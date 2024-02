Options de divertissement à la Southeastern Wildlife Exposition en 2024

CHARLESTON, SC (WCBD) – La 42e exposition annuelle sur la faune du sud-est aura lieu dans seulement deux jours.

L’exposition est connue chaque année pour ses diverses expositions d’art, ses démonstrations sportives et ses efforts de conservation, et cette année, comme chaque année, elle offre de nombreuses opportunités aux visiteurs.





Tous les événements répertoriés, à l’exception des collections organisées, sont inclus dans l’admission générale. Pour plus d’informations sur les endroits où acheter des billets d’admission générale, visitez ici.

Tout ce que vous devez savoir sur la Southeastern Wildlife Expo



PARC BRITTLEBANK

Concours DockDogs

16 – 17 février, 10 h – 17 h 30// 18 février, 10 h – 16 h 30

Différentes races de chiens avec des niveaux de compétence individuels participent à différentes compétitions de saut à l’eau. Les premiers tours de compétitions ont lieu vendredi et samedi, et les finales ont lieu dimanche. Si vous souhaitez préinscrire un chien à la compétition, vous pouvez le faire ici.

Démonstrations de pêche à la mouche Orvis

16 février, 12h30// 17 février, 12h30 et 16h// 18 février 12h30 et 16h

Orvis, une marque de vente au détail spécialisée dans les équipements de pêche à la mouche, de chasse et d’articles de sport, organisera des cours de casting. Des professionnels de la pêche à la mouche seront sur place pour vous aider et vous donner des conseils.

Démonstrations d’élevage de moutons et de canards

16-18 février, 10h30-11h30 et 14h-15h

Carol Anne Bailey, propriétaire et entraîneuse de Red Creek Farms, montre ses races Border Collie et comment elles rassemblent les moutons et les canards à travers différents obstacles. Bailey utilise uniquement un sifflet et quelques commandes pour guider ses colleys.

Démonstrations de chiens par Wildrose Kennels

16 – 18 février, 11h30 – 00h30 et 15h – 16h

Wildrose Kennels, dont le siège est à Oxford, MS, s’associe à Purina Pro Plan pour présenter les techniques Wildrose pour les chiens de chasse des hautes terres et de la sauvagine aux côtés de compagnons d’aventure. Des formateurs et l’équipe Pro Plan seront sur place pour répondre aux questions et donner des conseils.

PLACE CHARLESTON

Série d’art en direct

Pour Dessin rapide et sculpture rapide, les artistes SEWE peindront et sculpteront une pièce dans l’heure qui sera vendue aux enchères immédiatement après avoir terminé. // 16 février, 15h – 16h, vente aux enchères ensuite

Pendant Les contraires s’attirent, les artistes SEWE utilisent des médiums opposés pour créer une œuvre d’art. // 17 février, 11h – 12h

À Crayonnez-le, les artistes SEWE créeront des croquis au crayon, au tableau à gratter et au graphite. // 17 février, 14h – 15h

Galerie des beaux-arts : art animalier et sportif

16-18 février, 10h – 18h

La Galerie des beaux-arts présentera plus de 80 artistes en 2024. Toutes les œuvres d’art de la galerie seront disponibles à l’achat et sont créées par des peintres, sculpteurs et sculpteurs de tout le pays.

Collections organisées

Plusieurs collections organisées ont été créées en collaboration avec des artistes SEWE. Les endroits où les visiteurs peuvent découvrir les collections organisées sont Halls Chophouse, 5 Faber, High Cotton, Grady Ervin, The Beach Club at Charleston Harbor et Marina Resort.

Exposition spéciale de beaux-arts de Red Fox

La Red Fox Fine Art Gallery est connue pour ses expositions de peintures et de sculptures sportives des XIXe et XXe siècles, ainsi qu’une exposition spéciale d’art sportif américain et britannique. Cette exposition sera installée dans le hall principal de Charleston Place.

