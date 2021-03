L’entraîneur d’Oral Roberts, Paul Mills, a une mission à attendre chaque automne pour ses joueurs lorsqu’ils reviennent sur le campus serein de Tulsa, Oklahoma.

Couler 20000 tirs sautés. Vous avez six semaines avec un rebondeur personnel pour le soutien.

Kevin Obanor, deuxième meilleur buteur de l’équipe, a terminé le travail en six jours.

Quand vous avez des gars qui sont prêts à faire le travail et à être reconnaissants envers les gens qui les aident, ils vont être bons pour tirer au basket, a déclaré Mills.

Un tel dévouement a incité les Golden Eagles au tournoi de la NCAA, la première apparition du programme en 13 ans. Ils ont le huitième meilleur pourcentage de tirs à 3 points (38,99) du pays et ont réussi 11,3 tirs de derrière l’arc par match, la moyenne la plus élevée parmi les équipes de la division I de la NCAA. Max Abmas, qui est le meilleur buteur du pays, se classe 10e (43,27%) dans le pays parmi les joueurs avec un nombre de tentatives de qualification de 3 points.

L’état de l’Ohio, tête de série n ° 2 de la région sud, affrontera Oral Roberts au premier tour vendredi. La critique du film de leur adversaire opprimé mais intrépide a montré aux Buckeyes qu’ils feraient mieux d’être prêts pour que le ballon soit souvent en l’air.

Ils le tirent de partout, a déclaré l’entraîneur de l’État de l’Ohio, Chris Holtmann, en insistant sur le dernier mot.

Abmas est le plus dangereux, l’un des trois partants pour les Golden Eagles tirant mieux que 42% à longue distance avec la capacité et la confiance de le laisser voler quelques pas sur le demi-terrain.

Vous devez juste avoir de bons concours sur ses cavaliers, savoir où il est, assurez-vous que quelqu’un l’entoure à tout moment, assurez-vous simplement de lever la main, a déclaré le meneur de jeu de Buckeyes Duane Washington Jr., qui sera en grande partie chargé de défendre Abmas. L’enfer a définitivement frappé certains d’entre eux. C’est un bon joueur. Mais plus il en prend, eh bien, tout va bien.

Mills et son personnel ne veulent pas de 3 pointeurs au hasard ou avec abandon. Abmas, a-t-il noté, a marqué 34 points à Denver le 15 janvier avec seulement deux points à 3 points.

Ce n’est pas quelque chose dont nous avons jamais parlé. Nous venons juste de parler de, prenons le meilleur coup pour l’équipe », a déclaré Mills, qui a jumelé chacun des étudiants et assistants diplômés du programme avec un joueur en tant que rebondeur personnel. La tâche de ces assistants: être prêt à tout moment au cas où il y aurait un désir d’aller au gymnase pour s’entraîner davantage.

Alors que la NBA a été transformée par la révolution en 3 points menée sur le terrain par des joueurs comme Stephen Curry et dans les front-offices par des spécialistes de l’analyse, il y a eu des retombées inévitables dans le jeu universitaire. Abmas a nommé Curry et Damian Lillard comme ses modèles pour la façon dont ils impliquent leurs coéquipiers dans l’attaque, créent leurs propres tirs et, bien sûr, frappent à 3 points sur des clips d’élite.

Je suis juste un gars qui ne force rien. Ce que la défense me donne, c’est ce que je vais prendre, dit Abmas.

Parfois, s’il y a peu de preuves d’un succès durable, les défenses oseront une équipe se lancer de loin. L’influence des stars de la NBA sur les jeunes collégiens et l’attrait du tir du héros peuvent souvent orienter les joueurs vers des tentatives précipitées ou forcées derrière l’arc.

C’est quelque chose avec lequel j’ai eu du mal, honnêtement, a déclaré Washington, évoquant des conversations sur la sélection des coups avec Holtmann, l’entraîneur adjoint Jake Diebler et son père, Duane Washington Sr., qui était autrefois un choix au repêchage de la NBA. Je pense que travailler là-dessus dans la pratique et comprendre ce qui est réglé et ce qui ne l’est pas et prendre ce que la défense vous donne et obtenir ce que vous voulez, ces deux choses sont différentes.

Washington a terminé deuxième du Big Ten cette saison en pourcentage de 3 points (38,1).

Connaître le temps et le score, le temps et le lieu, c’est ce sur quoi j’ai travaillé et où je suis devenu assez bon, a-t-il déclaré.

La région du Sud regorge de tireurs pointus à 3 points, avec la tête de série n ° 1 Baylor en tête du pays avec 41,82%. La graine n ° 14, Colgate, est troisième à 40%. À l’autre bout du spectre se trouve la tête de série n ° 8, la Caroline du Nord, qui a eu du mal à marquer régulièrement de l’extérieur.

Les Tar Heels se classent 307e au niveau national avec une moyenne de 5,6 3 points par match et sont 270e avec leur pourcentage de 31,7% derrière l’arc. Cela ne traîne que l’équipe des années 14-19 (30,4%) pour le pire de l’histoire du programme.

Leur meilleur pari a été le recrue Kerwin Walton, qui tire 41,5% à distance de 3 points tout en offrant l’espacement nécessaire à la richesse des équipes de grands hommes.

Nous avons besoin de lui pour se faire vacciner. Il ne cherche pas un coup presque autant que je le voudrais, et d’autres gars recherchent leurs coups beaucoup plus, a déclaré l’entraîneur de la Caroline du Nord Roy Williams, ajoutant: «Si vous avez cinq buteurs, il est difficile de vous garde. Si vous en avez un, c’est assez facile. Eh bien, nous avons un gars dont ils s’inquiètent à partir de la ligne des 3 points, et ils se rapprochent de lui. Nous devons le chercher davantage. Nous devons le dépister davantage. Il doit mieux bouger. En vieillissant et en ayant plus d’expérience, l’enfer pourra mieux faire ça.

___

Aaron Beard, rédacteur de l’AP Basketball, a contribué à ce rapport.

___

Plus de couverture de basket-ball universitaire AP: https://apnews.com/hub/college-basketball et support mis à jour: https://apnews.com/hub/ncaa-mens-bracket