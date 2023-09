Oracle s’associe à Microsoft. Plus notre point de vue sur l’actualité Salesforce et Meta

Un nouveau partenariat entre Microsoft (MSFT) et Oracle (ORCL) pourrait potentiellement profiter aux deux participations du Club dans le paysage concurrentiel du cloud computing. Les deux hommes ont annoncé jeudi qu’Oracle installerait désormais du matériel de base de données dans les centres de données de l’unité cloud Azure de Microsoft. Cette décision vise à permettre aux clients Azure d’accéder plus facilement et d’optimiser les services Oracle, tels que Oracle Autonomous Database, et à accélérer de manière générale la transition vers le cloud, ont déclaré les géants de la technologie. Oracle, un pionnier des bases de données avec plus de 40 ans d’expérience sur le marché, proposait des offres existantes destinées aux clients Azure. Mais le nouvel accord, appelé Oracle Database@Azure, est un service plus étroitement intégré qui devrait offrir une fiabilité et des performances améliorées. Cette mise à niveau sera particulièrement bénéfique à mesure que l’adoption de l’intelligence artificielle se développe, ont déclaré Satya Nadella, PDG de Microsoft, et Larry Ellison, co-fondateur et directeur de la technologie d’Oracle, lors d’un événement au siège de Microsoft jeudi. Les analystes de Wall Street étaient globalement optimistes quant aux implications pour Microsoft et Oracle, qui ont rejoint le portefeuille du Club il y a un mois. « Gagnant-gagnant » était une expression utilisée dans les notes de recherche des analystes de Bernstein, Barclays et Deutsche Bank. « Cette décision accélérera la migration vers le cloud pour les deux sociétés et les aidera à mieux rivaliser avec des sociétés comme AWS et GCP », ont écrit les analystes de Barclays, faisant référence à aux services Web Amazon d’Amazon (AMZN) et à la plateforme Google Cloud d’Alphabet (GOOGL). Amazon et Alphabet font également partie du Club. « Pour Microsoft, cela les aidera à transférer les charges de travail Oracle critiques vers Azure, où ils pourront les monétiser davantage grâce à des capacités d’IA telles qu’OpenAI », ont poursuivi les analystes de Barclays. « Pour Oracle, cela ajoute de la crédibilité à leur récit cloud et garantit qu’ils seront payés pour migrer les charges de travail sur site vers Azure. » Ellison a déclaré qu’environ 500 clients ont utilisé « avec succès » l’ancienne offre d’Oracle et d’Azure, mais souhaitaient toujours une « connexion plus transparente » entre l’endroit où leurs données sont stockées et leurs autres applications exécutées sur Azure. Par exemple, les clients Azure pourront désormais acheter l’accès aux bases de données Oracle directement via Azure Marketplace, une boutique d’applications pour une gamme de logiciels optimisés pour fonctionner sur le service de cloud computing de Microsoft. Ellison a déclaré qu’il existe de nombreuses bases de données sur site qui n’ont pas été migrées vers le cloud, et a soutenu qu’Oracle Database@Azure devrait motiver davantage de clients à se lancer dans cette transition. « La majorité des données n’ont pas encore migré du site vers le cloud, mais ce sera le cas. Et nous essayons d’accélérer ce processus pour permettre aux clients de déplacer plus facilement l’intégralité de la charge de travail de leur centre de données vers le cloud », a déclaré Ellison. dit. Les analystes de Bernstein ont minimisé les craintes que le partenariat plus approfondi avec Microsoft nuise au service de cloud computing à croissance rapide d’Oracle, connu sous le nom d’Oracle Cloud Infrastructure. Le leadership émergent d’OCI dans le domaine de l’informatique IA constitue une grande partie de notre thèse d’investissement dans l’entreprise. « Les entreprises dans lesquelles Oracle est une technologie clé ou dans lesquelles les capacités différenciées d’Oracle OCI sont essentielles continueront à migrer vers OCI », a écrit Bernstein dans une note adressée à ses clients. « Ce partenariat réduit également le risque potentiel que Microsoft tente de cibler les clients de bases de données Oracle pour les inciter à quitter Oracle. Nous n’avons jamais cru qu’Oracle gagnerait tout dans ce domaine. [Infrastructure-as-a-Service/Platform-as-a-Service], mais ils offrent des capacités différenciées qui leur ont permis de devenir un n°4 solide. Si ce partenariat est exécuté correctement, les avantages sont bien plus importants que