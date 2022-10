Orange est le nouveau bleu : comment les conservateurs progressistes pourraient aider le NPD à prendre le pouvoir

Les néo-démocrates de l’Alberta ont dévoilé un nouveau logo lors de leur congrès ce week-end.

C’est un bouclier abritant deux bandes orange, représentant les champs de la prairie, deux montagnes blanches et une bande bleu clair du ciel.

La palette de couleurs pourrait être une représentation involontaire du mélange des électeurs – beaucoup d’orange NPD, un peu de bleu conservateur – qui pourraient ouvrir la voie du NPD à la victoire aux élections provinciales de l’année prochaine.

Une partie du plan pour ramener Rachel Notley au bureau du premier ministre consiste à inciter les électeurs conservateurs progressistes à se pencher un peu à gauche.

Comment? La convention offre quelques indices : Mettre davantage l’accent sur l’économie et se concentrer sur les électeurs de Calgary.

Le nouveau logo du NPD de l’Alberta est un bouclier abritant deux bandes orange, représentant les champs des prairies, deux montagnes blanches et une bande bleu clair du ciel. (NPD)

Ironiquement, les personnes qui pourraient aider à pousser le NPD aux 45 sièges nécessaires sur 87 (44, plus un président) pourraient en fait être des conservateurs. Mais ce n’est pas une stratégie sans obstacles.

Tremper les orteils dans les eaux oranges

Des pancartes orange et bleues ondulaient dans la foule lorsque Notley a proclamé “Nous avons des Albertains politiquement actifs qui se joignent à nous aujourd’hui d’autres traditions progressistes” dans son discours devant un peu moins de 1 400 membres du parti.

Le NPD parie qu’il y a des conservateurs “bleu clair” qui se sentent politiquement sans abri.

Un sondage de Janet Brown Opinion Research de l’été montre que sur une échelle de 0 (fortement à gauche) et 10 (fortement à droite), 31% des personnes interrogées se sont identifiées comme cinq – mortes dans le centre politique.

Le travail consiste à convaincre ces gens de “tremper leurs orteils dans les eaux du NPD”, a déclaré Cheryl Oates, qui a travaillé au bureau du premier ministre de Notley et est de retour pour aider à la campagne.

Lou Arab, qui organise le jeu au sol du parti et est également le partenaire de Notley, a déclaré avoir constaté une augmentation de 332% du nombre d’électeurs identifiés prêts à voter pour le NPD depuis les élections de 2019. Il a également déclaré que dans les 24 heures suivant l’élection de Danielle Smith à la tête de l’UCP, son parti avait recueilli 100 000 $.

Lundi marquera également le lancement d’une nouvelle campagne publicitaire du NPD, ciblant en partie les électeurs traditionnellement conservateurs qui ne s’identifient pas à la voie empruntée par l’UCP sous la direction de son nouveau chef.

Les partis rivaux poussent des priorités similaires, alors que le discours de Smith lors de la convention de l’UCP (également samedi) a également abordé les problèmes d’abordabilité et de soins de santé – bien que sous un angle différent.

C’est peut-être la seule chose sur laquelle les deux partis peuvent s’entendre ces jours-ci : les votes reposent sur une offre économique solide.

Économie, économie, économie

En mettant l’accent sur les questions économiques, le NPD tente de montrer aux électeurs swing qu’un parti progressiste peut proposer des offres légitimes sur des sujets que les conservateurs ont généralement monopolisés.

Un récent sondage de Navigateur Ltd. montre que Notley commence à gagner plus de confiance de la part des Albertains envers l’économie.

Mais bâtir cette confiance prend du temps, et Notley a souvent été liée à la récession de 2015-2016 que l’Alberta a connue en raison de la chute des prix du pétrole.

Le parti rencontre des parties prenantes du monde des affaires et dévoile sa politique depuis des années, mais ces propositions ont du mal à trouver de l’oxygène, car l’Alberta se concentre sur les actions (et le drame) des conservateurs unis au pouvoir. Notley a expliqué ce qui a été fait jusqu’à présent, mais dit qu’il reste encore du travail à faire sur les fronts économiques.

