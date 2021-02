Options de couleur Redmi Note 10 Pro Max, variantes de stockage fuites avant le lancement

La sous-marque Xiaomi Redmi lancera sa série Redmi Note 10 de nouvelle génération dans le monde entier le 4 mars, et la gamme de smartphones inclurait le modèle régulier aux côtés du Redmi Note 10 Pro. Cependant, il semble que la société de technologie chinoise travaille également sur Redmi Note 10 Pro Max bien que ses spécifications restent rares pour le moment. La variante Pro Max devrait être lancée le 4 mars et Xiaomi n’a pas encore confirmé ce développement. Pendant ce temps, certaines des spécifications de la prochaine série Redmi Note 10 sont publiées via un site Web dédié.

Selon 91Mobiles en collaboration avec le pronostiqueur Ishan Agarwal, le Redmi Note 10 Pro Max sera disponible en deux variantes de RAM et de stockage. Les utilisateurs pourront choisir entre une option de stockage de 6 Go de RAM et de 128 Go ou une avec 8 Go de RAM et 128 Go de stockage, ajoute le rapport. De plus, le Redmi Note 10 Pro Max serait disponible en trois options de couleur: bleu, noir et bronze. Pour rappel, le Redmi Note 9 Pro Max est disponible en Inde avec quatre options de couleurs: Aurora Blue, Champagne Gold, Glacier White et Interstellar Black.

La semaine dernière, un site Web promotionnel dédié à la série Redmi Note 10 avait confirmé la présence d’un chipset Qualcomm Snapdragon pour les jeux, une protection Gorilla Glass à l’avant, un indice IP52 pour la résistance à la poussière et à l’eau et une sortie audio haute résolution. Les nouveaux teasers avaient en outre indiqué que la série de smartphones « présenterait une construction légère et prendrait en charge une solution de charge rapide. Un ancien rapport avait également affirmé que la série Redmi Note 10 serait « tarifée de manière agressive » en Inde étant donné que la série Redmi Note 9 n’a pas bien performé en termes de vente.

LIRE AUSSI: Fuite des variantes, spécifications et options de couleur de la série Redmi Note 10 avant le lancement du 4 mars

Récemment, un rapport a affirmé que le Redmi Note 10 Pro Max comporterait un appareil photo principal de 108 mégapixels, un écran 120 Hz et Snapdragon 732G, sous le capot.