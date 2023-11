Option d’exercice des Braves sur Charlie Morton pour la saison 2024

Toutes les équipes de la MLB avaient jusqu’à lundi à 17 h HE pour décider d’exercer ou non des options contractuelles pour 2024. Les Braves ont choisi de refuser les options pour le voltigeur gauche Eddie Rosario (9 millions de dollars), le releveur droitier Collin McHugh (6 millions de dollars), le droitier. -le releveur Kirby Yates (5,75 millions de dollars) et le releveur gaucher Brad Hand (7 millions de dollars). Chacun de ces joueurs est désormais agent libre.