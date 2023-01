Options de troisième base des Mets dans leur monde post-Carlos Correa

Les Mets de New York peuvent-ils compter sur le vétéran Eduardo Escobar pour rebondir après sa première saison dans le Queens ? La recrue Brett Baty a-t-elle mérité l’opportunité d’être leur joueur de troisième but partant?

Telles sont les questions qui persistent dans le front office des Mets alors que l’équipe se prépare pour ce qui s’annonce comme une formation de printemps compétitive – en particulier pour le poste de troisième base. Après que l’accord des Mets avec Carlos Correa ait échoué pour les mêmes problèmes médicaux liés à la cheville à long terme que les Giants de San Francisco avaient à propos du joueur de champ intérieur vedette, des voies plus claires se sont ouvertes pour Escobar et Baty. À certains égards, les séquelles de la saga Mets-Correa ont fourni plus de clarté à la liste du club telle qu’elle se présente actuellement.

Les Mets se rendront à Port St. Lucie dans moins de trois semaines avec Escobar comme joueur de troisième but partant. À leurs yeux, le vénézuélien de 34 ans est meilleur que la saison incohérente qu’il a organisée l’an dernier. Peu importe que, selon les projections ZiPS 2023 de FanGraphs pour Escobar, il devrait diminuer légèrement dans sa production. Son 106 wRC+ en 2022 devrait tomber à 100 cette année. Son 2,3 fWAR devrait chuter à 1,4 au cours de la saison à venir.

Mais, gardez à l’esprit, ce sont des préoccupations microscopiques. Escobar est un joueur moyen de la ligue et, bien qu’il ne soit pas un nom aussi flashy que Correa, la situation des Mets au troisième but n’est pas catastrophique.

Le front office a pris des mesures importantes cette intersaison en remplaçant Jacob deGrom par Justin Verlander, en ajoutant le gaucher vétéran Jose Quintana, en signant le droitier japonais Kodai Senga, en veillant à ce qu’Edwin Díaz reste plus proche dans le Queens et en re-signant le leader Brandon Nimmo à un long- contrat à terme. Correa aurait placé les Mets au-dessus, mais il n’était en aucun cas un ajout urgent ou vital pour eux à la troisième base dans la mesure où la plupart de leurs autres signatures cruciales étaient nécessaires dans l’espoir de répéter leur saison de 101 victoires.

“Nous nous sentons vraiment bien à propos d’Eduardo Escobar”, a déclaré le directeur général des Mets, Billy Eppler, la semaine dernière.

En lisant les feuilles de thé, Eppler a pratiquement confirmé que Baty, l’espoir n ° 2 du club selon MLB Pipeline, devrait commencer la saison en Triple-A. Baty, 23 ans, aura encore amplement l’occasion de concourir pour le poste de troisième base lors de l’entraînement du printemps, d’autant plus qu’Escobar sera absent du camp pendant qu’il jouera pour le Venezuela lors de la Classique mondiale de baseball. Mais, de la façon dont Eppler et les autres chefs des Mets le voient, Baty a été appelé la saison dernière par nécessité.

Escobar est allé sur la liste des blessés avec une souche oblique en août dernier au même moment où le joueur de champ intérieur super-utilitaire Luis Guillorme a été mis à l’écart pendant un mois en raison d’une blessure à l’aine. Avec peu d’options restantes, les Mets ont appelé Baty pour ses débuts en MLB. À l’époque, Baty sortait d’une nouvelle promotion de six matchs à Triple-A Syracuse. Enlevez les blessures d’Escobar et de Guillorme et les Mets auraient préféré que Baty obtienne plus de représentants avec Syracuse avant d’atteindre The Show. Bien qu’il ait passé moins d’une semaine en Triple-A, Baty a eu un impact immédiat pour les Mets en écrasant son premier coup de circuit en carrière lors de sa première présence au bâton dans une grande ligue. Mais il n’a commencé que 11 matchs au troisième but avant de subir une blessure au pouce qui a nécessité une intervention chirurgicale et a mis fin à sa saison.

Avec la blessure au pouce maintenant derrière Baty, la situation idéale pour les Mets serait de faire peloton Escobar et Baty au troisième rang. L’Escobar qui frappe à l’interrupteur est meilleur contre les gauchers (comparez son .681 OPS contre les droitiers en 2022 à son .817 OPS contre les gauchers), et le gaucher Baty a affiché un .988 OPS contre les droitiers en 88 matchs pour Double-A Binghamton. Même si Baty commence l’année en Triple-A, il y a de la place pour lui de devenir un élément clé de l’alignement des Mets à un moment donné de la saison.

Pour l’instant, les Mets sont plus à l’aise pour renvoyer Escobar dans le coin chaud. Le club pense que sa production inégale l’année dernière était au moins en partie due à des problèmes familiaux hors du terrain et privés. Escobar, qui est immédiatement devenu un leader du club-house pour les Mets lors de sa première année avec l’équipe, a pris un bon départ en avril avant de s’effondrer pour atteindre un total combiné de 64 OPS + en mai et juin. Il a rugi en juillet, démarrant six circuits et affichant un .706 OPS pendant ce chaud mois d’été, pour ensuite s’effondrer, blessure oblique et tout, en août.

Ce qui a donné aux Mets le plus de raisons d’être optimistes quant à l’avenir d’Escobar avec l’équipe, c’est la façon dont il a terminé la saison dernière. Sa formidable production de septembre – huit circuits, 25 points produits, 12 marches, quatre doubles et un triple équivalant à 0,982 OPS au cours de ses 30 derniers matchs – a valu à Escobar son premier prix de joueur du mois en carrière. C’était un aperçu du type de joueur à succès qu’il peut encore être lorsque les problèmes et les blessures hors du terrain sont derrière lui.

Le manager des Mets, Buck Showalter, a un faible pour Escobar, qui s’est souvent confié au skipper l’année dernière pendant ces périodes de frustration. L’importance immédiate d’Escobar au sein du club-house des Mets, combinée à ses chiffres, lorsqu’il est en bonne santé, lui a valu, du point de vue de l’organisation, l’opportunité d’essayer de répéter cette production de septembre. Avec Baty en compétition acharnée pour une place permanente sur la liste de la grande ligue, cela ne devrait qu’ajouter plus de carburant à Escobar pour garder le pied sur l’accélérateur.

Deesha Thosar est rédactrice MLB pour FOX Sports. Elle a précédemment couvert les Mets en tant que reporter pour le New York Daily News. Suivez-la sur Twitter à @ DeeshaThosar .

