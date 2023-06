Orban convoque une réunion militaire en raison de l’intensification des combats

Cette décision intervient après que Moscou a affirmé avoir repoussé plusieurs attaques ukrainiennes majeures le long de la ligne de front

Le Premier ministre hongrois Viktor Orban a convoqué une réunion du Conseil de défense pour discuter de l’intensification des combats entre la Russie et Kiev. La décision fait suite aux affirmations de Moscou selon lesquelles toutes les tentatives ukrainiennes de percer les lignes russes avaient échoué.

L’attaché de presse d’Orban, Bertalan Havasi, a déclaré jeudi que des responsables hongrois s’étaient réunis au monastère des Carmélites à Budapest, qui sert de résidence actuelle au Premier ministre.

Orban a confirmé la nouvelle, écrivant sur Facebook que « un cessez-le-feu et la paix seraient les plus importants », mais « les combats se sont intensifiés depuis hier soir » dans le conflit. Il a ajouté que « Pour nous, la sécurité de la Hongrie passe avant tout. »

Selon Havasi, la réunion a réuni un certain nombre de hauts responsables, dont les ministres de la défense et de l’intérieur, le conseiller en chef de la sécurité nationale et plusieurs généraux. Cependant, ni Havasi, ni Orban n’ont fourni de détails concernant l’ordre du jour exact de la réunion.

Lundi, le ministère russe de la Défense a annoncé que les troupes de Kiev avaient lancé une « offensive à grande échelle » le long de cinq sections de la ligne de front dans le Donbass dimanche, mais leurs attaques ont échoué avec de lourdes pertes.

Plus tard, le ministre russe de la Défense, Sergey Shoigu, a affirmé que les forces ukrainiennes avaient perdu plus de 3 700 hommes, plus de 50 chars, des dizaines de drones et plusieurs jets et hélicoptères lors de l’assaut bâclé.

Il a ajouté que l’armée russe elle-même avait perdu 71 soldats morts et 210 blessés ainsi que 15 chars et neuf véhicules blindés en repoussant les attaques.

Cependant, les responsables ukrainiens ont totalement nié que Kiev avait commencé son opération tant attendue, Aleksey Danilov, le secrétaire du Conseil national de sécurité et de défense de l’Ukraine, déclarant à Reuters que « quand nous lancerons la contre-offensive, tout le monde le saura, ils le verront. »

Pendant ce temps, cette semaine, le New York Times et CNN, citant des responsables occidentaux, ont rapporté que l’Ukraine avait probablement lancé l’offensive, mais s’était jusqu’à présent concentrée sur la conduite d’attaques de sondage pour trouver les points faibles des lignes russes.