option St Léger pour Mojo Star | Nouvelles de course

Mojo Star pourrait se voir offrir une troisième chance de prétendre à la gloire classique dans le St Leger à Doncaster après sa course malheureuse dans le derby irlandais de samedi.

Battu de justesse lors de ses deux premiers départs, le poulain de Sea The Stars a justifié sa décision audacieuse de courir le Derby d’Epsom en terminant clairement deuxième derrière l’impressionnant Adayar.

Ce bel effort a incité des connexions à s’attaquer à l’équivalent irlandais au Curragh samedi, mais Mojo Star a subi un voyage difficile sur le chemin de la cinquième place derrière Hurricane Lane, qui avait terminé à un peu plus de trois longueurs derrière lui trois semaines plus tôt.

L’entraîneur Richard Hannon a déclaré: « Il est bien revenu. Il vient de sortir dans l’enclos depuis et a eu un trot hier et aujourd’hui.

« Il n’en est pas plus mal pour ça et nous discuterons avec des connexions pour savoir où nous allons à partir d’ici.

« Nous étions toujours satisfaits de la façon dont il a couru l’autre jour – il s’est levé pour terminer cinquième.

« C’était juste une de ces choses – c’est un grand cheval à grandes foulées et s’il est pressé ou gêné à un moment donné, cela arrête une grande partie de son élan, dont il a besoin. »

Les connexions conservent la possibilité de baisser le grade d’une jeune fille s’ils le souhaitent, mais Hannon espère qu’il gagnera un prix du groupe un quelque part le long de la ligne.

Il a ajouté: « Il est dans le King George (à Ascot) et le Princess of Wales’s Stakes (à Newmarket) et évidemment le St Leger est une option plus tard dans l’année.

« Il est en forme et il n’a plus besoin de faire (travailler). À un moment donné, nous ferons une course facile, puis nous reviendrons dans quelque chose de grand.

« J’adorerais essayer le Léger, mais on verra bien comment on s’en sort. »