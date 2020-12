Le géant de la technologie Oracle Corp. a annoncé vendredi qu’il déménagerait son siège social de la Silicon Valley à Austin, au Texas, et laisserait les employés choisir l’emplacement de leurs bureaux et décider s’ils devaient travailler à domicile.

Le fabricant de logiciels d’entreprise a déclaré qu’il conserverait les principaux hubs dans son domicile actuel à Redwood City, en Californie, et dans d’autres endroits.

« Nous pensons que ces changements positionnent le mieux Oracle pour la croissance et offrent à notre personnel plus de flexibilité sur le lieu et la manière dont ils travaillent », a déclaré la société dans un dossier réglementaire.

«En fonction de leur rôle, cela signifie que nombre de nos employés peuvent choisir l’emplacement de leur bureau et continuer à travailler à domicile à temps partiel ou tout le temps.

Cette décision intervient la même semaine que le fondateur de Tesla, Elon Musk, a annoncé qu’il avait déménagé au Texas et après que Hewlett Packard Enterprise a également annoncé un déménagement dans l’État plus tôt ce mois-ci.

Le géant de la technologie Oracle Corp. a annoncé vendredi qu’il déménagerait son siège social de la Silicon Valley à Austin, au Texas, rejoignant les récents mouvements dans le Lone Star State par Elon Musk et HP de Tesla

Musk avait critiqué les responsables californiens pour les restrictions visant à limiter la pandémie de coronavirus.

Le PDG d’Oracle, Larry Ellison, est le deuxième actionnaire individuel de Tesla – derrière Musk – et siège au conseil d’administration de la société.

Le gouverneur du Texas, Greg Abbott, s’est rapidement vanté de la décision d’Oracle.

« Oracle vient d’annoncer qu’ils ont déménagé leur siège à Austin », a tweeté Abbott.

Le PDG d’Oracle, Larry Ellison, illustré ci-dessus, est également le deuxième actionnaire individuel de Tesla

«Le Texas est vraiment le pays des affaires, des emplois et des opportunités. Nous continuerons d’attirer les meilleurs.

Le Texas a longtemps ciblé les entreprises de Californie à coût élevé pour leur délocalisation.

Et Austin, en particulier, a attiré des entreprises de technologie comme siège du South by Southwest Festival, qui a une partie «interactive» consacrée aux innovations Internet.

Ce mois-ci, Hewlett Packard Enterprise, l’une des premières entreprises de la Silicon Valley, a annoncé qu’elle déménagerait dans la région de Houston et construirait un campus avec deux bâtiments de cinq étages d’ici 2022.

« Houston, le plus grand centre d’emploi américain de HPE, est un marché attrayant pour recruter et retenir les futurs talents diversifiés, et c’est là que l’entreprise construit actuellement un nouveau campus à la pointe de la technologie », a déclaré la société dans un communiqué.

«La région de la baie continuera d’être une plaque tournante stratégique pour l’innovation HPE, et la société regroupera un certain nombre de sites de la région de la baie sur son campus de San Jose.

« Aucune mise à pied n’est associée à ce déménagement. »

Le déménagement d’Oracle intervient la même semaine que le fondateur de Tesla (photo de droite), Elon Musk, a annoncé qu’il avait déménagé à Austin après une confrontation avec des responsables californiens et après que Hewlett Packard Enterprise (photo de gauche) ait également annoncé un déménagement au Texas plus tôt ce mois-ci.

Le gouverneur du Texas, Greg Abbott, s’est rapidement vanté de la décision d’Oracle sur Twitter, photo

Et l’entrepreneur Elon Musk a également confirmé son déménagement au Texas cette semaine.

Le cofondateur et directeur général de Tesla a quitté la Californie après une vive querelle plus tôt cette année avec les autorités locales, qui ont ordonné la fermeture de l’une de ses usines automobiles pour arrêter la propagation de Covid-19.

