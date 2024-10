Orange Open Exhibition Play contre Clarion

Détails du jeu : Samedi 26 octobre, Syracuse, NY, 13h



Adrien Autry et l’équipe masculine de basket-ball de l’Université de Syracuse ouvrent leur liste de deux matchs hors-concours contre la Division II Clarion (Pa.) le samedi 26 octobre à 13 heures au JMA Wireless Dome.

Préparer le terrain

Syracuse apporte une séquence de 27 victoires consécutives en matchs hors-concours dans la compétition avec les Golden Eagles. L’Orange a terminé la première saison d’Autry avec une fiche de 20-14 (11-9 ACC) en 2023-24.

Clarion vient de connaître une année où ils ont terminé 8-20 au total (6-16, Pennsylvania State Athletic Conference). Les Golden Eagles sont dirigés par l’entraîneur Damian Pitts, qui entame sa septième saison avec le programme.

L’exhibition sera la première action des deux équipes cet automne.

Retourneurs de clés

Les Orange renvoient deux titulaires clés de l’équipe de l’année dernière dans la garde junior J.J. Starling et attaquant junior Chris Bell . Starling vient de connaître une saison au cours de laquelle il a débuté les 32 compétitions et a récolté en moyenne 13,3 points par match. Parmi les joueurs de retour, Starling a totalisé le plus de points il y a un an. Bell, l’ailier tireur d’élite, a récolté en moyenne 12,0 points par match la saison dernière et a mené l’Orange au tir à 3 points avec 42 % au-delà de l’arc.

Le garde de deuxième année en chemise rouge de bienvenue d’Orange Chance Westry et centre pour seniors Naheem McLeod qui ont tous deux raté un temps prolongé l’hiver dernier. McLeod a débuté les 14 premiers matchs de la campagne avant de subir une blessure qui l’a tenu à l’écart pour le reste de l’année. Pendant son séjour sur le terrain, McLeod était un protecteur de jante efficace, menant l’équipe avec 1,9 blocs par match. Westry, en revanche, a raté toute la saison 2023-24 en raison d’une blessure subie lors de la pré-saison. L’ailier est sur le point de faire ses débuts pour l’Orange après avoir disputé 11 matchs lors de sa première année à Auburn.

Le cinquième vainqueur de la lettre de l’équipe de l’année dernière est le garde junior en chemise rouge. Kyle Cuffe Jr. qui vient de sortir d’une saison au cours de laquelle il a fait 29 apparitions sur le banc pour Syracuse et a joué en moyenne 10,7 minutes par match.

Nouveaux visages

Au cours d’une intersaison chargée, l’Orange a fait le plein de talents vétérans, avec des ajouts clés tels que le centre diplômé Eddie Lampkin, l’attaquant senior Jyáre Davis et les gardes seniors. Jaquán Carlos et Lucas Taylor . Lampkin, le transfert du Colorado, a joué un rôle central en menant les Buffaloes au tournoi de la NCAA la saison dernière, où il a marqué 21 points lors de la victoire de l’équipe contre la Floride au premier tour. La saison dernière, Lampkin a récolté en moyenne 10,6 points et 7,0 rebonds par match. Lampkin, qui a débuté sa carrière chez TCU, apportera la taille d’un vétéran en zone avant avec 87 départs en carrière à son actif. Davis arrive à Syracuse via le Delaware, où il a mené les Blue Hens en termes de score il y a un an avec 17,1 points par match et a atteint le double des chiffres dans 28 des 32 matchs. L’attaquant, qui a débuté sa carrière à Providence, a été nommé deuxième équipe All-CAA en 2023-2024.

Carlos, qui devrait être l’un des principaux animateurs d’Orange, reste dans l’État après trois ans à Hofstra. Le double membre de l’équipe défensive de la CAA vient de connaître une saison productive où il s’est classé premier de la conférence et n°12 au pays avec 6,4 passes décisives par match. Taylor, un transfert de Georgia State, a été tout aussi efficace, puisqu’il a mené les Panthers en marquant avec 14,5 points par match. Il a débuté sa carrière chez Wake Forest.

Étudiants de première année entrants

En plus d’une rafale de transferts, les Orange accueillent cette saison trois recrues au programme : Donnie Freeman (F, 6-9, IMG Académie), Élie Moore (G, 6-4, Notre Sauveur luthérien) et Petar Majstrovoic (F, 6-8, Haguenau, France). Freeman rejoint l’équipe en tant que McDonald’s All-American et recrue n°6 au classement général de la classe 2024 selon ESPN.com, ce qui en fait la deuxième recrue la plus élevée de l’histoire de Syracuse. Moore, qui rejoint l’Orange en provenance de la ligue professionnelle Overtime Elite, a été classé 55e au classement général et neuvième parmi les tireurs dans le classement 247Sports. De même, Majstrovoic est sur le point de contribuer très tôt, car il possède une expérience professionnelle acquise en jouant en France.

