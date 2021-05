Option Saint-Cloud pour Audarya | Actualités des courses

Audarya, la gagnante de la Breeders ‘Cup de James Fanshawe, pourrait débuter sa saison dans le Prix Corrida Groupe 2 à Saint-Cloud la semaine prochaine.

La jument a été la toute première coureuse de Fanshawe à la réunion américaine extrêmement précieuse et a fourni à l’entraîneur un succès passionnant dans le groupe 1 en remportant la Maker’s Mark Breeders ‘Cup Filly & Mare Turf par un cou à 12-1.

La performance de novembre était la dernière fois qu’Audarya était vue sur la piste, mais Saint-Cloud pourrait devenir le théâtre de son retour saisonnier puisqu’elle détient une inscription pour le Prix Corrida le 26 mai.

« Audarya est en bonne forme », a déclaré Fanshawe.

«Elle est en bonne forme et j’espère la démarrer la semaine prochaine, elle a plusieurs options.

« Elle est dans le Prix Corrida à Saint-Cloud et elle a aussi quelques autres inscriptions. »

Ces entrées incluent les Prince of Wales’s Stakes à Royal Ascot et les Pretty Polly Stakes au Curragh, avec Fanshawe désireux de naviguer dans les premières étapes de la saison avant d’envisager un retour à la Breeders ‘Cup en novembre.

« Nous allons d’abord éliminer les objectifs à court terme, puis élaborer un plan après cela, nous devons faire sa première manche et ensuite nous en saurons plus sur la voie à suivre », a-t-il déclaré.

Audarya a couru de manière impressionnante sur le sol français à deux reprises l’année dernière en remportant le Prix Jean Romanet et en terminant troisième du Prix de l’Opéra, et Fanshawe n’exclut pas de traverser à nouveau la Manche plus tard dans la saison.

« La course de la semaine prochaine est réservée aux pouliches et aux juments et les conditions sont bonnes », a-t-il déclaré.

« Il y a de bonnes courses à travers le pays, mais nous allons d’abord éliminer celle-ci. »

La possibilité de sortir la jument de la compagnie de son propre sexe et de la tester contre les poulains est également à l’étude, comme l’illustrent ses entrées dans le Prince of Wales et le Coral-Eclipse.

« Elle a remporté deux courses de groupe 1 contre son propre sexe », a déclaré Fanshawe.

« Nous verrons donc comment nous nous en sortirons et nous verrons si nous pouvons affronter les poulains à un moment donné. »