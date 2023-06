Options de mémoire vivo X90s divulguées par un détaillant tiers

Le vivo X90s arrive lundi, et nous savons que le téléphone ressemblera au vivo X90 avec une nouvelle couleur – le vert, remplaçant le bleu. Aujourd’hui, l’appareil est apparu sur JD.com, et bien que le prix n’ait pas encore été révélé, nous avons vu les options de mémoire – elles seront de 8/256 Go, 12/256 Go et 12/512 Go.

Le X90s va clairement être une variante actualisée du X90, et vivo ne lance clairement que des versions avec stockage UFS 4.0, car la variante UFS 3.1 était disponible sur l’option 8/128 Go qui a maintenant disparu de la liste phare à venir.

En parlant de similitudes, nous nous attendons à ce que les vivo X90 héritent également de l’AMOLED de 6,78 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz et un grand scanner d’empreintes digitales sous l’écran. La principale différence sera un nouveau chipset Dimensity 9200+ qui a des horloges CPU et GPU plus élevées tout en maintenant une faible consommation d’énergie.

Source (en chinois) | Via