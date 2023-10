"Orange Énergétique, Turquoise": La nouvelle identité de marque d’Air India Express

Air India Express, propriété du groupe Tata, a dévoilé mercredi sa nouvelle identité de marque et la livrée de son avion qui présente principalement les couleurs orange et turquoise.

Air India Express est en train de fusionner AIX Connect (anciennement AirAsia India) avec elle-même et l’entité sera le transporteur à bas prix du groupe Tata.

Le dévoilement de la nouvelle identité visuelle a eu lieu à l’aéroport de Mumbai, un peu plus de deux mois après qu’Air India a dévoilé sa nouvelle identité de marque.

« La nouvelle identité visuelle de la compagnie aérienne présente une palette de couleurs énergiques et haut de gamme d’Express Orange et Express Turquoise avec Express Tangerine et Express Ice Blue comme couleurs secondaires », a déclaré Air India Express dans un communiqué.

La dominante Express Orange symbolise les valeurs de la marque d’enthousiasme et d’agilité de la compagnie aérienne, tout en reflétant le positionnement de la chaleur indienne par excellence. L’Express Turquoise incarne les traits de personnalité de la marque en matière de style avec une sensibilité contemporaine haut de gamme et une approche axée sur le numérique, ajoute-t-il.

Selon la compagnie aérienne, la livrée du premier nouvel avion Boeing 737-8 s’inspire du design textile Bandhani.

Le prochain avion présenté présentera des designs inspirés d’autres modèles traditionnels, notamment Ajrakh, Patola, Kanjeevaram, Kalamkari, etc., mettant en valeur la diversité artistique de l’Inde.

« Le thème de la compagnie aérienne ‘Patterns of India’ résume l’esprit de la nation et partage ses histoires à travers un voyage visuel », indique le communiqué.

Le directeur général d’Air India Express, Aloke Singh, a déclaré que le changement de marque marque une nouvelle phase dans son ambitieux parcours de croissance et de transformation, en commençant par l’introduction de l’avion Boeing B737-8 moderne et économe en carburant.

« Avec 50 appareils qui devraient entrer dans la flotte au cours des 15 prochains mois, nous doublerons de taille en peu de temps.

« Au cours des cinq prochaines années, nous visons à développer une flotte d’environ 170 avions à fuselage étroit, avec un réseau couvrant le marché intérieur indien et les marchés internationaux court-courriers », a-t-il déclaré dans le communiqué.

Campbell Wilson, président et directeur général d’Air India, a déclaré qu’avec la fusion d’Air India Express et d’AirAsia India, désormais en phase finale, « nous assistons également à la transformation du paysage aérien ».

Par ailleurs, Air India Express a dévoilé sa nouvelle identité sonore, une mélodie vibrante et le logo musical « évoque les Rasas de Karuna, Adbutha et Veera, un accueil harmonieux aux sons de la Nouvelle Inde ».

Le 10 août, Air India a dévoilé une nouvelle identité de marque « The Vista », inspirée du sommet du cadre doré de la fenêtre qui signifie « des possibilités illimitées » et une nouvelle livrée d’avion.

Le groupe Tata est en train de consolider ses activités aériennes. Outre l’intégration d’Air India Express-AIX Connect, Air India fusionne Vistara avec elle-même. Vistara est une coentreprise entre Tatas et Singapore Airlines, dans laquelle la première détient une participation de 51 pour cent.

