Options du 29 décembre désormais disponibles pour Melco Resorts & Entertainment (MLCO)

Les investisseurs dans Melco Resorts & Entertainment Ltd (Symbole : MLCO) ont vu de nouvelles options devenir disponibles aujourd’hui, pour l’expiration du 29 décembre. À Canal des options sur actionsnotre formule YieldBoost a parcouru la chaîne d’options MLCO pour les nouveaux contrats du 29 décembre et a identifié un contrat de vente et un contrat d’achat particulièrement intéressants.

Le contrat de vente au prix d’exercice de 7,00 $ a une offre actuelle de 20 cents. Si un investisseur vend pour ouvrir ce contrat de vente, il s’engage à acheter l’action à 7,00 $, mais percevra également la prime, ce qui place le coût de base des actions à 6,80 $ (avant commissions de courtage). Pour un investisseur déjà intéressé par l’achat d’actions de MLCO, cela pourrait représenter une alternative intéressante au paiement de 7,79 $/action aujourd’hui.

Étant donné que le prix d’exercice de 7,00 $ représente une réduction d’environ 10 % par rapport au cours actuel de l’action (en d’autres termes, ce pourcentage est hors de la monnaie), il est également possible que le contrat de vente expire sans valeur. Les données analytiques actuelles (y compris les grecques et les grecques implicites) suggèrent que les chances actuelles que cela se produise sont de 99 %. Stock Options Channel suivra ces cotes au fil du temps pour voir comment elles évoluent, en publiant un graphique de ces chiffres sur notre site Web sous l’onglet page de détail du contrat pour ce contrat. Si le contrat expire sans valeur, la prime représenterait un rendement de 2,86 % sur l’engagement en espèces, soit 20,86 % annualisé — chez Stock Options Channel, nous appelons cela le Augmentation du rendement.

Vous trouverez ci-dessous un graphique montrant l’historique des échanges sur les douze derniers mois de Melco Resorts & Entertainment Ltd, et mettant en évidence en vert l’endroit où se situe le prix d’exercice de 7,00 $ par rapport à cet historique :





En ce qui concerne le côté appels de la chaîne d’options, le contrat d’achat au prix d’exercice de 8,00 $ a une offre actuelle de 45 cents. Si un investisseur devait acheter des actions de MLCO au niveau de prix actuel de 7,79 $/action, puis vendre pour ouvrir ce contrat d’achat en tant qu’« appel couvert », il s’engage à vendre les actions à 8,00 $. Étant donné que le vendeur d’appel percevra également la prime, cela entraînerait un rendement total (hors dividendes, le cas échéant) de 8,47 % si l’action était rachetée à l’expiration du 29 décembre (avant les commissions des courtiers). Bien sûr, beaucoup de potentiel de hausse pourrait potentiellement être laissé sur la table si les actions de MLCO montaient vraiment en flèche, c’est pourquoi il devient important d’examiner l’historique des transactions sur les douze derniers mois de Melco Resorts & Entertainment Ltd, ainsi que d’étudier les fondamentaux de l’entreprise. Vous trouverez ci-dessous un graphique montrant l’historique des transactions sur les douze derniers mois de MLCO, avec le prix d’exercice de 8,00 $ surligné en rouge :





Compte tenu du fait que le prix d’exercice de 8,00 $ représente une prime d’environ 3 % par rapport au cours actuel de l’action (en d’autres termes, ce pourcentage est hors de la monnaie), il est également possible que le contrat d’achat couvert soit expirent sans valeur, auquel cas l’investisseur conserverait à la fois ses actions et la prime perçue. Les données analytiques actuelles (y compris les grecques et les grecques implicites) suggèrent que les chances actuelles que cela se produise sont de 99 %. Sur notre site Internet sous le page de détail du contrat pour ce contrat, Stock Options Channel suivra ces cotes au fil du temps pour voir comment elles évoluent et publiera un graphique de ces chiffres (l’historique des transactions du contrat d’option sera également tracé). Si le contrat d’achat couvert expire sans valeur, la prime représenterait une augmentation de 5,78 % du rendement supplémentaire pour l’investisseur, soit 42,17 % annualisé, ce que nous appelons le Augmentation du rendement.

Pendant ce temps, nous calculons que la volatilité réelle sur les douze derniers mois (en tenant compte des 251 dernières valeurs de clôture des jours de bourse ainsi que du prix actuel de 7,79 $) est de 54 %. Pour plus d’idées de contrats d’options de vente et d’achat qui valent la peine d’être examinées, visitez StockOptionsChannel.com.

Principaux appels YieldBoost du S&P 500 »

Regarde aussi:

• Les dix principaux fonds spéculatifs détenant BNCN

• Fonds de détention PLXP

• Les dix principaux hedge funds détenant REFI

Les points de vue et opinions exprimés ici sont les points de vue et opinions de l’auteur et ne reflètent pas nécessairement ceux de Nasdaq, Inc.