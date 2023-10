Options commerciales possibles des Blue Jackets : quel défenseur pourrait être en mouvement ?

COLUMBUS, Ohio — Les Blue Jackets ont établi leur alignement avant la date limite de la LNH, lundi. Mais, à deux jours de l’ouverture de la saison, leur effectif est-il réglé ?

Le directeur général des Blue Jackets, Jarmo Kekäläinen, est à la recherche d’un partenaire commercial depuis le début de l’intersaison, dans l’espoir de soulager une surabondance d’effectifs aux deux extrémités de la glace. Mais son désir de conclure un échange n’a fait qu’être intensifié par la performance de certains joueurs au camp d’entraînement.

L’accent immédiat est mis sur la défense. Il est possible qu’un échange soit finalisé avant que les Blue Jackets n’ouvrent la saison jeudi contre Philadelphie au Nationwide Arena. Si oui, quels joueurs pourraient être disponibles pour renforcer la ligne bleue d’une autre équipe ?

Kekäläinen a remanié la ligne bleue des Blue Jackets en juin avec l’acquisition des vétérans Ivan Provorov et Damon Severson, mais il n’a pas terminé. Les Jackets tentent apparemment de faire de la place dans l’alignement pour David Jiricek, le choix n ° 6 au classement général en 2022, qui a été envoyé dans l’AHL Cleveland lundi lorsque le club a pris des mesures pour passer à 23 joueurs.

Jiricek, qui a passé toute l’année dernière avec l’AHL Cleveland, a connu un solide camp d’entraînement et une solide pré-saison, totalisant une fiche de 0-2-2 et un différentiel de plus-2 en quatre matchs. Lors de la finale de pré-saison de samedi, il a joué plusieurs équipes sur la première paire avec Zach Werenski et n’a pas semblé déplacé.

Les Blue Jackets sont à égalité avec les défenseurs droitiers. Adam Boqvist, Erik Gudbranson, Andrew Peeke et Severson sont tous de bons tireurs, tout comme Nick Blankenburg, qui a été envoyé dans la AHL Cleveland lundi avec Jiricek.

De ce groupe, Boqvist, un petit mais talentueux joueur de 23 ans, et Peeke, un robuste joueur de 25 ans au foyer, seraient probablement considérés comme les défenseurs les plus remplaçables des Blue Jackets.

Lundi, Boqvist s’est entraîné en tant que septième défenseur des Blue Jackets, ce qui suggère qu’il est en passe d’être laissé de côté lors du premier match de jeudi. L’entraîneur Pascal Vincent a toutefois insisté sur le fait que l’alignement contre les Flyers est toujours en cours de détermination.

Boqvist est arrivé à Columbus dans le cadre de l’échange à succès de Seth Jones avec Chicago dans les heures précédant le repêchage 2022 de la LNH. Au cours des deux dernières saisons – un total de 98 matchs – Boqvist a marqué plus de buts (16) que tout autre défenseur de Columbus et est deuxième derrière Zach Werenski pour les points (46).

Les Blue Jackets ont essayé Boqvist du côté droit de Werenski à plusieurs reprises, mais le passif défensif de Boqvist et ses difficultés à gagner des batailles avec la rondelle rendent difficile de le jouer sur une première paire.

Peeke est presque tout le contraire en tant que joueur. Il remporte des batailles pour la rondelle et fait don de son corps à la cause la plupart des soirs, ayant joué plus de matchs (162) au cours des deux dernières saisons que tout autre joueur des Blue Jackets. Mais il a des compétences limitées et est probablement mieux utilisé dans un rôle de troisième ligne/de penalty.

De ces deux-là, Boqvist rapporterait probablement le plus gros rendement, car les défenseurs talentueux sont très appréciés dans la LNH d’aujourd’hui. De plus, à seulement 23 ans, il a encore la capacité de devenir plus poli des deux côtés.

En temps normal, échanger un joueur avec les compétences de Boqvist ou la compétitivité de Peeke ne serait pas un problème, surtout avec autant de clubs qui recherchent des défenseurs de droite pour équilibrer leur arrière-garde.

Mais la LNH a connu une stagnation du plafond salarial au cours des dernières saisons, laissant à la plupart des clubs très peu de marge sous le plafond salarial de 83,5 millions de dollars.

Selon CapFriendly, 19 des 32 clubs se situent à moins d’un million de dollars du plafond salarial, et huit clubs dépasseraient le plafond s’ils n’avaient pas utilisé la réserve des blessés à long terme.

Le manque de marge de manœuvre signifie que la plupart des directeurs généraux de la LNH recherchent soit des échanges dans lesquels ils peuvent décharger leur salaire, soit des échanges de dollars entrants et sortants pour réaligner leur effectif. Ainsi, Kekäläinen tente de faire bouger les choses dans un environnement difficile.

S’il échange Boqvist ou Peeke – ou n’importe qui d’autre, d’ailleurs – il ne veut pas d’un joueur de la liste en retour, car cela ne soulage pas l’intestin. Les Blue Jackets disposent d’un plafond salarial suffisant (environ 3 millions de dollars) qui leur permettrait de prendre le mauvais contrat d’un autre club et de l’enterrer dans les ligues mineures.

Les Blue Jackets considèrent Jiricek comme l’un de leurs meilleurs espoirs et ils font extrêmement attention à le développer de la bonne manière. Vincent a clairement indiqué que le retour de Jiricek dans les ligues mineures pourrait être le meilleur plan pour son développement.

Mais ce fut une décision difficile lundi, a déclaré Vincent.

« Un gars comme Jiricek est là », a déclaré Vincent. « Il est proche. C’est un bon joueur. Nous savons qu’il sera un Blue Jacket pendant longtemps. Mais des décisions doivent être prises et nous les avons prises. Certains sont vraiment difficiles.

(Photo d’Adam Boqvist : Charles LeClaire / USA Today)