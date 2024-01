Orban abandonne la candidature de la Suède à l’OTAN après avoir trop joué

(Bloomberg) — Le Premier ministre hongrois Viktor Orban prépare ses législateurs à ratifier l’adhésion de la Suède à l’OTAN après que l’approbation parlementaire de la Turquie ait effectivement fait de Budapest le seul obstacle à l’élargissement de l’alliance militaire.

Les plus lus sur Bloomberg

Sous pression pour agir après avoir laissé le protocole de ratification languir au parlement hongrois pendant plus d’un an, Orban a déclaré mercredi au secrétaire général de l’Organisation du Traité de l’Atlantique Nord, Jens Stoltenberg, qu’il demanderait son approbation « à la première occasion possible », selon dans un message publié sur le réseau social X. Stoltenberg, pour sa part, s’est dit encouragé par l’engagement apparent d’Orban.

“Je salue le soutien clair du Premier ministre et de son gouvernement à l’adhésion de la #Suède à l’#OTAN”, a déclaré Stoltenberg sur X. “J’attends avec impatience la ratification dès que le Parlement se réunira à nouveau.”

Mardi, le Premier ministre hongrois a invité son homologue suédois Ulf Kristersson à Budapest quelques heures avant que l’assemblée turque ne ratifie la candidature de la Suède, ce qui a été considéré comme un moyen de sauver la face d’une nouvelle impasse qu’il a créée avec ses pairs européens. Orban et ses ministres ont par le passé accusé Stockholm de nuire aux relations bilatérales en critiquant à plusieurs reprises la Hongrie pour son recul démocratique.

“Il s’agit sans aucun doute d’un tournant décisif qui vise à préparer la ratification par la Hongrie de la candidature suédoise”, a déclaré Agoston Samuel Mraz, directeur de Nezopont, un groupe de réflexion politique qui conseille le gouvernement d’Orban, à propos de l’invitation.

Lire la suite : La Turquie approuve la candidature de la Suède à l’OTAN, laissant la Hongrie en position de résistance

Orban a fait face à de nouvelles pressions de la part des alliés occidentaux de l’OTAN et de l’Union européenne pour qu’ils approuvent la candidature de la Suède à la suite de la décision de la Turquie. Le bureau du président Recep Tayyip Erdogan pourrait publier la législation parlementaire au Journal officiel dès mercredi, rendant ainsi officielle la ratification par la Turquie.

Le Parlement hongrois devrait se réunir à nouveau le 26 février après ses vacances d’hiver, a rapporté mercredi le journal Magyar Nemzet, citant la direction du parti au pouvoir d’Orban.

Même si Kristersson n’a pas encore commenté la manière dont il entend répondre à l’invitation, la suggestion d’Orban dans un article sur X selon laquelle il voulait « négocier » l’adhésion de la Suède a été accueillie froidement par Stockholm. Le ministre des Affaires étrangères Tobias Billström, s’adressant aux journalistes mardi, a déclaré qu’il n’y avait « aucune raison de négocier » avec Budapest.

Le chef de l’OTAN Stoltenberg, le ministre britannique des Affaires étrangères David Cameron et le ministère allemand des Affaires étrangères étaient parmi ceux qui ont appelé Orban à agir rapidement, Berlin affirmant qu’il était « grand temps » pour la Hongrie de ratifier l’adhésion de la Suède. L’élargissement devrait renforcer la portée nord de l’alliance et améliorer sa capacité à défendre un flanc oriental dont la longueur a doublé après l’adhésion de la Finlande en avril dernier.

Les deux pays nordiques, qui avaient auparavant évité de devenir membres d’alliances militaires, ont demandé à y adhérer peu après l’invasion à grande échelle de l’Ukraine par la Russie, il y a près de deux ans.

Ce n’est pas seulement la candidature de la Suède qui met Orban dans la ligne de mire. Le dirigeant hongrois a également bloqué le programme d’aide de l’UE de 50 milliards d’euros (54,4 milliards de dollars) à l’Ukraine lors d’un sommet le mois dernier, obligeant ainsi ses 27 premiers ministres à se réunir la semaine prochaine à Bruxelles pour convaincre Orban de renoncer ou de le contourner. Cette semaine, la Hongrie a également déclaré qu’elle s’opposait à la réorganisation d’une installation de l’UE visant à garantir un approvisionnement plus régulier en armes à l’Ukraine.

L’obstructionnisme a valu à Orban, considéré comme le dirigeant de l’UE le plus favorable à la Russie, la colère de ses alliés occidentaux. Mais cela a également permis au gouvernement d’obtenir des concessions et lui a valu le respect des politiciens nationalistes du monde entier, y compris de Donald Trump, qui a qualifié à plusieurs reprises le Premier ministre hongrois de « grand leader » au cours de sa campagne pour obtenir l’investiture républicaine à l’élection présidentielle américaine.

Mais on a le sentiment qu’Orban, dirigeant d’un pays de moins de 10 millions d’habitants pour cinq mandats, aurait pu exagérer son influence sur la Suède.

Le gouvernement hongrois a soumis le texte de ratification au Parlement en 2022, puis l’a laissé languir, érodant la bonne volonté de ses alliés. Pendant ce temps, Orban n’arrêtait pas de leur répéter que la Hongrie ratifierait avant la Turquie, un engagement qui est aujourd’hui aigri.

Contrairement à la Turquie, qui a conditionné son soutien à la candidature suédoise à la répression de ce qu’elle qualifie de groupes terroristes kurdes en Suède ainsi qu’à l’achat d’avions de combat F-16 aux États-Unis, la Hongrie a été moins ouverte sur ses raisons.

Lire la suite : Ce qu’il faut pour rejoindre l’OTAN, un club rafraîchi par Poutine

Inviter le Premier ministre suédois maintenant, sans y être invité, est le signe qu’Orban cherche une issue à l’impasse.

“Le Premier ministre suédois doit simplement venir ici et avoir une réunion” pour ouvrir la voie à la ratification de la Hongrie, a déclaré l’analyste politique Mraz. “S’il ne le fait pas, c’est un risque qu’il prend.”

–Avec l’aide de Niclas Rolander, Natalia Drozdiak et Selcan Hacaoglu.

(Mises à jour avec les commentaires du Premier ministre hongrois et du chef de l’OTAN aux deuxième et troisième paragraphes, séance d’ouverture du Parlement au septième.)

Les plus lus de Bloomberg Businessweek

©2024 Bloomberg LP