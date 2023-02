Orban de Leipzig “pourrait” rater le choc de l’Union pour donner des cellules souches sanguines

Willi Orban pourrait manquer le match de Leipzig contre l’Union Berlin samedi en raison d’un don de cellules souches sanguines. Ulrik Pedersen/DeFodi Images via Getty Images

Le capitaine du RB Leipzig, Willi Orban, se fera prélever des cellules souches sanguines mercredi après avoir été trouvé compatible avec une personne atteinte d’un cancer du sang, a annoncé mardi le club.

Orban, un international hongrois, s’entraîne seul depuis dimanche après avoir reçu des “injections spéciales” pour augmenter son nombre de cellules souches pour la procédure. Le club a ajouté qu'”il n’est pas clair s’il peut participer au match” contre l’Union Berlin samedi.

Le défenseur est inscrit au DKMS (registre allemand des donneurs de moelle osseuse) depuis 2017. La procédure, qui dans certains cas nécessite également une extraction de moelle osseuse, est utilisée pour traiter les personnes atteintes de cancers et de troubles du sang.

“Bien sûr, j’ai été surpris quand j’ai reçu l’information que j’étais compatible”, il a dit dans un communiqué. “Je voulais sans aucun doute faire le don le plus tôt possible.

“J’ai la chance de potentiellement sauver la vie d’une autre personne avec très peu d’effort. C’était une évidence. J’espère que mon don aidera le bénéficiaire à se remettre de sa maladie.”

Orban a ajouté que potentiellement sauver une vie est plus important que de manquer un match de football et espère qu’il incitera plus de gens à s’inscrire au don de cellules souches du sang.

Il a dit: “Je pourrais bien sûr manquer l’Union [Berlin] jeu mais même avec mes ambitions sportives, le football passe au second plan. Ceux qui me connaissent savent que je ferai tout mon possible pour rejoindre l’équipe au plus vite.

“J’espère que cela inspirera plus de gens à s’inscrire. Le processus était vraiment simple et j’ai l’impression d’avoir été très bien pris en charge. Mon exemple montre qu’il est tout à fait logique de s’inscrire.”

Leipzig est quatrième du classement de la Bundesliga, un point derrière le Borussia Dortmund, troisième.