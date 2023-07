Options n° 6 de Forest : qui, selon les données, devrait être ciblé ?

Au milieu du chaos, il est facile d’oublier que Nottingham Forest a atterri bon nombre de ses principales cibles l’été dernier.

Taiwo Awoniyi, Orel Mangala, Moussa Niakhate, Morgan Gibbs-White, Remo Freuler et Neco Williams figuraient parmi ceux qui figuraient en tête de liste des personnes les plus recherchées au City Ground.

Certains avaient été repérés par une équipe de recrutement dirigée alors par George Syrianos. D’autres – Williams et Gibbs-White – étaient des joueurs que Steve Cooper connaissait très bien. Presque toutes ces signatures, dans la plénitude du temps, se sont avérées être de très bonnes affaires.

Mais il y avait une zone du terrain où Forest n’avait pas réussi à atteindre ses cibles principales il y a 12 mois.

Lorsque Forest a recruté Cheikhou Kouyate sur un transfert gratuit en août, ils ont ajouté de l’expérience, de la stature et une présence physique au centre du terrain. Mais alors qu’il s’est avéré être un ajout utile – lorsqu’il n’a pas été mis à l’écart pour cause de blessure – il était en quelque sorte une option de repli, Forest n’ayant pas réussi à conclure d’autres accords.

Bienvenue à Nottingham Forest, Cheikhou Kouyaté ❤️ #CheikhouChecksIn | #NFFC – Forêt de Nottingham (@NFFC) 13 août 2022

Anton Stach de Mayence s’est vu offrir une amélioration significative en termes de déménagement dans les Midlands, mais a estimé que ses chances internationales seraient mieux soutenues en restant en Bundesliga.

Everton a remporté la bataille pour signer Amadou Onana, Forest estimant que l’argent nécessaire pour conclure l’accord était juste un peu trop riche.

Et Forest pensait qu’ils avaient presque débarqué Cheick Doucoure de Lens, seulement pour que l’entraîneur-chef de Crystal Palace, Patrick Vieira – un milieu de terrain imposant et de qualité à part entière – lance une offensive de charme qui l’attira à Londres à la place. Il a terminé la campagne en tant que joueur de la saison de Palace.

Lorsque Forest affrontera le PSV lors d’un match amical de pré-saison le 30 juillet, ils se heurteront à une autre des cibles de l’été dernier, Ibrahim Sangare. On s’attendait à ce qu’il quitte la Hollande à ce moment-là, mais a plutôt signé un nouveau contrat de cinq ans.

Il reste à voir si l’intérêt de Forest pour lui est ravivé – mais avec Chelsea, Arsenal, Tottenham et Liverpool surveillant tous sa situation maintenant, la concurrence est probablement devenue trop féroce. Il pourrait en être de même pour le prix potentiel, qui devrait être d’environ 30 millions de livres sterling (35 millions d’euros).

Forest a poussé fort avec les quatre joueurs mais n’a pas pu conclure de transactions pour aucun d’entre eux. Et tandis que l’approche de Forest en matière de dépenses cet été sera différente pour durer, en mettant l’accent sur la qualité plutôt que sur la quantité, ce qui n’a pas changé, c’est le désir de Forest de se renforcer dans cette zone du terrain.

En fait, l’impact de Danilo depuis son départ de Palmeiras en janvier n’a fait que renforcer la détermination de Forest à ajouter une autre figure combative et puissante au centre du terrain, pour compléter les qualités que le Brésilien de 22 ans a apportées à l’équipe.



Danilo dépasse Antony de Manchester United en avril la saison dernière (Photo : Jon Hobley/MI News/NurPhoto via Getty Images)

S’ils peuvent faire le bon ajout, cela pourrait être une pièce essentielle du puzzle. Forest a une abondance de talents créatifs chez des joueurs comme Gibbs-White, Danilo et Brennan Johnson. Mais il leur manque une force motrice perturbatrice et puissante au centre qui donnerait à ces acteurs créatifs la liberté de faire ce qu’ils font le mieux avec un peu plus de certitude et de sécurité.

Ryan Yates a été l’un des plus performants dans les rangs de Forest la saison dernière avant de souffrir d’une maladie puis d’une blessure, ce qui a entravé son impact dans la seconde moitié de la campagne. Forest espère l’avoir plus régulièrement disponible cette fois-ci, car ils apprécient sa grande énergie, son engagement et sa présence motrice. Il restera un personnage important.

Mangala est également apprécié pour sa capacité à porter le ballon sur le terrain avec urgence et détermination, et il a grandi au fil de la saison.

Lewis O’Brien a été marginalisé par les circonstances, suite à l’arrivée de Jonjo Shelvey, Gustavo Scarpa et Danilo en janvier. Reste à savoir si l’ancien homme de Huddersfield aura une autre opportunité à Forest à son retour d’un prêt en MLS avec DC United. Alors que le club est prêt à déplacer Shelvey, après avoir mal réagi en étant exclu de la formation de départ à Liverpool en avril, il pourrait y avoir de la place pour cela. Mais parmi les qualités dynamiques que possède O’Brien, la présence physique n’est pas en tête de liste.

