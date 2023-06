Oracle (ORCL) Rapport sur les résultats du quatrième trimestre 2023

Larry Ellison, président et chef de la technologie d’Oracle, prend la parole lors de la conférence Oracle OpenWorld à San Francisco le 16 septembre 2019.

Oracle les actions ont grimpé jusqu’à 5% dans les échanges prolongés lundi après que le fournisseur de logiciels a annoncé des résultats du quatrième trimestre fiscal qui ont dépassé les attentes de Wall Street.

Voici comment l’entreprise a fait :

Gains: 1,67 $ par action, ajusté, contre 1,58 $ par action comme prévu par les analystes, selon Refinitiv.

1,67 $ par action, ajusté, contre 1,58 $ par action comme prévu par les analystes, selon Refinitiv. Revenu: 13,84 milliards de dollars, contre 13,73 milliards de dollars comme prévu par les analystes, selon Refinitiv.

Le chiffre d’affaires d’Oracle a augmenté de 17 % d’une année sur l’autre au cours du trimestre qui s’est terminé le 31 mai, selon un déclaration. Le bénéfice net a atteint 3,32 milliards de dollars, ou 1,19 $ par action, contre 3,19 milliards de dollars, ou 1,16 $ par action, au trimestre de l’année précédente.

La principale source de revenus de l’entreprise, les services cloud et le support des licences, a bondi de 23 % pour atteindre 9,37 milliards de dollars. Mais les revenus des licences cloud et sur site ont diminué de 15 % pour atteindre 2,15 milliards de dollars.

Les revenus de l’infrastructure cloud ont totalisé 1,4 milliard de dollars, en hausse de 76 %, contre une croissance de 55 % au trimestre précédent. Cette partie d’Oracle se développe plus rapidement que des concurrents tels que Microsoft et Google mais est encore beaucoup plus petit.

Au cours du trimestre, Oracle a dit plusieurs de ses services cloud avaient été approuvés pour être utilisés par les agences de défense et de renseignement américaines.

Hors mouvement après les heures de bureau, les actions d’Oracle ont grimpé de près de 43 % jusqu’à présent cette année, tandis que l’indice S&P 500 a augmenté d’environ 13 % sur la même période. L’action a augmenté de 6 % dans les transactions régulières, sa meilleure journée en un an, après que les analystes de Wolfe Research ont amélioré l’action à l’équivalent d’un achat à partir d’une prise basée sur l’amélioration des finances ainsi que sur la position de l’entreprise dans l’intelligence artificielle.

Les dirigeants discuteront des résultats et donneront des conseils lors d’une conférence téléphonique avec les analystes à partir de 17 h HE.

