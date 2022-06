Option Goodwood pour les appels crépusculaires | Nouvelles de la course

Twilight Calls, finaliste de Henry Candy’s King’s Stand, pourrait ensuite se rendre à Glorious Goodwood.

Le joueur de quatre ans a produit un meilleur effort en carrière lors d’une défaite à Royal Ascot mardi, chassant à la maison la star australienne Nature Strip et se révélant le meilleur du défi national.

À chaque course cette saison, Twilight Calls s’est amélioré d’au moins 4 livres sur les notes officielles et il a fait un autre pas en avant lors de la réunion royale, mais malheureusement, le vainqueur s’est avéré dans une ligue différente.

Les cinq stades rapides du King George Stakes de Goodwood pourraient être sa prochaine escale, sinon ce sera directement au Nunthorpe en août lors de la réunion d’Ebor à York.

« Il va bien après la course, heureusement, » dit Candy.

« On y contemplera Goodwood, le King George, sinon ce sera le Nunthorpe.

« Je pense que c’est un cheval de cinq stades maintenant. Je sais qu’il avait l’air de bien rester l’autre jour, mais le départ n’était pas parfait et je serais très réticent à revenir à six stades. J’ai essayé assez de fois et cela n’a pas fonctionné, donc je pense que nous nous en tiendrons à cinq pour le moment.

« Mardi a été un autre pas en avant, à chaque course cette année, il s’est amélioré et il l’a clairement fait à nouveau, ce qui est toujours agréable à voir.

« Malheureusement, de notre point de vue, les Australiens sont venus cette année, mais au moins, nous sommes sûrs de nous amuser pour le reste de l’année. »