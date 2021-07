Option 1 To pour le duo iPhone 13 Pro, LiDAR sur tous les modèles, selon les analystes

En juin, les analystes de Wedbush a affirmé que tous les modèles d’iPhone 13 auront LiDAR et que les modèles Pro seront disponibles avec jusqu’à 1 To de stockage. Plus tard, les analystes de Force de tendance a rapporté qu’aucune de ces affirmations n’est vraie, limitant le LiDAR aux deux modèles Pro et leur stockage à 512 Go.

Mais le Wedbush les analystes ont surveillé de près la chaîne d’approvisionnement en Asie et réitèrent maintenant leur affirmation initiale – LiDAR sur tous les modèles, options de 1 To sur l’iPhone 13 Pro et 13 Pro Max. Cela pourrait signifier que les options de stockage inférieures (128 Go et 256 Go) seront également doublées.

Crédit image : MacRumeurs

Les analystes ne disent rien à ce sujet, mais ils s’attendent à ce que la génération d’iPhone 13 corresponde ou dépasse la génération 12 actuelle en termes de ventes. La chaîne d’approvisionnement vise 90 à 100 millions d’unités, contre 80 millions pour les modèles actuels. Cela représente une augmentation d’environ 15 % d’une année sur l’autre.

Bien sûr, les cibles changent, la pénurie de puces ayant un effet majeur sur cela. Néanmoins, les prévisions annoncent une année rentable pour Apple qui bénéficiera à mesure que l’économie et l’intérêt des consommateurs commenceront à se redresser après l’expansion du déploiement du vaccin.

