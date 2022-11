Options MD lève 2,35 millions de dollars pour étendre les soins virtuels pour la dépression sévère

Options MD, une startup de télésanté axée sur la dépression sévère, a récolté 2,35 millions de dollars lors d’un cycle de financement de pré-amorçage dirigé par Bread & Butter Ventures.

Parmi les autres participants à l’augmentation figurent M13, Bright Ventures et Collab Capital aux côtés des investisseurs de retour MedMountain Ventures et Techstars.

La startup a également reçu 100 000 $ du Fonds Google for Startups Latino Founders. La dernière augmentation porte le financement total de pré-amorçage d’Options MD à près de 4 millions de dollars.

CE QU’ILS FONT

Options MD se concentre actuellement sur la prestation de soins virtuels pour la dépression résistante au traitement, lorsque les symptômes d’un patient ne s’améliore pas après avoir essayé deux types différents d’antidépresseurs.

Les patients remplissent d’abord un formulaire de dépistage concernant leur dépression, leur mode de vie et leur état de santé général avant d’être acceptés par Options MD. Ils peuvent ensuite participer à une séance d’admission avec un psychiatre et accéder à de nouveaux traitements, qui peuvent aller de la thérapie par la parole et de nouveaux médicaments à Stimulation magnétique transcrânienne (TMS) et kétamine.

La startup a déclaré qu’elle prévoyait d’utiliser le financement du cycle de pré-amorçage pour étendre ses opérations cliniques et sa recherche ainsi que pour améliorer ses protocoles cliniques exclusifs.

“Au lieu d’être incités à n’offrir qu’un ou deux traitements, chez Options MD, nous pensons que les soins doivent être complets et personnalisés”, a déclaré Morgan Hewett, cofondateur d’Options MD, dans un communiqué. “Grâce à notre plateforme virtuelle, nous alimentons l’une des plus grandes communautés du pays pour la dépression résistante au traitement. Nous nous concentrons sur la fourniture de soins de haute qualité et de haute qualité pour cette population de patients historiquement difficile à traiter.”

APERÇU DU MARCHÉ

Bien que le financement de la santé numérique ait chuté cette année par rapport à l’investissement massif observé en 2021, la santé mentale continue d’être un domaine thérapeutique de premier plan. Selon un rapport de Rock Health, les entreprises numériques de santé mentale ont rapporté 1,7 milliard de dollars jusqu’à présent en 2022, et de plus en plus de startups se concentrent sur les maladies mentales complexes.

Une autre entreprise qui vise à gérer les patients atteints de maladie mentale grave est Valera Health, qui a annoncé cette semaine avoir a levé 44,5 millions de dollars en financement par actions de croissance.

Parmi les autres startups proposant des soins psychiatriques virtuels, citons Sensible Care, Iris Telehealth et Talkiatry.