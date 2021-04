Options de mémoire Asus Zenfone 8 Mini et fuite de capacité de la batterie

Le jury ne sait toujours pas si Asus lancera deux ou trois membres de la famille Zenfone 8 et nous ne savons toujours pas comment Asus les appellera. Dans tous les cas, le prétendu modèle Mini est sujet à une grosse fuite révélant non seulement la capacité de la batterie, mais également des variantes de mémoire.

Asus Zenfone 6 et 7 Pro

Selon Dealntech’s à l’intérieur des sources, le plus petit du groupe se déclinera en cinq variantes de mémoire – 6/8 Go couplé à 128 Go de stockage et 8/12/16 Go de RAM couplé à 256 Go de stockage interne. La capacité de la batterie serait de 4000 mAh, ce qui donnerait probablement l’impression que le téléphone serait assez dense compte tenu de son panneau OLED de 5,92 pouces. Ce dernier est également confirmé par le rapport actuel.

Enfin, la batterie prendra en charge une charge rapide de 30 W et si les modèles plus anciens sont révélateurs, la technologie de charge sera probablement basée sur la norme USB Power Delivery.

La source