Musk s’en est pris aux dirigeants californiens, dont le gouverneur Newsom et les responsables du comté d’Alameda, lorsque les fermetures ont arrêté la production dans les usines de son entreprise à Fremont.

Musk a défié l’ordre sanitaire et a rouvert tôt, qualifiant la réglementation de «fasciste» lors d’un appel choquant sur les résultats d’avril en disant: «Rendez aux gens leur putain de liberté».

Après cela, il aurait commencé à se rapprocher du gouverneur Abbott.

Le cofondateur et directeur général de Tesla, Elon Musk, photo ci-dessus, a quitté la Californie après une vive querelle plus tôt cette année avec les autorités locales, qui ont ordonné la fermeture d’une de ses usines automobiles pour arrêter la propagation du COVID

Le Texas offre également un coût de la vie plus bas et aucun impôt sur le revenu, ce qui pourrait plaire à Oracle ainsi qu’à Musk, 49 ans, né en Afrique du Sud, qui a dépassé Bill Gates pour devenir la deuxième personne la plus riche du monde le mois dernier alors que le stock de Tesla atteignait jamais. -des hauteurs plus grandes.

Musk a justifié cette décision en disant qu’il devait être plus proche de deux de ses plus grands projets: le développement de fusées par sa société SpaceX dans le sud de l’État et la construction d’une usine automobile Tesla près de la capitale de l’État, Austin.

Pourtant, il a ajouté dans une interview au Wall Street Journal que la Californie était également devenue «complaisante» en matière d’innovation.

« Ils ont tendance à devenir un peu complaisants, un peu droits, puis ils ne gagnent plus le championnat », a-t-il déclaré à la publication.

Musk a affirmé que la Californie – et, en particulier, la Silicon Valley – «gagnait depuis longtemps».

‘Je pense qu’ils le prennent [winning] pour acquis un peu », at-il déclaré.

Pour le moment, Tesla et SpaceX restent tous deux basés en Californie. On ne sait pas si Musk transférera officiellement les deux entreprises au Texas à une date ultérieure.

Musk n’a pas révélé où il se trouvait dans l’État de Lone Star où il s’était installé. On ne sait pas non plus s’il achètera une propriété là-bas, étant donné qu’il a déclaré plus tôt cette année qu’il voulait se débarrasser de ses biens et n’était intéressant que dans la location.

Au cours de l’été, la Musk Foundation a officiellement consolidé son siège à Austin.

Cependant, Musk est également connu pour passer du temps à Boca Chica, sur la côte sud-est de l’État, où se trouve une installation SpaceX.

En 2018, Toyota a également déplacé son siège social américain du sud de la Californie à Plano, au Texas, dans la banlieue de Dallas.

Les actions d’Oracle ont grimpé de façon spectaculaire vendredi matin, elles ont continué de grimper après l’annonce du déménagement dans l’après-midi, comme illustré ci-dessus.

Au cours de son dernier exercice, qui s’est terminé le 31 mai, Oracle a déclaré un bénéfice de 10,1 milliards de dollars sur un chiffre d’affaires d’environ 39 milliards de dollars. Ses stocks ont augmenté régulièrement tout au long de l’année

Au cours de son dernier exercice, qui s’est terminé le 31 mai, Oracle a déclaré un bénéfice de 10,1 milliards de dollars sur un chiffre d’affaires d’environ 39 milliards de dollars.

Après que ses actions ont grimpé de façon spectaculaire vendredi matin, elles ont continué de grimper après l’annonce de la délocalisation dans l’après-midi.

L’entreprise a été fondée à Santa Clara, en Californie, en 1977 et, au 31 mai, employait environ 135 000 personnes.

Oracle possède des bureaux dans plusieurs villes américaines, dont Austin.

La décision d’Oracle intervient alors que les entreprises Internet qui ont laissé les travailleurs faire leur travail à distance en raison de la pandémie adoptent cette pratique, ce qui les libère d’embaucher des personnes qui vivent loin des bureaux et laisse les entreprises moins attachées aux campus de la Silicon Valley.