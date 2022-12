Oracle, Boeing, Moderna et plus

Jetez un œil à certains des plus grands déménageurs du pré-marché :

Oracle (ORCL) – Oracle a gagné 3 % en précommercialisation après que le géant des logiciels d’entreprise ait enregistré des chiffres d’affaires supérieurs et inférieurs pour son dernier trimestre. Oracle continue de faire des progrès significatifs dans le transfert d’une plus grande partie de ses activités vers le cloud.

Boeing (BA) – Boeing a augmenté de 2,2% dans l’action de précommercialisation après United Airlines (UAL) a annoncé une commande de 200 jets comprenant 100 787 Dreamliners et 100 737 Max jets, avec des options pour d’autres achats. La commande vaut 43 milliards de dollars au prix catalogue.

Moderne (MRNA) – Le fabricant de médicaments a annoncé que son vaccin expérimental contre le mélanome associé à Merck (MRK) traitement du cancer Keytruda réduit le risque de récidive du cancer de la peau de 44% par rapport à un traitement de Keytruda seul. Moderna a progressé de 7,5 % en précommercialisation, tandis que Merck a gagné 1,9 %.

Premier Solaire (FSLR) – First Solar a augmenté de 1,1% dans les échanges avant commercialisation après l’annonce qu’il remplacera Fortune Brands Maison et sécurité (FBHS) dans le S&P 500. Fortune Brands crée une division et remplacera ensuite First Solar dans le S&P MidCap 400.

Thérapeutique Mirati (MRTX) – Mirati Therapeutics a bondi de 8,6 % dans les échanges avant commercialisation après que le nouveau traitement contre le cancer du poumon du fabricant, l’adagrasib, a reçu l’approbation de la Food and Drug Administration.

Pinterest (PINS) – Pinterest est passé de “surpondéré” à “neutre” chez Piper Sandler, qui estime que l’opérateur de site Web de partage d’images peut augmenter ses marges bénéficiaires. Pinterest a augmenté de 2,8 % en action avant commercialisation.

Champs d’or (GFI) – Les actions de la société minière aurifère ont chuté de 3,1 % en pré-commercialisation après que la société a annoncé que le PDG Chris Griffith démissionnerait le 31 décembre. Le président de la société, Yunus Suleman, a déclaré que Griffith se sentait responsable de l’échec de la société à acquérir un mineur rival. Or Yamana (AUY).

Fiverr (FVR) – Fiverr a ajouté 1,1 % dans les échanges avant commercialisation après que Citi ait lancé la couverture de l’action avec une note « achat ». Citi estime que certaines actions Internet comme Fiverr – qui relie les indépendants aux entreprises et aux particuliers qui ont besoin de services – reflètent déjà les préoccupations concernant la faiblesse macroéconomique.

Affirmer (AFRM) – Bank of America Securities a rétrogradé le prêteur “acheter maintenant, payer plus tard” à “neutre” de “acheter”, affirmant que les inquiétudes des investisseurs concernant le risque de crédit et les réductions de dépenses discrétionnaires devraient persister pendant plusieurs trimestres. Affirm a chuté de 1% en précommercialisation.