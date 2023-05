Optimus Primal auto-transformé passe de la bête au robot avec votre voix

Si vous dites à cet Optimus Primal de se déployer, il le fera vraiment. Hasbro dévoile jeudi un jouet animatronique Optimus Primal qui se transforme automatiquement entre ses modes gorille et robot, simplement en lui parlant.

The Transformers: Rise of the Beasts Command and Convert Animatronic Optimus Primal est en vente aujourd’hui à 125 $ et comprend un Optimus de 12,5 pouces inspiré de l’apparence du personnage dans le prochain film qui sortira le 9 juin.

Le jouet électronique comprend 100 combinaisons de sons et de mouvements qui joueront parallèlement à l’auto-transformation. La figurine comprend également des détails en fourrure moulée pour son mode gorille et deux accessoires d’épée amovibles.

Optimus Primal après transformation en mode robot via une commande vocale ou une pression sur un bouton. Hasbro

Cet Optimus Primal vient après deux itérations de l’Optimus Prime auto-transformant, ce dernier étant un ensemble haut de gamme de 750 $ qui comprend une bande-annonce transformante.

L’Optimus Primal répondra à n’importe quelle commande vocale (pas spécifiquement « Optimus, transform », mais vous pouvez tout à fait l’utiliser). Il est désormais disponible en précommande sur Impulsion Hasbro et Amazone.