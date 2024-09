Options de Rocket Lab USA : un aperçu de ce que pensent les gros investisseurs – Rocket Lab USA (NASDAQ : RKLB)

Les géants financiers ont pris une décision baissière flagrante sur Rocket Lab USA. Notre analyse de l’historique des options pour Rocket Lab USA RKLB a révélé 25 métiers inhabituels.

En fouillant dans les détails, nous avons constaté que 40 % des traders étaient optimistes, tandis que 56 % affichaient des tendances baissières. Sur toutes les transactions que nous avons repérées, 6 étaient des put, d’une valeur de 367 295 $, et 19 étaient des call, d’une valeur de 995 434 $.

Mouvements de prix attendus

Compte tenu du volume et de l’intérêt ouvert sur ces contrats, il semble que les baleines aient visé une fourchette de prix allant de 5,0 $ à 15,0 $ pour Rocket Lab USA au cours des 3 derniers mois.

Aperçu du volume et de l’intérêt ouvert

Examiner le volume et l’intérêt ouvert est un geste puissant lors du trading d’options. Ces données peuvent vous aider à suivre la liquidité et l’intérêt des options de Rocket Lab USA pour un prix d’exercice donné. Ci-dessous, nous pouvons observer l’évolution du volume et de l’intérêt ouvert des appels et des ventes, respectivement, pour toutes les transactions de baleines de Rocket Lab USA dans une fourchette de prix d’exercice allant de 5,0 $ à 15,0 $ au cours des 30 derniers jours.

Volume d’appel et de vente de Rocket Lab USA : aperçu sur 30 jours

Les plus grandes transactions d’options observées :

Symbole METTRE/APPEL Type de commerce Sentiment Exp. Date Demander Offre Prix Prix ​​d’exercice Prix ​​commercial total Intérêt ouvert Volume RKLB APPEL BALAYER BAISSIER 15/01/27 4,0 $ 3,7 $ 3,7 $ 10,00 $ 240,5 000 $ 146 946 RKLB METTRE BALAYER HAUSSIER 17/01/25 0,75 $ 0,7 $ 0,7 $ 7,00 $ 140,0 000 $ 3,6K 2,2K RKLB APPEL BALAYER HAUSSIER 18/10/24 0,5 $ 0,45 $ 0,5 $ 9,00 $ 100,9 000 $ 3,2K 2,4K RKLB METTRE COMMERCE HAUSSIER 18/12/26 4,6 $ 4,3 $ 4,4 $ 10,00 $ 88,0 000 $ 149 0 RKLB APPEL BALAYER BAISSIER 16/01/26 2,15 $ 2,1 $ 2,1 $ 12,00 $ 66,9 000 $ 5,7K 402

À propos de Rocket Lab USA

Rocket Lab USA Inc est engagé dans l’espace, construisant des fusées et des vaisseaux spatiaux. Il fournit des services de mission de bout en bout qui fournissent un accès fréquent et fiable à l’espace pour les marchés civils, de défense et commerciaux. Elle conçoit et fabrique les lanceurs Electron et Neutron et la plateforme satellite Photon. Le lanceur Electron de Rocket Lab a mis en orbite plusieurs satellites pour des organisations des secteurs privé et public, permettant des opérations dans les domaines de la sécurité nationale, de la recherche scientifique, de l’atténuation des débris spatiaux, de l’observation de la Terre, de la surveillance du climat et des communications. L’entreprise opère dans deux segments : les services de lancement et les systèmes spatiaux. Géographiquement, elle dessert le Japon, l’Allemagne et le reste du monde et génère des revenus importants aux États-Unis.

Après un examen approfondi du trading d’options autour de Rocket Lab USA, nous examinons la société plus en détail. Cela comprend une évaluation de sa situation actuelle sur le marché et de ses performances.

Statut actuel du marché de Rocket Lab USA

Actuellement négocié avec un volume de 29 021 043, le prix du RKLB est en hausse de 13,57 %, désormais à 8,62 $.

Les lectures du RSI suggèrent que le titre est actuellement suracheté.

La publication prévue des résultats aura lieu dans 42 jours.

