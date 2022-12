Orba 2 : tout le monde peut faire de la musique cool avec ce synthétiseur de la taille d’une paume

En tant que musicien occasionnel, j’aime enregistrer de la musique originale dans mon propre petit bureau/studio à domicile pour mon usage personnel, et j’aime expérimenter différentes façons de créer des compositions musicales intéressantes, parfois non conventionnelles. L’Orba 2 d’Artiphon permet de faire exactement cela. Je me suis beaucoup amusé avec le petit synthé, et je peux imaginer des tonnes de façons de l’intégrer dans mon studio, car ce n’est pas qu’un gadget.

J’ai parlé à Mike Butera, un musicien titulaire d’un doctorat en études sonores et fondateur et PDG d’Artiphon, une société basée à Nashville qui conçoit des instruments numériques intelligents. Ce sont des “instruments multisensoriels dont tout le monde peut jouer”, selon le site Web de l’entreprise. Butera me dit qu’il veut rendre la musique numérique plus incarnée et tactile, et plus accessible aux consommateurs de tous les jours.

L’Orba 2 est l’un de ces instruments multisensoriels : un synthétiseur de forme ergonomique que vous pouvez tenir dans la paume de votre main. Artiphon m’a envoyé un Orba 2, et quand je l’ai ramassé et que j’ai commencé à jouer avec, je n’ai pas pu le poser pendant des heures. J’ai commencé par coupler l’appareil avec l’application Orba 2 sur mon téléphone et expérimenter avec tous les instruments et sons préchargés dans l’application. Très vite, j’ai eu une boucle au son doux arrangée avec une basse bourdonnante et quelques pistes ambiantes tueuses sur un simple rythme rock 4/4.

L’Orba 2 coûte 150 $ et peut être acheté en ligne directement auprès d’Artiphon, via Reverb ou chez des détaillants comme Guitar Center et Sam Ash. Il est facile à prendre en main et à jouer dès la sortie de la boîte et ne nécessite aucune connaissance musicale pour commencer à créer de la musique vraiment cool. Ce petit instrument sans prétention est étonnamment polyvalent et si simple à utiliser qu’il peut faire de n’importe qui un musicien – et peut constituer un petit cadeau unique.

Qu’est-ce que l’Orba 2 ?

L’Orba 2 est le successeur de l’appareil Orba original d’Artiphon, qui lancé en 2019. C’est un synthé compact, un looper et un contrôleur MIDI qui a à peu près la taille et la forme de votre orange moyenne, coupée en deux. L’Orba 2 a essentiellement le même design et la même interface que l’original – avec huit pads multifonctions rayonnant sur le dessus de l’appareil – mais avec des fonctionnalités améliorées.

L’amélioration la plus notable de l’Orba 2 est peut-être que vous pouvez enregistrer littéralement n’importe quel son dans le monde sur l’application et le lire sur l’appareil. Jouez un accord sur votre guitare, fredonnez une mélodie, enregistrez le son d’un sifflet de train, claquez des doigts – diable, vous pouvez plonger dans l’océan et enregistrer des sons de baleine à échantillonner sur votre Orba 2. (Mais si c’est quelque chose que vous va réellement faire, s’il vous plaît assurez-vous simplement que vous utilisez un appareil d’enregistrement qui est étanche).

L’Orba 2 ajoute également une fonction de “quantification automatique” qui permet d’aligner automatiquement votre création musicale avec le rythme lors de la lecture en boucle de la musique. La quantification automatique est une bouée de sauvetage si vous n’avez pas un rythme parfait car vous n’avez pas à vous soucier d’être précis dans le temps – le logiciel s’en charge pour vous.

Il vous donne également beaucoup plus de temps de bouclage que son prédécesseur. L’Orba d’origine n’autorisait que des boucles de huit mesures (jusqu’à 30 secondes de bouclage), tandis que l’Orba 2 ups se limite à 128 mesures, soit jusqu’à cinq minutes de temps de bouclage. Cela vous donne beaucoup de temps pour créer et mettre en boucle une composition musicale élaborée et complète composée de batterie, de basse, d’accords (rythme) et de lead.

L’appareil comprend une prise casque stéréo standard de 1/8 de pouce et un port USB-C pour le chargement et la connexion à votre ordinateur ou à un autre appareil (mais vous pouvez également vous connecter via Bluetooth). Il est équipé d’un haut-parleur de 3 watts en bas, ce qui est suffisant si vous jouez simplement avec lui dans votre salon, mais vous voudrez y brancher vos écouteurs pour obtenir le plein effet.

