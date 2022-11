Oral-B iO 10 Review: luxe somptueux

En un coup d’œil Note d’expert Avantages Base de charge innovante

Excellentes performances de nettoyage

Beaucoup de modes Les inconvénients Suivi incohérent

Pas de chargement USB

Cas délicat Notre avis Il y a beaucoup de choses à aimer dans le produit phare iO10 d’Oral-B, mais le prix demandé exorbitant signifie que nous nous attendons à mieux dans certains domaines.

Prix ​​lors de l’examen

Pas encore disponible aux États-Unis

Oral-B est la marque qui vient à l’esprit en premier lorsque l’on pense aux brosses à dents électriques et la firme est de retour avec un autre modèle phare de la série iO 10.

Comme vous vous en doutez, cela remplace l’iO9 en haut de la pile et est livré avec une gamme d’améliorations et de nouvelles fonctionnalités, y compris le coaching en direct intégré au chargeur intelligent iO Sense et la reconnaissance avancée de la pression.

La question est, pouvez-vous supporter le prix exorbitant de 800 £ de cette brosse à dents ?

Conception et construction

Il n’y a pas beaucoup de choses que vous pouvez faire avec la conception d’une brosse à dents électrique, mais Oral-B a fait de son mieux avec l’iO10.

Vous avez toutes les choses habituelles en place, y compris un écran OLED couleur intégré à l’avant avec un bouton d’alimentation au-dessus et un bouton de menu en dessous.

La plupart du temps, l’écran vous montrera des choses comme le temps de brossage et divers visages souriants une fois que vous avez terminé, tandis que le menu propose diverses options, y compris les modes de nettoyage et la personnalisation de l’anneau lumineux en haut.

Cela pulsera lorsque l’iO10 est en charge, mais sert également d’indicateur de pression – nous en reparlerons plus tard.

Dominik Tomaszewski / Fonderie

L’iO10 est disponible en noir ou en blanc et a un design moucheté destiné à représenter le ciel nocturne, bien que le modèle blanc que j’ai testé me rappelle davantage un plan de travail de cuisine en granit.

J’aime la finition lisse et douce au toucher du corps et la façon dont les têtes interchangeables ont de petites icônes sur le devant comme un arc-en-ciel ou un diamant pour vous aider à vous souvenir de ce qui vous appartient (en cas de partage) plutôt qu’un anneau en plastique coloré.

Cependant, la brosse ne détecte pas différentes têtes de brosse en tant que personnes différentes, il n’est donc pas idéal pour partager une poignée entre plusieurs personnes si vous souhaitez suivre tout votre brossage et obtenir des statistiques sur l’application.

C’est via le chargeur intelligent iO Sense que l’iO10 se différencie vraiment des autres modèles et rivaux Oral-B.

Dominik Tomaszewski / Fonderie

La brosse à dents se tient au milieu de cela lorsqu’elle est ancrée et est maintenue en place avec des aimants, bien qu’ils ne soient pas extrêmement puissants, ce n’est donc pas la solution la plus sûre. J’ai cogné l’iO10 sur le sol plusieurs fois, même si cela n’aide pas que ma salle de bain soit un peu à l’étroit.

La base est dotée d’une horloge numérique à l’avant pour chronométrer votre brossage, mais également d’un ensemble de six lumières sur le dessus pour vous guider en temps réel – plus d’informations sur leur fonctionnement ci-dessous. Lorsqu’il ne chronomètre pas votre session, il sert également d’horloge numérique, bien qu’une seule fois que vous l’ayez configuré via l’application.

La brosse est livrée avec un étui de voyage qui peut contenir le manche de la brosse et une tête de brosse à dents. Bien qu’il fasse le travail à un niveau de base, il a un bouton étonnamment maladroit pour libérer le couvercle et n’a pas de chargement USB comme on le dit.

Au lieu de cela, vous devrez utiliser le chargeur fourni. Si vous êtes au Royaume-Uni, il s’adapte à une prise de rasoir. Vous obtenez également un support de recharge qui s’adapte à deux pinceaux.

Performances et fonctionnalités

Il m’a fallu plusieurs tentatives pour synchroniser l’iO10 avec mon téléphone. Cependant, je ne l’ai même pas fait pendant quelques semaines, ce qui en dit long sur combien vous en avez besoin.

La fonction horloge sur la base est une véritable aubaine (elle a besoin du Wi-Fi) mais contrairement aux autres brosses iO, vous n’avez pas besoin de l’application pour un coaching guidé. Cette base comporte un anneau de six lumières qui passent progressivement du bleu au blanc au fur et à mesure que vous brossez chaque zone.

Lorsque chaque zone a eu suffisamment d’action de brossage, elle effectue un petit spectacle de lumière et vous savez quand vous avez terminé car les six lumières dansent, clignotant en blanc et bleu. L’application a un coaching légèrement plus avancé avec des éléments avant, haut et arrière si vous voulez approfondir et faire des choses comme collecter des badges pour les réalisations comme s’il s’agissait d’une sorte de tracker de fitness.

