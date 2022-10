Orban s’en prend à l’UE alors qu’il marque la révolte anti-soviétique de 1956

BUDAPEST, Hongrie (AP) – Le Premier ministre hongrois Viktor Orban a fait dimanche des comparaisons voilées entre les troupes soviétiques qui ont attaqué la Hongrie pendant la révolution de 1956 et les institutions de l’Union européenne aujourd’hui.

Marquant le 66e anniversaire de ce soulèvement écrasé, Orban a suggéré que l’UE, qui a cherché à freiner le recul démocratique en Hongrie, finirait comme l’Union soviétique, qui s’est dissoute il y a plus de trois décennies.

« Ne nous embêtons pas avec ceux qui tirent sur la Hongrie depuis l’ombre ou depuis les hauteurs de Bruxelles. Ils finiront là où leurs prédécesseurs l’ont fait », a déclaré Orban dans un discours devant un groupe restreint d’invités dans la ville rurale de Zalaegerszeg, dans l’ouest de la Hongrie, rompant avec la tradition de prononcer un discours à Budapest à l’occasion de l’anniversaire.

Son absence de la capitale lors de l’une des fêtes nationales les plus importantes de Hongrie survient alors que son gouvernement fait face à une pression croissante d’une vague soutenue de protestations d’enseignants et d’étudiants hongrois.

Les éducateurs exigent des salaires plus élevés et de meilleures conditions de travail. Une autre manifestation était prévue dimanche à Budapest.

Orban, qui qualifie sa forme de gouvernement de «démocratie illibérale», fait également face à la menace de coupes dans le financement de l’UE en raison de son bilan démocratique et de la corruption perçue.

Cherchant à sauver une partie du financement, le parlement hongrois a récemment adopté une nouvelle législation anti-corruption. Mais le pays risque toujours de perdre des milliards d’euros de financement en guise de punition pour violation perçue des pratiques démocratiques – ce qui a récemment affaibli la monnaie et l’économie.

“Nous étions ici quand le premier empire conquérant nous a attaqués, et nous serons là quand le dernier s’effondrera”, a déclaré Orban dimanche. «Nous le supporterons quand nous le devrons et nous le repousserons quand nous le pourrons. Nous tirons des épées quand il y a une chance, et nous résistons quand viennent de longues années d’oppression.

“Nous sommes victorieux même lorsque nous sommes vaincus”, a déclaré Orban.

La fête nationale du 23 octobre commémore le début d’un soulèvement populaire de 1956 contre la répression soviétique qui a commencé à Budapest et s’est répandu dans tout le pays.

Après que le dirigeant stalinien hongrois ait été évincé avec succès et que les troupes soviétiques aient été chassées de la capitale, une directive de Moscou a renvoyé l’Armée rouge à Budapest et a brutalement réprimé la révolution, tuant jusqu’à 3 000 civils et détruisant une grande partie de la ville.

La fête, qui occupe une place importante dans la mémoire historique de la Hongrie en tant que lutte pour la liberté contre la répression russe, survient alors que la guerre fait rage dans l’Ukraine voisine où Moscou a occupé de vastes étendues du pays et annexé illégalement quatre régions.

Orban, largement considéré comme l’allié le plus proche du président russe Vladimir Poutine dans l’UE, a vigoureusement fait pression contre le bloc imposant des sanctions à Moscou, bien que le dirigeant nationaliste ait finalement voté pour tous les paquets de sanctions.

Seule parmi ses voisins d’Europe centrale et orientale, la Hongrie a refusé de fournir des armes à l’Ukraine ou d’autoriser leur transfert à travers ses frontières. Cependant, Orban a déclaré que l’invasion de Moscou est une « agression claire » et que son gouvernement soutient le droit de l’Ukraine à l’intégrité territoriale.

Justin Spike, l’Associated Press