Oracle atteint un record après une augmentation de 50% en 2023, défiant les luttes technologiques

Cohere est évalué à plus de 2 milliards de dollars et classé n ° 44 sur la liste des 50 perturbateurs 2023 de CNBC.

Avant le dernier rallye, Oracle était largement considéré comme une technologie dépassée plutôt que comme un innovateur. Sur le marché brûlant du cloud, il avait perdu des parts de marché au profit de Force de vente dans la vente de logiciels aux commerciaux, et a été un peu acteur de l’infrastructure en tant que service (IaaS), où Amazone , Microsoft et Google ouvraient la voie. Oracle a récupéré des affaires importantes de TikTok et Zoom, mais les grands noms allaient surtout ailleurs.

La société a obtenu son dernier coup de pouce cette semaine après avoir annoncé des bénéfices et des revenus plus élevés que prévu, ce qui a suscité l’approbation des analystes. Goldman Sachs a relevé sa cote sur le titre à l’équivalent d’une retenue sur vente.

Les actions d’Oracle ont grimpé de 4,8 % mercredi à 122,24 $, clôturant à un record pour une cinquième journée consécutive et la huitième fois ce mois-ci. L’action a augmenté de 73% au cours des 12 derniers mois, surperformant toutes les actions technologiques d’entreprise à grande capitalisation sur cette période autre que Nvidia . Les actions sont en hausse de plus de 50% en 2023, ce qui marquerait la meilleure année pour les actionnaires depuis le boom des dot-com de 1999.

Les revenus de l’infrastructure cloud d’Oracle ont bondi de 76 % par rapport à l’année précédente, dépassant la croissance de 55 % au trimestre précédent. C’est un point de données que l’analyste Kash Rangan et ses collègues de Goldman Sachs ont mis en évidence dans leur mise à jour.

Les analystes ont déclaré que l’accélération est « un signal clair que l’avantage prix/performance annoncé d’Oracle par rapport aux hyperscalers résonne avec le marché (clients nets nouveaux et existants), ce qui devrait positionner l’entreprise pour des gains de parts de marché durables malgré son entrée tardive dans l’IaaS . »

Même avec la croissance de l’infrastructure cloud, la direction d’Oracle n’a appelé à aucun changement dans les dépenses d’investissement au cours du nouvel exercice 2024, ce qui augure bien pour la génération de flux de trésorerie disponibles, ont déclaré les analystes de Goldman.

Comme plusieurs sociétés technologiques axées sur les entreprises, Oracle a commencé à vendre des versions basées sur le cloud d’applications que les clients exécutaient auparavant dans leurs centres de données sur site. La société a élargi sa portée avec l’acquisition de NetSuite pour 9,1 milliards de dollars en 2016.

Reconstruire les entrailles du centre de données était moins simple et Oracle a rapidement pris du retard. En 2009, Ellison renvoyé l’essor de l’image de marque du cloud computing.

« Notre industrie est tellement bizarre », a-t-il déclaré. « Vous savez, ils changent juste un terme, et ils pensent qu’ils ont inventé la technologie. »

Ellison a fait un mauvais pari. Entre 2010 et fin 2020, non seulement les actions d’Oracle ont fortement sous-performé Amazon, Microsoft et Google, mais le simple fait d’acheter un indice de suivi S&P 500 aurait rapporté presque le double de ce qu’un investisseur aurait gagné sur Oracle.

Oracle a finalement décidé de facturer les organisations pour les serveurs, les services de stockage et de mise en réseau en fonction de leur utilisation, suivant la voie des leaders du marché.

La société a lancé Elastic Compute Cloud en 2015, neuf ans après le lancement du service informatique EC2 fondamental d’Amazon Web Services. Puis, en 2018, Oracle a lancé son portefeuille cloud Gen 2.

En octobre Ellison a dit il pensait qu’Oracle avait copié ses rivaux, alors il a annulé l’effort de cloud existant et a fait pression pour une nouvelle approche. Alors que les organisations cherchent des moyens de réduire les dépenses informatiques, Ellison a déclaré lundi aux analystes que la base de données cloud d’Oracle peut être plus rapide et moins chère que ce qui est disponible auprès d’AWS.

Lynch, dont la société d’investissement basée à Los Gatos, en Californie, a pris une participation dans Oracle en 2011, a rappelé que les gens se moquaient d’Ellison pour sa routine d’appel de revenus consistant à réciter les noms des petites opérations qui s’étaient inscrites aux services cloud d’Oracle. . La société était toujours attrayante pour les investisseurs axés sur la valeur, car elle avait un bilan solide en raison d’une énorme liste d’anciens clients et affichait des marges bénéficiaires plus fortes que bon nombre de ses pairs.

Désormais, Ellison peut vendre de grandes marques en utilisant le cloud de son entreprise. Oracle a appelé Arbre à dollar , Exxon Mobil et Pfizer en tant que clients cloud au cours de son quatrième trimestre fiscal.

Lynch a reconnu qu’Oracle semble profiter de sa position dans la ruée vers l’or de l’IA et a déclaré qu’il ne s’attend pas à ce qu’une croissance aussi élevée de l’infrastructure cloud persiste.

Pour le moment, Ellison peut profiter des droits de vantardise de son entreprise dans la Silicon Valley à un moment où tant de voisins de haut niveau et autrefois de haut vol réduisent leurs effectifs pour la première fois de leur histoire. Oracle a eu quelques licenciements mais un plus petit nombre.

Lors de l’appel aux résultats d’Oracle cette semaine, la PDG Safra Catz a pris une minute pour exprimer sa gratitude aux clients et aux employés de l’entreprise.

« Certains d’entre vous sont nouveaux, et beaucoup d’entre vous sont avec nous depuis des années, voire des décennies, et je pense que vous voyez tous que nos meilleurs jours sont en fait devant nous », a-t-elle déclaré. Catz a ensuite remercié Ellison « d’avoir dirigé avec brio, détermination et vision et de nous avoir tous permis de faire partie de cet incroyable voyage, qui ne fait que commencer ».

