Options de location d’appartements pour les personnes âgées

Par Andrew Trinder, directeur, Senior Living, VRS Communities, Jardins du verger (Kelowna)

Il ne fait aucun doute qu’au cours des dernières années, les entreprises ont dû effectuer de nombreux pivots inattendus à cause du Covid.

L’un des pivots pour les communautés VRS Seniors est l’abordabilité accrue de la vie dans une communauté pour personnes âgées.

En raison de l’escalade des coûts de la nourriture, du gaz, des biens et des services publics, ainsi que du manque critique de locations disponibles sur le marché, nos communautés de personnes âgées sont devenues une alternative plus abordable à la vie autonome.

De plus en plus de personnes âgées choisissent de déménager dans nos communautés pour personnes âgées, car cela a du sens!

C’est particulièrement le cas sur le marché locatif en vogue de Kelowna.

Orchard Gardens à Kelowna, détenu et exploité par les communautés de personnes âgées VRS, a toujours des suites disponibles pour ceux qui recherchent une location. Et si l’on considère que le loyer comprend – le déjeuner et le dîner quotidiens, l’entretien ménager hebdomadaire, les services publics, les taxes, l’accès à une communauté, des opportunités sociales et une multitude d’activités, une communauté de retraités est une excellente option.

Et vous n’avez même pas besoin d’être à la retraite pour faire le pas ! Apprenez-en davantage sur l’adhésion à l’une de nos communautés de personnes âgées dès aujourd’hui.

Visite orchardgardens.capour plus d’informations sur les résidences pour personnes âgées autonomes et abordables.

LIRE LA SUITE : 5 signes indiquant que vous êtes prêt à rechercher une communauté de retraités

LIRE LA SUITE : “Nous ne pourrions pas être plus heureux :” La famille partage son expérience de vie dans une communauté VRS

LIRE LA SUITE : Perspectives des nouveaux résidents : à quoi ressemble la vie dans une communauté de personnes âgées VRS

logement pour personnes âgées