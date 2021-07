option allemande pour Alpinista à Hoppergarten | Nouvelles de course

Alpinista pourrait essayer d’imiter sa grand-mère et remporter un premier Groupe 1 dans le Grosser Preis Von Berlin à Hoppegarten le mois prochain.

L’entraîneur Sir Mark Prescott envisage la grande course en Allemagne le 8 août pour sa pouliche de quatre ans, gagnante du Groupe Deux.

Les Qatar Lillie Langtry Stakes à Glorious Goodwood le 31 juillet sont la cible alternative pour Alpinista, qui a remporté les Lancashire Oaks à Haydock lors de son dernier départ.

Sa grand-mère Albanova a remporté le long métrage allemand en 2004, lorsqu’il était connu sous le nom de Deutschland-Preis et couru à Düsseldorf.

Prescott a déclaré: « Elle va bien. Elle ira soit pour le Lillie Langtry à Goodwood, soit elle pourrait aller en Allemagne pour le groupe 1 là-bas qu’Albanova a remporté – qui est, bien sûr, sa grand-mère. »

Alpinista pourrait être accompagné à Berlin par sa coéquipière Alerta Roja, qui a réalisé un triplé à Ascot vendredi.

Prescott envisage de faire monter la fille de Golden Horn en classe après trois victoires avec handicap.

« Elle doit trouver un peu de type noir », a-t-il déclaré.

« Elle pourrait aller au même endroit – il y a une course de mile et six Listed à Berlin, le Stayer Preis. »