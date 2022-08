Oracle auditerait la gestion par TikTok des données utilisateur et de la modération du contenu

TikTok a souvent été sous le contrôle des législateurs américains et des utilisateurs, craignant que les données des utilisateurs ne soient transmises et accessibles par des serveurs en Chine. Avec l’explosion de la popularité de TikTok au cours des dernières années, les données des utilisateurs et la confidentialité de la plate-forme ont été longuement discutées.

Dans un nouveau rapport, Axios a appris qu’Oracle menait un audit des opérations de TikTok. Plus précisément, Oracle examine l’algorithme de flux et les modèles de modération de contenu de TikTok “pour s’assurer qu’ils ne sont pas manipulés par les autorités chinoises”.

Sous l’administration Trump, TikTok a fait face à une interdiction à moins qu’il ne cède ses actifs américains aux sociétés américaines Walmart et Oracle. Après qu’un juge a bloqué l’interdiction de TikTok, l’interdiction est tombée et TikTok a quand même conclu un partenariat avec Oracle pour opérer sous son infrastructure cloud.

Depuis juin, TikTok achemine les données des utilisateurs américains via Oracle – mais seulement après qu’un rapport de BuzzFeed a révélé que les ingénieurs chinois de ByteDance accédaient aux données privées des utilisateurs américains de TikTok.

La popularité de TikTok a changé le paysage parmi les applications sociales populaires. Cela a également incité YouTube et Instagram à adopter leurs propres versions de vidéos TikTok (Shorts et Reels, respectivement).

La source