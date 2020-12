Dans une lettre adressée au président du Parti populaire européen (PPE), Manfred Weber, le Premier ministre hongrois Viktor Orban a suggéré l’idée d’une forme de coopération plus souple entre le Fidesz et le PPE, en créant un sous-groupe au sein du parti, basé sur l’ancien modèle entre le PPE et les démocrates européens (PPE-DE).

«Notre adhésion au PPE a été suspendue de manière consensuelle … mais la manière dont cela modifierait notre coopération au Parlement européen au niveau du groupe n’a jamais été discutée en profondeur», a écrit Orban dans sa lettre, exhortant Weber à considérer la proposition comme un «signe de Bonne volonté. »

Selon le modèle proposé, les représentants du Fidesz resteraient dans la faction du PPE, mais dans une «forme de coopération plus souple» qui permettrait aux deux groupes «d’éviter de futurs conflits de vues, d’intérêts et de problèmes de communication».

L’adhésion au Fidesz a été suspendue au PPE depuis 2019, suite à une proposition conjointe du groupe parlementaire européen et du parti hongrois, dont le récit dit que le PPE a perdu ses racines chrétiennes-démocrates et qu’il a soutenu le libéralisme.

Bien qu’un comité d’évaluation de trois membres ait été créé pour évaluer si le Fidesz remplit les critères démocratiques du manifeste du PPE, il a été dissous en juin, laissant le futur du Fidesz au PPE incertain.

Appelle la monture à l’expulsion du Fidesz du PPE

La semaine dernière, le chef du PPE, Donald Tusk, s’est prononcé contre l’adhésion du Fidesz au groupe européen de centre-droit, affirmant qu’il ne restait plus rien pour prouver que le parti hongrois avait franchi la ligne.

«Qu’est-ce que Fidesz devrait faire d’autre pour que vous tous voyiez qu’ils ne correspondent tout simplement pas à notre famille?» Tusk a écrit jeudi dans un article sur Twitter, avec ses commentaires à la suite d’une série d’incidents impliquant Députés hongrois.

Quelques jours seulement après que l’eurodéputé hongrois Jozsef Szajer, un législateur anti-gay renommé, ait démissionné après avoir participé à une orgie homosexuelle impliquant 25 autres hommes, ce qui constituait une violation majeure des restrictions COVID-19 de Bruxelles, Tamas Deutsch, un autre eurodéputé hongrois, est venu sous de vives critiques pour les commentaires adressés à Weber.

Après que Deutsch ait comparé les commentaires de Weber aux pratiques de la Gestapo, la tristement célèbre police secrète de l’Allemagne nazie, les membres du PPE ont envoyé une lettre demandant son expulsion.