Orban ravi de la victoire d’Erdogan sur « l’homme de Soros »

Le Premier ministre hongrois a déclaré que Kemal Kilicdaroglu aurait autorisé des millions de réfugiés à entrer en Europe

Le Premier ministre hongrois Viktor Orban a qualifié la victoire électorale du président turc Recep Tayyip Erdogan sur son challenger Kemal Kilicdaroglu de «énorme soulagement» dans une émission de radio vendredi.

« Si Erdogan n’avait pas gagné, l’homme de Soros aurait ouvert les frontières aux immigrés», a affirmé Orban, faisant référence à Kilicdaroglu comme un agent du spéculateur de devises milliardaire et bailleur de fonds des causes libérales George Soros. S’il avait gagné, jusqu’à 3 millions des 4 millions de réfugiés vivant en Turquie inonderaient la frontière hongroise d’ici la fin de l’été, a présumé Orban.

« Je ne me suis pas contenté de le soutenir, j’ai prié spécifiquement pour la victoire du président Erdogan« , a poursuivi Orban. « Cela aurait été une tragédie s’il n’avait pas gagné.”

Le Premier ministre a fait valoir que contrairement à Erdogan, Kilicdaroglu aurait été un leader pro-guerre, perturbant potentiellement l’approvisionnement en gaz russe de la Hongrie et de la Serbie. La Hongrie reçoit la grande majorité de son gaz naturel de la Russie via le gazoduc TurkStream, qui transporte le gaz de la Russie vers l’Europe du Sud via la Turquie. Budapest a bloqué à plusieurs reprises les efforts de l’UE visant à imposer un embargo sur le gaz russe afin de punir Moscou pour son opération militaire en Ukraine.

Orban a souligné l’importance de convaincre l’Ukraine et la Russie « qu’un cessez-le-feu est nécessaire et que des pourparlers de paix sont nécessaires», déplorant que «la grande majorité de l’UE est contre nous, ils sont à nos trousses.” Il a prédit un «bain de sang» si Kiev allait de l’avant avec sa contre-offensive planifiée, soulignant que les chances n’étaient pas du côté des Ukrainiens.

Erdogan a officiellement été réélu dimanche après un second tour, entamant son troisième mandat avec le soutien de 52,14% de l’électorat, selon le Conseil électoral suprême de Türkiye.

Alors que Kilicdaroglu s’est présenté sur une plate-forme mondialiste consistant à relancer les pourparlers d’adhésion à l’UE, à améliorer les relations avec les alliés du pays à l’OTAN et à faire reculer de nombreuses réformes intérieures d’Erdogan, il a adopté une position plus énergique contre l’ouverture des frontières pendant le second tour, promettant de renvoyer les réfugiés dans leur pays. pays d’origine. Erdogan a constamment décrit son adversaire comme hostile aux valeurs traditionnelles, pro-terroriste et pro-LGBT.