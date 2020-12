CHARLOTTE, Caroline du Nord: Les Hornets ont exercé l’option de contrat de troisième année sur l’attaquant PJ Washington et l’option de quatrième année sur l’avant Miles Bridges.

Aucun des deux mouvements de mercredi n’est une surprise, car les deux semblent faire partie des plans à long terme de l’équipe.

Washington, un starter prévu cette saison, entame sa deuxième saison NBA après avoir débuté 57 matchs en tant que recrue. Il a récolté en moyenne 12,2 points, 5,4 rebonds et 2,1 passes décisives en 30,3 minutes par match et a tiré 37,4% au-delà de l’arc à 3 points. L’attaquant de 6 pieds 7 pouces a remporté les honneurs de la deuxième équipe All-Rookie en 2019-2020.

Bridges en est à sa troisième saison NBA. Les ponts de 6 pieds 6 pouces ont disputé 145 matchs avec 89 départs et ont amélioré sa moyenne de pointage à 13 points par match la saison dernière après une moyenne de 7,5 en tant que recrue. Bridges, qui devrait quitter le banc cette saison après l’ajout de Gordon Hayward, a marqué 20 points et ajouté cinq rebonds et cinq passes lors du Rising Stars Challenge 2020 au week-end All-Star à Chicago.

Les Hornets ouvrent la saison mercredi soir à Cleveland.

___

Plus AP NBA: https://apnews.com/NBA et https://twitter.com/AP_Sports