les inconvénients. » Salesforce revient à l’embauche Salesforce embauche 3 300 personnes dans ses unités de vente et d’ingénierie, en plus du personnel pour son équipe de cloud de données en croissance rapide, a rapporté Bloomberg jeudi. « Nous avons actuellement certains secteurs de notre activité qui connaissent beaucoup de succès et nous souhaitons une forte progression dans ces domaines », a déclaré Brian Millham, directeur des opérations de Salesforce, dans une interview à Bloomberg. CRM 1Y a fait grimper le cours de l’action de Salesforce au cours des 12 derniers mois. Les embauches font suite à la décision de Salesforce en janvier de licencier environ 10 % de ses effectifs, qui totalisaient à l’époque plus de 79 000 personnes. Les suppressions d’emplois faisaient partie d’une campagne agressive et finalement réussie pour améliorer la rentabilité de Salesforce, qui a déclaré une marge opérationnelle ajustée. de 31,6 % au cours de son trimestre le plus récent, contre 19,9 % au cours de la même période de l’année dernière. Lors de sa conférence Dreamforce à San Francisco cette semaine, Salesforce a mis en avant une gamme d’outils d’IA qui, selon nous, devraient aider à attirer de nouvelles entreprises après une période de une expansion plus lente du chiffre d’affaires. Salesforce peut à la fois investir dans la croissance et « continuer à réaliser de grandes marges », a déclaré jeudi à Bloomberg le PDG Marc Benioff. « Nous savons que nous devons embaucher des milliers de personnes », a-t-il déclaré. L’ajout d’employés se traduira par des dépenses supplémentaires, mais cela pourrait être le signe que la direction estime que la demande de logiciels d’entreprise pourrait bientôt reprendre. En effet, une discipline continue en matière de coûts dans d’autres domaines et une réaccélération de la croissance des revenus sont des conditions permettant de protéger la rentabilité. Cours de l’action META 1Y mountain Meta Platforms au cours des 12 derniers mois. Quoi de neuf avec WhatsApp ? Le responsable de WhatsApp a démenti vendredi un article du Financial Times, selon lequel le service de messagerie appartenant à Meta Platforms aurait discuté de la diffusion de publicités dans l’application. Le dirigeant, Will Cathcart, a qualifié cette histoire de « fausse » dans un message publié sur X, le réseau social anciennement connu sous le nom de Twitter. « Nous ne faisons pas ça », a-t-il écrit. Le Financial Times a rapporté que les discussions sur l’affichage de publicités dans WhatsApp – en particulier dans la liste des conversations – en étaient à leurs débuts, citant trois personnes proches du dossier. Même avec le démenti par WhatsApp de l’histoire du FT, le rapport a attiré notre attention car les efforts de Meta pour mieux monétiser l’application de messagerie avec des milliards d’utilisateurs à travers le monde ont récemment suscité une attention accrue. Meta a acquis WhatsApp pour 19 milliards de dollars en 2014. L’année dernière, le PDG de Meta, Mark Zuckerberg, a déclaré à Jim Cramer que WhatsApp « va vraiment être le prochain chapitre, la messagerie professionnelle et le commerce y étant très importants ». Jusqu’à présent, les efforts de messagerie professionnelle de WhatsApp ont démontré « des progrès précoces mais prometteurs », a déclaré la directrice financière Susan Li lors de l’appel aux résultats de Meta en juillet. Certes, WhatsApp ne représente qu’une très petite part du chiffre d’affaires global de l’entreprise et n’est pas au cœur de notre thèse d’investissement, qui repose sur des efforts réussis de réduction des coûts et sur l’amélioration des ventes publicitaires sur Facebook et Instagram. Néanmoins, la monétisation de WhatsApp reste un domaine intéressant à surveiller, compte tenu de sa portée massive à l’échelle mondiale. (Le Charitable Trust de Jim Cramer est long ORCL, MSFT, GOOGL, AMZN, CRM et META. Voir ici pour une liste complète des actions.) En tant qu’abonné au CNBC Investing Club avec Jim Cramer, vous recevrez une alerte commerciale avant Jim Cramer. fait un échange. Jim attend 45 minutes après l’envoi d’une alerte commerciale avant d’acheter ou de vendre une action du portefeuille de son organisme de bienfaisance. Si Jim a parlé d’une action sur CNBC TV, il attend 72 heures après l’émission de l’alerte commerciale avant d’exécuter la transaction. Le logo Oracle est affiché à l’extérieur du siège social d’Oracle à Redwood Shores, en Californie, le 9 décembre 2021. Justin Sullivan | Getty Images