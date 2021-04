Viktor Orbán de Hongrie s’est associé au Premier ministre polonais Mateusz Morawiecki et à l’Italien Matteo Salvini pour former une nouvelle alliance politique de droite au niveau européen.

Ils se sont réunis jeudi à Budapest pour présenter l’alliance, s’engageant à créer une « renaissance européenne basée sur les valeurs chrétiennes ».

Ils ont également discuté de la distribution des vaccins contre les coronavirus entre les États membres de l’UE et ont exhorté la Commission européenne à accélérer le rythme des achats.

L’alliance fait suite à la décision du Fidesz d’Orban de quitter le Parti populaire européen (PPE) de centre-droit, le plus grand groupe du Parlement européen, en raison d’un désaccord sur l’état de droit.

Le trio se réunira à nouveau en mai, très probablement à Varsovie, a expliqué Orbán, la date exacte dépendant de la situation épidémiologique.

«Rendre l’Europe à nouveau formidable»

Avant la rencontre de Budapest, Salvini avait déclaré que le but de l’alliance était de « rendre l’Europe à nouveau grande, en revenant à ses valeurs d’origine ».

Pour le moment, les dirigeants ne créeront pas de nouveau groupe politique au sein du Parlement européen en utilisant les 64 sièges réunis par leurs partis (28 de la Ligue, 24 du PiS et 12 du Fidesz). Les règles de l’hémicycle exigent qu’au moins 25 députés européens de sept États différents soient représentés pour former un groupe.

Les trois hommes politiques, ainsi que la française Marine Le Pen, sont souvent décrits comme les principales figures du populisme de droite en Europe.

Orbán et Morawiecki sont à la tête de gouvernements de droite, dont la législation a souvent été critiquée par la Commission européenne et le Parlement européen pour sa dérive anti-libérale et autoritaire. Juste cette semaine, la Commission référé Pologne à la Cour européenne de justice pour protéger l’indépendance des juges polonais.

La position de Salvini est plus difficile. Son parti de la Ligue est l’un des nombreux qui soutiennent le nouveau gouvernement de coalition du Premier ministre Mario Draghi, un europhile avoué qui dirige le pays du sud en tant que technocrate. Après que League ait voté en faveur du banquier lors du vote d’investiture, le parti a obtenu trois postes ministériels, bien que Salvini ne soit pas entré dans le cabinet.

Depuis que Draghi est arrivé au pouvoir, Salvini promeut un discours plus respectueux de l’UE, allant jusqu’à dire « nous avons les mains, les pieds, le cœur et le cerveau en Europe ». La dernière tournure des événements devrait jeter de sérieux doutes sur cette nouvelle image.

Le Pen, chef du parti français Rassemblement National (RN), se distingue par son absence à Budapest. Contrairement aux trois autres partis, le RN de Le Pen ne dirige ni ne fait partie d’aucun gouvernement national. Le Pen elle-même est actuellement membre de l’Assemblée nationale et a annoncé son intention de quitter son poste de chef du parti.

En 2019, Orbán a exprimé son dédain envers Le Pen et a refusé de former une alliance avec elle. « Elle n’est pas au pouvoir. Quand les dirigeants politiques ne sont pas au pouvoir, ils peuvent dire et faire ce qu’ils veulent. Ils peuvent perdre le contrôle. Je ne veux pas être mêlé à rien de tout ça », a déclaré le Premier ministre. a dit à l’Atlantique.

Statut parlementaire

Pendant des années, le Fidesz a été l’un des membres les plus éminents du groupe PPE. Cette adhésion a aidé Orbán à développer une relation étroite et stratégique avec la chancelière allemande Angela Merkel, dont le parti CDU a toujours été la principale délégation au sein du bloc conservateur.

Mais les relations de Fidesz avec le PPE se sont tendues en raison de la position d’Orbán sur des questions telles que l’État de droit, la liberté de la presse et les droits de l’homme, toutes considérées comme contraires aux soi-disant valeurs européennes.

La tension a conduit le PPE à suspendre le Fidesz en tant que membre en mars 2019. La décision a privé les collègues d’Orbán des réunions du parti, du temps de parole, du droit de vote et des candidatures à des postes. La discorde a grandi à mesure que la Hongrie dérivait plus vers la droite.