Cependant, j’ai généralement trouvé que prendre mon téléphone pour me brosser les dents était pénible et utiliser la base est beaucoup plus pratique.

Dominik Tomaszewski / Fonderie

Mon reproche avec la base est que le suivi autour des six zones peut souvent être lent à suivre lorsque vous vous déplacez. Pire encore, il pense parfois que vous vous brossez le côté opposé de votre bouche, vous devez donc utiliser votre propre jugement.

Le capteur de pression fonctionne très bien en effet, et la lumière annulaire et la base deviendront rouges si vous poussez trop fort. Vous devrez cependant vous fier à la lumière de la poignée pour savoir si vous n’appliquez pas suffisamment de pression.

Cela ira du vert (pression correcte) à la couleur sur laquelle vous avez réglé la lumière annulaire. Peut-être un peu déroutant si vous l’avez réglé sur orange plutôt que sur blanc, par exemple.

Le guidage de la pression, combiné aux têtes de brosse Ultimate Clean avec lesquelles j’ai testé – qui ont des choses comme des poils inclinés « touffe dans touffe » torsadés pour une meilleure portée, a donné d’excellentes performances.

Comparé à mon ancien mais toujours décent Philips Sonicare, l’iO10 laisse mes dents et mes gencives beaucoup plus propres et quelques endroits qui sont normalement une zone à problèmes ne le sont pas tellement avec l’iO10.

J’utilisais généralement l’iO10 en mode Daily Clean, mais vous avez le choix entre six autres : Sensitive, Gum Care, Intense Clean, Whitening, Super Sensitive et Tongue Cleaner. C’est plus que d’autres brosses iO comme la série 5, qui en a cinq de manière appropriée.

Dominik Tomaszewski / Fonderie

L’iO10 se charge également plus rapidement : environ trois heures contre 12 de la série 5. Avec la base dans votre salle de bain, cela ne devrait pas avoir beaucoup d’importance.

En mode Daily Clean, l’iO10 utilise environ 5 % de la puissance de la batterie pour une brosse de 2 à 2 h 30, vous devriez donc pouvoir effectuer environ 20 nettoyages si vous voyagez et que vous n’avez aucun moyen de le recharger. . Cependant, ce n’est pas parfaitement fiable : l’iO10 avait une puissance de batterie déclarée de 4 %, puis s’est éteint quelques secondes après avoir appuyé sur go.

Prix

Le prix, comme pour tant de brosses à dents électriques, est là où les choses deviennent un peu délicates, du moins au Royaume-Uni. Il n’est pas encore disponible aux États-Unis, mais vous pouvez vous inscrire sur la liste d’attente. L’iO10 est peut-être un modèle phare haut de gamme, mais j’ai définitivement fait une double prise au prix de 800 £.

C’est plus que beaucoup de smartphones haut de gamme, mais le RRP pour une brosse à dents est quelque peu impropre. C’est vraiment juste ce prix pendant une courte période, de sorte que lorsqu’il obtient une remise inévitable, cela semble être une bonne affaire. Comme vous le verrez, il est déjà disponible pour moins de la moitié du RRP.

Au moment d’écrire ces lignes, bien que l’iO10 vienne d’arriver sur les étagères, vous pouvez l’acheter à 50 % de réduction sur la boutique officielle Oral-B et les détaillants auront probablement des prix similaires, voire moins chers, si vous magasinez. Vous pouvez également l’acheter auprès de détaillants tels que Bottes et Currys.

Même à 400 £, il s’agit d’un kit coûteux qui découragera immédiatement de nombreux clients potentiels. Si c’est vous, et que je comprends tout à fait, alors Oral-B propose des options plus abordables : nous vous recommandons de consulter la série iO 6.

Vous pouvez trouver beaucoup plus d’options dans notre tableau des meilleures brosses à dents électriques.

Verdict

À bien des égards, l’iO10 est une excellente brosse à dents électrique. C’est certainement l’un des modèles les plus avancés techniquement sur le marché à l’heure actuelle.

Cependant, Oral-B ne se fait aucune faveur avec le RRP de 800 £, à part le faire ressembler à une bonne affaire à 400 £. Même alors, c’est beaucoup trop cher pour la plupart des gens.

Certaines fonctionnalités et performances excellentes contribuent grandement à faire de l’iO10 une brosse désirable, mais ce prix signifie que les attentes sont naturellement élevées.

Lorsque le boîtier est difficile à ouvrir et n’a pas de chargement USB, suivi d’un suivi lent et parfois incohérent de la base — la fonction principale non moins — il ne semble pas que l’argent soit justifié.

Bien sûr, si vous avez beaucoup d’argent à dépenser, il s’agit d’une brosse à dents de luxe, mais sinon, vous trouverez un meilleur rapport qualité-prix ailleurs, y compris dans la gamme iO.