L’Orba 2 est compatible avec iOS 11 et versions ultérieures, Android 9 et versions ultérieures, MacOS 10.12 et versions ultérieures et Microsoft 10 (64 bits) et versions ultérieures.

Que pouvez-vous faire avec l’Orba 2 ?

Pour un appareil aussi simple, l’Orba 2 offre bien plus que ce à quoi vous pourriez vous attendre, avec certaines limitations.

Il est peut-être préférable de l’utiliser comme un carnet de croquis musical pour vous aider à développer et à enregistrer vos idées musicales. C’est là que la portabilité et la fonctionnalité de bouclage étendue de l’Orba 2 sont vraiment utiles. Vous pouvez enregistrer vos chansons en boucle à l’aide de l’application d’accompagnement et les développer plus tard ou simplement les lire. Et il est suffisamment petit pour que vous puissiez l’avoir sur votre bureau ou le ranger facilement dans la poche de votre veste et y jouer dans le bus ou dans le parc – quand et où l’inspiration vous vient.

Les plus de 100 préréglages d’Orba 2 couvrent toute la gamme des styles musicaux, y compris les synthés traditionnels, les guitares basses, le piano, les violons et les batteries acoustiques, les sons de jeux vidéo, le beatbox, les tambours à main, les rayures de vinyle et les sons ambiants méditatifs. Certains préréglages dans tous les modes partagent la même illustration intégrée à l’application, ce qui signifie qu’ils sonnent bien lorsqu’ils sont joués ensemble. L’un de mes préréglages préférés dans tous les modes s’appelle 1981, qui peut offrir de très belles vibrations Stranger Things. Un autre préréglage que j’aime s’appelle Ambeeant, ce qui est parfait si vous voulez créer une composition extrêmement relaxante et relaxante – comme un groove doux de fin de soirée, ou quelque chose que vous vous attendez à entendre dans un salon à chicha faiblement éclairé.

Attila Tomaschek/CNET



Vous pouvez même créer vos propres préréglages en enregistrant un son ou en développant un instrument à partir de zéro à l’aide de l’application OrbaSynth séparée, que vous pouvez télécharger à partir de Artiphon. L’enregistrement d’un son est facile à l’aide des applications mobiles ou de bureau, mais l’exportation du son à utiliser sur votre Orba 2 nécessite que vous connectiez l’Orba à votre téléphone ou à votre ordinateur avec un câble USB – ce qui n’est pas une solution particulièrement pratique si vous Je suis en déplacement et je veux enregistrer quelque chose et le jouer immédiatement sur l’Orba. Cependant, vous pouvez sauvegarder vos enregistrements pour les exporter plus tard si vous enregistrez un son sur votre téléphone et que vous n’avez pas votre Orba ou un câble avec vous.

L’une des choses que j’aime le plus à propos de l’Orba 2 est ses commandes gestuelles réactives. Les pads sur le dessus sont sensibles au toucher et répondent bien à la force avec laquelle vous les appuyez. Vous pouvez également maintenir votre doigt sur un pad pour faire sonner une note ou une cymbale crash, par exemple. Ou faites rayonner votre doigt vers l’intérieur ou vers l’extérieur pour ajouter un peu de vibrato ou contrôler des choses comme la hauteur ou le volume. D’autres gestes incluent la rotation, la bosse, le déplacement, la secousse et l’inclinaison – qui peuvent tous vous aider à augmenter les notes que vous jouez et à produire des sons vraiment sympas.

J’aime aussi la façon dont Artiphon fait vraiment du bon travail pour rendre l’Orba 2 plus accessible aux non-musiciens en programmant les préréglages principaux pour jouer la gamme pentatonique. Cela facilite la création de parties principales qui correspondent mélodiquement à votre chanson, quelle que soit la note que vous frappez.

“La raison pour laquelle nous avons fait cela, c’est pour que vous puissiez créer un petit rythme, puis prendre un solo par-dessus, et quoi que vous appuyiez, ça sonnera bien”, m’a dit Adam McHeffey, directeur marketing d’Artiphon, dans une interview. “Il s’agit d’immédiateté et de s’amuser pendant que vous jouez. Il ne s’agit pas d’abêtir quoi que ce soit. C’est juste une question d’accessibilité et de vraiment vous changer les idées et de vous amuser.”