La bataille interne a atteint son apogée à la fin de 2020, alors que les eurodéputés ont poussé à faire en sorte que la réception de l’argent du budget de 1,8 billion d’euros et du fonds de relance de l’UE soit conditionnée au respect par un pays des valeurs de l’UE. Cette décision a été opposée par les Premiers ministres de Hongrie et de Pologne, qui ont fini par opposer leur veto à l’ensemble du paquet financier. Un compromis a été trouvé plus tard.

Le différend a été la goutte d’eau pour le PPE. Début mars, le groupe était prêt à modifier ses règles internes afin de pénaliser des partis politiques entiers plutôt que des députés européens individuels. Anticipant son destin condamné, Orbán a choisi de quitter complètement le PPE avant d’être poussé.

En conséquence, 12 députés du Fidesz sont désormais non inscrits (non inscrits), ce qui signifie que leur statut au Parlement européen a été considérablement diminué. Les membres non inscrits sont beaucoup moins susceptibles d’être nommés en commission parlementaire ou en tant que rapporteurs pour des dossiers législatifs importants. Ils bénéficient de moins de temps de parole en plénière et leur budget est alloué directement par le secrétariat du parlement.

De son côté, Morawiecki est issu du parti au pouvoir en Pologne Law & Justice (PiS), qui compte 24 députés au sein du groupe des Conservateurs et Réformistes européens (ECR), une formation eurosceptique créée en 2009 à l’initiative du Parti conservateur britannique. ECR regroupe désormais des législateurs issus, entre autres, de la Nouvelle Alliance flamande (N-VA), des Frères d’Italie (FdI) et de Vox en Espagne.

Salvini, qui était lui-même législateur européen, représente la Ligue (Lega), dont les 28 députés européens siègent au groupe Identité et Démocratie (ID). Le bloc, formé en 2019, est généralement considéré comme le groupe le plus d’extrême droite au Parlement européen et accueille des représentants d’Alternative pour l’Allemagne (AfD), d’intérêt flamand (VB) et du Rassemblement national (RN) de Le Pen.

Différences d’opinion

Malgré la démonstration d’unité et de fraternité entre Orbán, Morawiecki et Salvini, les idéologies qu’ils prônent ne sont pas totalement compatibles, plusieurs problèmes, comme les relations avec la Russie, représentant une source potentielle de divergence.

«Au-delà des déclarations, qui doivent être faites par les politiciens pour rendre les choses plus dramatiques, je pense que nous verrons ce groupe s’opposer à certaines des décisions prises à Bruxelles, en particulier en ce qui concerne l’identité et les problèmes, les questions culturelles, quand il vient à l’état de droit, avec lequel la plupart des partis de ce groupe auraient des problèmes », a déclaré à Euronews Doru Peter Frantescu, co-fondateur et PDG de VoteWatch Europe.

«La politique étrangère est une question dont on peut s’attendre à ce qu’elle devienne à la pointe de la technologie entre ces parties. Et voyons s’ils parviennent à un compromis, en particulier en ce qui concerne les relations avec la Russie, où les Polonais et les Hongrois ont des points de vue très différents sur la question, du moins pour le moment », explique-t-il.

Varsovie est l’un des critiques les plus féroces de Moscou à l’intérieur du bloc. Pendant ce temps, Budapest préfère suivre une approche plus conciliante, ce que la Ligue Salvini a également défendue.

Le gouvernement hongrois a acheté des milliers de doses de Spoutnik V, le vaccin anti-coronavirus de Russie, que les critiques disent que Moscou utilise comme outil de propagande. Le jab a un taux d’efficacité de 91,6%, selon les résultats publiés dans le magazine The Lancet.

Mais Frantescu ne pense pas que la Russie sera la seule raison de désaccord.

« Ensuite, il pourrait y avoir des problèmes en ce qui concerne la libre circulation des personnes à l’intérieur de l’UE. Les Italiens ont un point de vue plus sceptique sur la question que les Européens du centre-est, qui sont beaucoup plus favorables à la circulation des travailleurs à l’intérieur de l’Union européenne. . Ils sont d’accord en ce qui concerne les migrations de l’extérieur de l’Union européenne, mais ils ne sont pas d’accord sur les migrations à l’intérieur de l’Union européenne.