Options de couleur de OnePlus 11 inclinées

Les rendus du OnePlus 11 (anciennement connu sous le nom de 11 Pro) qui ont fui il y a quelques mois ont révélé la conception du smartphone. Les rendus montraient le smartphone en noir, dont nous savons maintenant qu’il s’appellera Matte Black.

Cette révélation vient du pronostiqueur Max Jambor, qui a déclaré que le OnePlus 11 serait disponible dans les couleurs noir mat et vert brillant. Cependant, on ne sait pas si ce seront les seules couleurs ou s’il y aura plus d’options.









Les rendus qui ont fui de OnePlus 11 Pro

Selon les rumeurs, le OnePlus 11 serait livré avec le SoC Snapdragon 8 Gen 2, jusqu’à 16 Go de RAM et 256 Go de stockage, et un écran AMOLED QHD + 120 Hz de 6,7 pouces. L’écran aura un trou de perforation dans le coin supérieur gauche pour la caméra selfie 16MP et un scanner d’empreintes digitales en dessous pour l’authentification biométrique.

Le OnePlus 11 aura un corps en céramique et un cadre en métal, et son panneau arrière arborera un îlot de caméra abritant trois caméras – 50MP primaire (IMX890), 48MP ultra large (IMX581) et téléobjectif 32MP (IMX709 ; zoom optique 2x). Le système de caméra sera également livré avec le réglage Hasselblad.









Le reste des points forts du OnePlus 11 comprend un curseur d’alerte, une batterie de 5 000 mAh avec une charge filaire de 100 W, USB-C et la prise en charge de Dolby Atmos. Il aura également une connectivité Bluetooth 5.2, Wi-Fi 6E et 5G.