Si vous voulez tirer le meilleur parti de l’Orba 2, vous pouvez l’utiliser comme contrôleur MIDI et le connecter à une station de travail audio numérique comme GarageBand, Ableton Live, Logic Pro, Pro Tools et Cubase. J’ai connecté mon Orba 2 à GarageBand et c’est là que tout le potentiel de ce petit appareil s’est vraiment ouvert pour moi en termes de différents types de sons et de compositions que vous pouvez créer. J’ai pu exporter des chansons de mon Orba 2 vers GarageBand, mais uniquement en tant que piste unique. Il ne semble pas y avoir de moyen d’exporter des pistes individuelles. Ainsi, la meilleure façon d’exploiter GarageBand ou tout autre logiciel DAW avec Orba 2 est de repartir de zéro et de créer directement dans votre DAW.

Amusant, mais pas sans défauts

Artiphon a un grand avantage avec l’Orba 2, mais il y a quelques inconvénients inhérents ainsi qu’une certaine marge d’amélioration. D’une part, bien que le changement d’octaves soit simple et puisse être effectué sur l’Orba 2 lui-même, il n’y a que huit touches avec lesquelles jouer, ce qui rend l’accès à une gamme de notes plus large beaucoup moins fluide que si vous jouiez sur un synthétiseur traditionnel. C’est un compromis nécessaire mais malheureux pour la taille compacte de l’Orba 2.

J’ai également trouvé que l’application principale Orba 2 était plutôt boguée sur mobile et sur ordinateur. Il plantait souvent, surtout lorsque je sauvegardais des chansons et essayais de charger des chansons sauvegardées sur l’Orba, ce qui était frustrant. Les applications ont également perdu la connexion avec mon Orba à des intervalles aléatoires, je me suis donc retrouvé à devoir le reconnecter ou le reconnecter avec mon téléphone et mon MacBook plus souvent que je ne l’aurais souhaité. Une autre chose que j’ai trouvée frustrante était que je ne pouvais souvent pas régler le volume des instruments individuels dans mes boucles, malgré l’application qui me montrait la possibilité de le faire. Parfois, j’ai souhaité pouvoir baisser un peu le volume sur un rythme de batterie en plein essor que j’ai créé pour laisser briller les éléments les plus subtils de ma composition – hélas, la plupart du temps, le volume ne bougeait pas de 78%, peu importe ce que je essayé. Cela a vraiment freiné mes efforts pour mélanger mes compositions en quelque chose qui sonne comme je le voulais. Le logiciel a une tonne de potentiel, alors j’espère que ces petites bizarreries seront résolues dans les futures mises à jour.

Attila Tomaschek/CNET



L’Orba 2 a ajouté quelques fonctionnalités excellentes et utiles qui lui donnent une longueur d’avance sur l’Orba d’origine, mais une fonctionnalité que j’espère sera disponible dans les futures mises à jour du firmware est la possibilité de superposer plusieurs préréglages différents de chaque mode individuel sur un une autre. Par exemple, il serait utile de pouvoir superposer plusieurs préréglages de lead différents les uns sur les autres dans une seule composition en boucle – par exemple, si vous vouliez avoir une partie de guitare solo, mais aussi une solo de piano ou de violon. Cela vous donnerait la possibilité d’ajouter une dynamique sympa à vos chansons. Actuellement, si vous avez déjà une partie principale en boucle et que vous voulez changer l’instrument principal en quelque chose d’autre, la partie en boucle d’origine sera remplacée par n’importe quel autre préréglage que vous sélectionnez. Bien sûr, vous pouvez contourner ce problème en exécutant votre Orba 2 via votre DAW, mais ce serait bien d’avoir également la fonctionnalité via l’application.

L’Orba 2 en vaut-il la peine ?

Dans l’ensemble, je pense que l’Orba 2 est un excellent petit instrument si vous êtes un musicien occasionnel (ou même si vous n’avez aucune formation musicale du tout) et que vous voulez juste un moyen facile de créer de la musique au son cool n’importe où et n’importe quand. Mais les musiciens professionnels voudront probablement quelque chose avec un peu plus de profondeur et de portée.

L’Orba 2 est unique et idéal pour expérimenter avec une gamme pratiquement illimitée de possibilités sonores dans la paume de votre main. C’est un ajout précieux à votre home studio et peut aider à ajouter une dynamique impressionnante à votre musique. C’est un outil génial pour proposer de nouvelles idées musicales à la volée, où que vous soyez. Et c’est tout simplement amusant. Si tout cela vous semble bon, alors oui, Orba 2 en vaut la peine et vous devriez essayer.