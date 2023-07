« Orange comme le soleil »: les visiteurs affluent vers le volcan islandais Litli Hrutur

Le volcan islandais Litli Hrutur est dans un cycle d’éruption.

Le site était fermé aux visiteurs.

Mais cela n’a pas découragé certains visiteurs.

Malgré les avertissements de rester à l’écart de la dernière éruption volcanique islandaise près de Reykjavik, un groupe de visiteurs curieux a déclaré à l’AFP qu’ils n’avaient pas pu résister à l’attrait de la lave « orange comme le soleil ».

Alors que les volcanologues disent que l’éruption reste « de faible intensité » pour l’instant, les premières estimations indiquent que son flux est nettement plus puissant que les deux éruptions précédentes en 2021 et 2022 sur la péninsule de Reykjanes.

« Quand le vent vient dans cette direction, il ne fait pas si chaud… il fait chaud comme un feu de camp », a déclaré Niall Lynch, un guide irlandais de 23 ans rencontré par l’AFP devant les coulées de lave fraîche à côté du petit pic. de Litli Hrutur.

Mais de l’autre côté de la fissure, le gaz libéré par l’éruption rend la zone « insupportablement chaude ».

« Il fait beaucoup trop chaud pour y rester pendant une longue période. Je veux dire, c’est comme 1 000°C », a-t-il ajouté.

La zone inhabitée à 30 km au sud-ouest de la capitale était en sommeil depuis huit siècles mais a connu une résurgence de l’activité volcanique au cours des deux dernières années.

Les failles éruptives ont atteint une taille totale d’environ 900 m pendant la nuit, contre 200 à 300 m initialement, selon la dernière mise à jour de l’Office météorologique islandais (OMI) mardi.

Lynch a dit :

Quand vous regardez au centre de la coulée de lave, c’est beaucoup plus brillant que ce à quoi je m’attendais.

« Je pensais beaucoup plus aux couleurs plus sombres des noirs et des bruns, comme la roche quand elle commence à se solidifier. Mais en plein centre, c’est orange pur comme le soleil. C’est incroyable. »

Des niveaux « dangereusement élevés » de gaz volcaniques, en particulier de dioxyde de soufre, s’accumuleront à proximité de l’éruption, a averti l’OMI, qui a conseillé aux touristes de ne pas visiter la région.

L’accès au site a été fermé lundi soir.

Les gens regardent couler de la lave lors d’une éruption volcanique près de Litli Hrutur, au sud-ouest de Reykjavik en Islande. AFP Kristinn Magnusson/AFP

Durant les six mois de l’éruption de mars 2021, et les trois semaines de l’éruption d’août 2022, des centaines de milliers de visiteurs sont venus admirer le spectacle hypnotique de la lave aux abords du mont Fagradallsfjall et des vallées de Meradalir et Geldingadalir.

Contrairement aux éruptions explosives qui crachent des milliers de tonnes de poussières, comme la fameuse éruption de l’Eyjafjallajokull qui a paralysé le trafic aérien en Europe en 2010, les éruptions dites « effusives » ont peu d’impact, hormis les coulées de lave et les pics de gaz localement toxiques.

La poignée de visiteurs qui ont réussi à atteindre le site avant sa fermeture le décrivent comme l’expérience d’une vie.

Depuis la route la plus proche, vous devez parcourir un sentier difficile, dont les trois derniers kilomètres sinueux traversent de la mousse et des rochers incrustés dans le sol.

Une éruption volcanique a commencé le 10 juillet 2023 à environ 30 km de la capitale islandaise Reykjavik, a indiqué le bureau météorologique du pays, marquant la troisième fois en deux ans que de la lave jaillit dans la région. AFP Kristinn Magnusson/AFP De la fumée s’échappe de la lave qui coule lors d’une éruption volcanique à Litli Hrutur, au sud-ouest de Reykjavik en Islande. AFP Jérémie Richard/AFP

Lorsque la lave apparaît enfin, avec la minuscule montagne Litli Hrutur (« Petit Bélier » en islandais) sur la gauche, la sensation est « indescriptible », a déclaré Jessica Poteet, une Américaine de 41 ans vivant en Islande.

Elle a ajouté:

Quand on traverse la colline pour la première fois, surtout quand c’est le premier jour, et qu’on voit les fontaines de lave et qu’on entend le crépitement de la roche solidifiée, c’est juste incroyable.

Gudmundur Hauksson, un Islandais de 26 ans qui était également parmi les premiers là-bas, a déclaré : « c’est vraiment agréable… de sortir et de se connecter avec la Terre et la nature de cette façon ».

L’odeur puissante des gaz volcaniques et de la lave qui coule rappelle « un grand barbecue », selon certains visiteurs.

L’air est également épais par la fumée de la mousse brûlante, qui s’enflamme sous le liquide en fusion.

Le volcanologue Thorvaldur Thordarson de l’Université d’Islande a déclaré « nous n’avons aucune idée » de la durée du spectacle naturel.

« Cela pourrait durer quelques jours, cela pourrait durer un mois, cela pourrait durer six mois comme l’éruption de 2021 ou cela pourrait même durer plus longtemps que cela. »