Pendant ce temps, Kouyate devrait avoir 34 ans en décembre, l’international sénégalais n’ayant fait que 10 titularisations et 11 sous-apparitions pour Forest. Il reste donc un écart évident, même au sein de l’équipe bien garnie de Forest.

Ross Wilson, directeur du football de Forest, a rapidement noué une relation positive avec l’entraîneur-chef Cooper et, avec la hiérarchie de Forest, ils ont dressé une nouvelle liste restreinte de cibles.

Ramener le gardien Dean Henderson, 26 ans, au club de manière permanente depuis Manchester United est une priorité. Forest étudie également la possibilité de signer un autre ancien prêteur Renan Lodi, 25 ans, sur une base similaire. Forest détient également un intérêt pour l’attaquant portugais de 19 ans de Manchester City, Carlos Borges.

Mais en ce qui concerne cette place au milieu de terrain, quelles sont leurs options possibles, en particulier si Sangare n’est plus une cible viable ? Qui pourrait devenir la version Premier League de Guy Moussi pour l’ère Cooper ?

L’équipe des données de L’athlétisme ont dressé une liste restreinte de joueurs similaires à Sangare en ce qui concerne leurs capacités et leurs statistiques.

Afin de créer la liste, nous avons d’abord examiné les joueurs âgés de 28 ans ou moins avec plus de 900 minutes jouées cette saison en tant que milieu de terrain défensif. Nous avons ensuite effectué un test de similarité pour trouver des joueurs qui obtenaient des notes similaires pour les actions sur le ballon comme le volume de jeu de liaison et la rétention du ballon en utilisant les métriques de smarterscout. Nous avons également examiné les actions hors ballon pour les joueurs qui avaient un volume similaire de récupérations/interceptions de balle, les actions défensives comme les tacles/dégagements, ainsi que leurs niveaux d’intensité défensive.

Certains sont des cibles réalistes, d’autres non, mais voici qui a été présenté comme le plus similaire à Sangare sur la base des mesures ci-dessus.

Doucoure est un nom bien en vue sur la liste, sans surprise. Tout comme Alexis Mac Allister, qui a déménagé de Brighton à Liverpool ces dernières semaines. Ni l’un ni l’autre, pour des raisons évidentes, ne sont des objectifs réalistes pour Forest. Pas plus que Douglas Luiz d’Aston Villa.

Pape Gueye est arrivé en tête. Le joueur de 24 ans a passé la seconde moitié de la saison dernière en prêt à Séville depuis Marseille et serait un ajout intéressant. Le football français est une source de possibilités plus réalistes.

Valentin Rongier est également avec la Ligue 1 Marseille, bien qu’à 28 ans, le Français ne corresponde pas au désir de Forest de recruter des joueurs plus jeunes qui ne gagneraient en valeur que s’ils trouvaient leurs marques dans l’élite.

A 26 ans, Samuel Moutoussamy de Nantes serait également dans la tranche d’âge supérieure que Forest préfère signer, mais a une expérience internationale avec la RD Congo.

Youssouf Fofana de Monaco serait une sacrée signature. Mais l’international français de 24 ans sera sur le radar de plus grands clubs que Forest.

Dion Lopy, 21 ans, cocherait beaucoup de cases et possède de nombreux attributs que Forest pourrait rechercher, mais n’a joué au football en équipe première régulière pour Reims que ces deux dernières saisons.

Enzo Le Fee avait été lié à Liverpool et Leicester au cours de la dernière année environ – mais vient de déménager à Rennes ces derniers jours.

Matteo Pessina a été comparé à Frank Lampard et Steven Gerrard en raison de son dynamisme et de sa qualité globale et a représenté l’Italie au niveau international, remportant 16 sélections et marquant cinq buts pour son pays. Mais il vient de rejoindre définitivement Monza, pour près de 13 millions de livres sterling (15 millions d’euros), à la suite d’un prêt là-bas la saison dernière qui l’a vu capitaine de l’équipe alors qu’ils échappaient à la relégation.

L’été dernier, Forest a atteint bon nombre de ses objectifs, au milieu d’une frénésie qui les a vus se doter de la force en profondeur dont ils avaient besoin pour intensifier après la promotion du championnat. Maintenant, l’objectif est de faire cinq ou six nouveaux ajouts, car ils cherchent à s’imposer comme une caractéristique régulière dans l’élite.

S’ils peuvent réussir là où ils ont échoué l’été dernier, en ajoutant un milieu de terrain puissant et dynamique, cela donnera à Cooper la liberté tactique de jouer ses formations préférées 4-2-3-1 ou 4-3-3 avec encore plus de confiance. – ou même de revenir à la défense centrale à trois qui a aidé Forest à remporter une promotion en premier lieu.

Le besoin de Forest de signer un gardien de but, Henderson et Keylor Navas étant partis à la fin de leurs prêts, est évident. Mais leur capacité à ajouter ce type de milieu de terrain, pourrait aussi être très appréciable.

Reportage supplémentaire de Daniel Taylor.

(Photos du haut : Moutoussamy par Loic Venance/AFP ; Sangare par Charly Triballeau/AFP ; Gueye par Buda Mendes ; le tout via Getty Images)