Environ 1 400 membres ont assisté au congrès annuel du NPD samedi, où la chef Rachel Notley a présenté le plan de son parti avant les élections de l’année prochaine. (NPD)

Elle a fait appel à un éminent financier de la province pour l’aider, annonçant que l’ancien économiste en chef de l’ATB, Todd Hirsch, serait consultant sur la plate-forme du NPD.

Le jeu le plus évident pour les électeurs conservateurs ce week-end a peut-être été le clin d’œil de Notley aux tensions fédérales.

“Je sais que les Albertains sont parfois frustrés par notre relation avec le gouvernement fédéral et je partage souvent cette frustration”, a-t-elle déclaré à ses partisans. “Nous avons des préoccupations légitimes concernant des problèmes spécifiques avec Ottawa, comme la formule de stabilisation fiscale et le projet de loi C-69.”

Elle a rapidement ajouté qu’alimenter la colère et ignorer les solutions est une voie sans issue.

Champ de bataille de Calgary

Calgary a toujours été une ville forteresse pour les anciens conservateurs et est maintenant la ville cible du parti de Notley. Pas étonnant que le NPD y ait tenu son congrès.

Les calculs électoraux acceptés en Alberta ressemblent à ceci : Il y a trois régions (Edmonton, Calgary et rural). Vous devez en gagner deux.

L’UCP sera dominante dans les zones rurales. Le NPD est susceptible de balayer Edmonton. Calgary sera le champ de bataille, et le NPD le sait.

“Pendant que l’UCP expulse les Calgariens, nous sommes heureux de vous accueillir”, a déclaré Notley à la foule samedi, un clin d’œil aux commentaires de Danielle Smith au Calgary Sun.

La première ministre a déclaré au journal qu’elle n’essayait pas de gagner tous les votes et qu’elle se concentrerait donc sur la conquête des 41 sièges à l’extérieur d’Edmonton et de Calgary, n’ayant besoin que d’une poignée dans les métropoles pour obtenir une majorité.

La chef du NPD de l’Alberta, Rachel Notley, a dévoilé certains des plans de son parti lors de son congrès annuel samedi. Ils se concentreront principalement sur les soins de santé et les mesures économiques alors qu’ils affronteront le Parti conservateur uni lors des élections du printemps prochain. (NPD)

Il y a 26 sièges à Calgary. En 2015, le NPD en a pris 15. Aujourd’hui, il en détient trois.

Dans la circonscription vacante de Calgary–Elbow, que le NPD n’a jamais remportée, le candidat du parti, Samir Kayande, se présente. Sa cible est les mêmes électeurs progressistes-conservateurs qui ont élu les anciens premiers ministres Ralph Klein et Alison Redford à ce siège.

“Ce ‘P’ est très important”, a déclaré Kayande. “Ce sont des sans-abri politiquement.”

L’acte d’équilibrage

Faire en sorte que ces électeurs bleus choisissent l’orange n’est pas une mince affaire.

En 2015, le NPD a remporté le vote populaire par 13 points de pourcentage, mais l’élection suivante, une droite unie l’a battu par 22 points de pourcentage.

Beaucoup de ces électeurs étaient motivés par la pensée que Notley ne valait pas la peine de faire confiance pour gérer l’économie et le secteur de l’énergie.

Il faudra probablement plus que des messages économiques attrayants pour persuader une partie de ces électeurs de donner au NPD une deuxième chance au gouvernement.

“Nous n’avons pas tout compris”, a admis Notley ce week-end. “Je comprends cela et j’en assume la responsabilité.”

Il y a aussi le risque d’étendre votre portée pour chasser ces électeurs.

La plupart des résolutions politiques présentées au congrès étaient axées sur les questions sociales, l’éducation, le travail et les soins de santé (sujets essentiels pour les membres du NPD).

Dans une salle où les acclamations les plus fortes étaient pour les mentions de santé et d’éducation publique, Notley devra trouver un équilibre entre le respect des préoccupations fondamentales de ses membres et la transmission de messages à un groupe plus large.

Le résultat aux extrémités du spectre politique en Alberta est déjà clair. Danielle Smith ramassera l’extrême droite. Rachel Notley enfermera le plus à gauche.

La véritable bataille de l’Alberta sera décidée par ce milieu fluide – le bleu clair.