Quoi de neuf à la Southeastern Wildlife Exposition en 2024



CHARLESTON MARRIOTT

Salle d’exposition sportive améliorée

Les exposants sélectionnés sont présents dans la salle d’exposition, notamment des guides sportifs, des pourvoyeurs, des taxidermistes et bien plus encore. Il y aura également des pop-ups dans la salle d’exposition, comme de la fabrication de chapeaux en direct, des bijoux, des artistes et des boissons de Natalie’s Juice Company. Les visiteurs peuvent « s’enregistrer pour gagner » chaque jour pour les opportunités de prix.

D’un océan à l’autre : la collection Pacific Decoy de Richard et Dorothy Wheeler

Richard et Dorothy étaient tous deux membres fondateurs de la Pacific Flyway Decoy Association. Leur collection privée comprend des pièces allant du sud de la Californie jusqu’à la Colombie-Britannique. Le couple a commencé à constituer sa collection en 1960. SEWE a décrit l’exposition comme « la plus grande opportunité jamais présentée sur la côte Est de voir le meilleur de l’Ouest ».

Série de conférences spéciales avec un spécialiste des beaux-arts Copley

17 – 18 février, 11 h

Colin S. McNair, spécialiste des leurres de Copley Fine Art Auctions, dirigera des visites guidées de l’exposition dans la salle Topaz.

CENTRE GAILLARD

Spectacle de la réserve faunique de Busch

16 – 18 février, 11h – 12h

Ce spectacle présentera les merveilles des écosystèmes naturels et les visiteurs verront de près des lynx roux, des alligators, des renards, des oiseaux de proie, des serpents et bien d’autres animaux. Les places pour cet événement seront attribuées par premier arrivé, premier servi.

Marché SEWE

Le marché réunira plus de 70 exposants locaux, régionaux et nationaux, dont Bluegrass Provisions Co., Brackish, Hound and Hare, Chap’s Choppin’ Tops, et bien d’autres encore. Les produits exposés comprendront des meubles artisanaux, des boiseries, de la maroquinerie, des bijoux, de la métallurgie, des couteliers, des photographies et bien plus encore.

Jeff Corwin : spectacle d’animaux vivants

16 – 17 février, 14h – 15h

Jeff Corwin est une personnalité de la télévision, auteur et défenseur de l’environnement qui présentera son spectacle d’animaux vivants au Centre Gaillard. Les places pour les spectacles sont attribuées par premier arrivé, premier servi.

PLACE MARION

Démonstrations de vol d’oiseaux de proie

16 – 18 février, 10 h 30 – 11 h 30, 14 h – 15 h

Les démonstrations du Centre pour les oiseaux de proie comprennent des démonstrations de vol de rapaces comme les faucons, les aigles, les hiboux et les faucons. Les participants découvriront également les oiseaux et leur rôle dans nos écosystèmes.

Démonstrations de chiens à disque volant Purina Pro Plan

16 – 18 février, 13 h – 14 h, 16 h 30 – 17 h 30

L’équipe canine Purina Pro Plan Performance prendra possession de la place avec des routines de disques de haut vol. L’équipe est ambassadrice de Purina et éduquera lors de ses performances sur la nutrition et le dressage de tous les chiens.

National Marine Mammal Foundation : Dolphin Doctor en première ligne de la médecine des mammifères marins

16 – 18 février, 12h et 15h30

Ce programme permet aux participants d’en apprendre davantage sur la médecine, la science et la technologie des mammifères marins. Les activités éducatives pratiques pour tous les âges comprennent :

Simulation de contrôles de santé des dauphins sauvages.

Démonstrations d’échographies.

Suivi des animaux par balise satellite.

Échantillonnage de fléchettes à l’arbalète.

Exemples d’enchevêtrement.

Exposants

Les exposants sur la place pendant toute la durée de SEWE comprennent la National Marine Mammal Foundation, la Lowcountry Marine Mammal Foundation, Purina Incredible Dog Team, l’Université de Clemson, l’Aquarium de Caroline du Sud, et plus encore.