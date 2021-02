Oracle Nostradamus estime que les méga-tremblements, les supervolcans et la Troisième Guerre mondiale sont les catastrophes à venir

COMME si une pandémie mondiale n’était pas assez grave – la Troisième Guerre mondiale, le troisième antéchrist et une catastrophe au niveau de l’extinction sont tous en route.

C’est la prédiction du tristement célèbre voyant du 16ème siècle Nostradmus.

Une nouvelle série documentaire en huit parties sur Découverte + plonge dans les visions cryptiques de l’astrologue français.

Michel de Nostredame, décédé en 1566, a été loué pendant des siècles parce qu’une grande partie de ce qu’il avait prédit semblait se réaliser.

On lui attribue les attentats du 11 septembre à New York, la montée d’Adolf Hitler, le grand incendie de Londres et tant d’autres catastrophes.

Mais il y a beaucoup plus à venir parce que ses 942 prophéties se poursuivent jusqu’en 3793.

Le documentaire raconte comment un tremblement de terre catastrophique frappera la Californie et le fleuve Mississippi se divisera en deux.

L’expert britannique de Nostradamus Bobby Shailer, qui apparaît dans la série, dit au Sun que le troisième « antichrist » est probablement déjà sur Terre.

Si l’on regarde du bon côté, si Nostradamus a raison, la fin n’est pas proche car la Terre n’est pas condamnée avant 1772 ans.

Bobby, qui étudie le devin français depuis plus d’une décennie, dit: «Nostradamus parle de quelque chose qu’il appelle la conflagration finale, le feu des cieux, les événements de niveau d’extinction, deux ou trois, qui se produiraient probablement près de 3797, mais il mentionne plusieurs conflagrations avant cela.

« Il y en aura d’autres. »

Ici, Bobby dit aux lecteurs de Sun ce que l’avenir peut apporter.

La guerre et les inondations ravagent Blighty

Même le météorologue sait qu’il sera humide en Grande-Bretagne, mais Nostradamus est allé plus loin en prédisant une inondation dévastatrice.

L’astrologue, qui prévoyait la mort du roi Henri II de France, pensait également que notre île serait envahie par Ausonia, qui est une petite ville d’Italie.

Bobby dit que Nostradamus parle de « Le tremblement de la terre à l’île d’étain de St George, la guerre arrivera » et la Grande-Bretagne « viendra pour être inondée, la nouvelle ligue d’Ausonia fera la guerre. »

Pour le tremblement de terre

Un événement de niveau d’extinction aurait lieu le 10 mai, mais les universitaires ne peuvent pas s’entendre sur l’année.

Dans la série, ils pensent que «le grand théâtre rempli» où le premier tremblement de terre aura lieu pourrait être Hollywood et pendant «plusieurs nuits la terre tremblera» dans le «Memphis moderne», ce qui pourrait signifier l’ancienne maison d’Elvis Presley.

Bobby dit que «les gouvernements doivent être préparés».

Troisième antéchrist

Alors que la plupart des gens décriraient l’antéchrist comme une figure biblique opposée à Jésus-Christ, Nostradmus a utilisé le terme pour désigner les chefs génocidaires.

Bobby explique: «Un antéchrist selon la définition de Nostradamus sont des bellicistes responsables de la mort d’innocents, comme Hitler ou Napoléon.

«Je pense que le troisième antéchrist arrive bientôt, peut-être dans les dix à 20 prochaines années. Je pense qu’il est probablement vivant aujourd’hui.

La prochaine guerre mondiale sera bien pire que les deux précédentes si l’on en croit le voyant français.

Bobby dit: «Je pense que dans les prochaines années, certainement ce siècle, la Troisième Guerre mondiale pourrait commencer.

«Nostradamus dit que ce sera une longue guerre massive, de 25 à 29 ans, suivie de guerres plus petites.»

Mégavolcans

Certains géologues craignent que le volcan du parc de Yellowstone, dans le nord-ouest des États-Unis, ne provoque l’éruption la plus dévastatrice de l’histoire.

Et les savants analysant les textes de Nostradamus pensent qu’il a vu le même danger.

Bobby explique que Nostradmus a écrit que cette grande éruption « se produira à 45 degrés, et le parc de Yellowstone est proche de 45 degrés » et « s’étendra loin couvrant de grands pays. »

Flare pour le dramatique

Les visions de Nostradamus incluaient fréquemment des événements terribles émergeant des cieux.

Bobby pense qu’il aurait pu prédire qu’une éruption solaire massive désactiverait nos systèmes électroniques.

Le Français a déclaré: « En plein jour, le monstre apparaîtra » du soleil.

Bobby dit: «Ce n’est pas contre; ce qui pourrait signifier qu’il assommera nos appareils électroniques.

Pas tout de malheur et de tristesse

Alors que Nostradamus est considéré comme un marchand de malheur, il a parfois offert des nouvelles positives.

Nous devons d’abord traverser une série de catastrophes.

Quand nous arrêterons de nous battre, cela sera suivi de mille ans de paix.

Bobby dit: «À la fin de la guerre mondiale, il y aura un âge de Saturne, qui sera mille ans de paix.»

Nostradamus: End of Days est disponible en streaming sur Discovery + .