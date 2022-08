Orban dit que les États-Unis ont besoin de “plus de Chuck Norris” — RT World News

Les Hongrois ont décidé qu’ils n’avaient plus besoin de genres, mais aimeraient voir “plus de Chuck Norris,” Jeudi, le Premier ministre hongrois Viktor Orban a déclaré à une foule américaine.

S’adressant à la Conférence d’action politique conservatrice (CPAC) de cette année qui s’est tenue à Dallas, au Texas, Orban a abordé une série de ses problèmes emblématiques, notamment l’immigration, le mondialisme et la culture éveillée. “[Hungarians] décidé que nous n’avions pas besoin de plus de genres – nous avons besoin de plus de rangers », dit Orban.

“Moins de drag queens et plus de Chuck Norris !” a-t-il ajouté, faisant référence au célèbre artiste martial et acteur américain.

Le Premier ministre hongrois a prononcé ses propos pour rallier la foule avant le prochain discours de l’ancien président américain Donald Trump prévu samedi. Mardi, Orban a rendu visite à Trump dans son complexe de golf à Bedminster, New Jersey.

Se décrivant comme un “combattant de la liberté à l’ancienne”, Orban a exhorté son auditoire majoritairement républicain à « unir nos forces » contre les mondialistes, en particulier les “armée” de l’homme d’affaires d’origine hongroise George Soros, ajoutant que les libéraux progressistes ne voulaient pas qu’il délivre ce message.















Le Premier ministre hongrois s’est également moqué de ce qu’il a appelé le “Médias de gauche”.

“Je vois déjà les gros titres de demain : raciste européen d’extrême droite, homme fort antisémite, le cheval de Troie de Poutine tient un discours à la conférence conservatrice”, dit-il, ajoutant que ses adversaires feraient tout “enfoncer un coin” entre lui et les autres. “Ils me détestent et me calomnient, moi et mon pays, comme ils vous détestent et vous calomnient”, a déclaré Orban.

Parmi les États de l’UE, la Hongrie est un critique virulent de la politique du bloc de réduction ou d’interdiction des importations de combustibles fossiles russes. La Hongrie était le seul des 27 membres de l’UE à s’opposer au plan. Le déclarer “tout simplement impossible” Pour se passer de l’énergie russe, Budapest a accepté d’acheter 700 millions de mètres cubes supplémentaires de gaz russe.

Orban a également commenté la récente polémique sur son discours en Roumanie, dans lequel il avait déclaré que les Hongrois ne voulaient pas devenir une race mixte. Le PM a réitéré qu’il avait toujours poursuivi une “Politique de tolérance zéro sur le racisme et l’antisémitisme”, fustigant les personnes qui accusent les Hongrois d’adopter cet état d’esprit comme “idiots.” Orban a ajouté qu’un “Un politicien chrétien ne peut pas être raciste.”















Restant sur le sujet du christianisme, il a noté que les Américains et les Hongrois partagent les mêmes valeurs, ce qui peut être une solution à de nombreux problèmes mondiaux.

« Les horreurs des nazis et des communistes se sont produites parce que certains États occidentaux d’Europe continentale ont abandonné ces valeurs chrétiennes, et les progressistes d’aujourd’hui envisagent de faire de même. Ils veulent abandonner les valeurs occidentales et créer un nouveau monde, un monde post-occidental. Qui va les arrêter si nous ne le faisons pas ? Il a demandé.

Les promesses d’Orban de construire un “intolérant” démocratie au centre de l’Europe, ainsi que sa rhétorique anti-LGBTQ et anti-immigrés, ont suscité de nombreuses critiques publiques. Plus tôt ce mois-ci, il s’en est pris à l’Union européenne, arguant que Bruxelles ne dicte pas les affaires européennes.

« Bruxelles n’est pas notre patron. Nous sommes une nation hongroise indépendante et souveraine. Nous prenons des décisions ensemble. S’ils ne sont pas bons pour nous, nous le leur dirons. S’ils ne sont pas bons et que nous pouvons les empêcher, la décision commune ne sera pas prise », avait-il répété à l’époque.