OptimiZEE, le hub de contenu social de ZEE fait une incursion dans les solutions sociales gamifiées avec un jeu de premier plan | Nouvelles télévisées

Mumbai : Au cours de l’année dernière, les jeux en ligne ont connu une croissance exponentielle dans l’ensemble du S&E. Divers rapports de l’industrie l’ont cité comme un gagnant naturel, la prochaine génération de divertissement étant axée sur l’immersion et l’engagement.

Avec un énorme 433 millions de passionnés de jeux en FY21, l’Inde est le deuxième plus grand pays de l’univers des jeux en ligne. De plus en plus, les marques tirent également parti du média pour interagir davantage avec leur public et créer des affinités.

Dans un premier temps, OptimiZEE, le centre de contenu social de ZEE, a déployé un jeu de premier plan sans fin sur le Web, « Happu Ki Nikali Savaari » pour l’émission phare de ZEE « Happu Ki Ultan Paltan » diffusée sur &TV et en streaming sur ZEE5. Étant une offre vernaculaire, cette innovation du diffuseur démocratise véritablement le jeu en élargissant la portée à un public plus large réparti sur de nombreux Bharats.

En passe d’être le premier jeu hyperdécontracté de la série de jeux Web envisagés dans les émissions populaires de Zee, « Happu Ki Nikali Savaari » offre une expérience d’application sophistiquée et de haute qualité sur le Web. Étant indépendant de l’appareil, il est possible d’y accéder via n’importe quel smartphone. Pour les joueurs qui recherchent une expérience dans les langues vernaculaires, le jeu est vraiment la plate-forme idéale pour se mettre à la place de leur personnage de télévision préféré dans un monde virtuel grâce à un jeu amusant, simple et passionnant. Combinant la puissance de la portée et de la synergie de ZEE avec la diffusion et les réseaux sociaux, l’innovation sera amplifiée sur les réseaux sociaux, les plateformes en direct et numériques de &TV et ZEE5.

À travers l’objectif d’un annonceur, les joueurs en ligne sont des audiences engagées, motivées par leur intérêt profond, ce qui les rend adaptées à une présence de marque non invasive dans un environnement privilégié. Une étude récente montre que 74% des joueurs indiens préfèrent regarder des publicités plutôt que des achats intégrés lorsqu’ils cherchent à progresser dans un jeu. Ils se vantent également d’avoir un souvenir publicitaire élevé, 60% pouvant se souvenir d’une publicité vue dans ou pendant un match. Ainsi, le jeu sert aujourd’hui vraiment de point de contact clé pour les marques qui cherchent à maximiser leur impact, les joueurs en ligne étant au cœur de leur stratégie d’audience. Le lancement par OptimiZEE de jeux hyper-occasionnels offre vraiment aux marques une chance d’atteindre un public très engagé et investi grâce à une expérience unique via une pléthore de solutions de marque dans le jeu telles que des publicités programmatiques, des jeux personnalisés pour les marques, des classements de marque, entre autres.

Parlant de la même chose, Kartik Mahadev, directeur d’OptimiZEE, ZEE a déclaré : « Notre public s’engage en permanence avec les histoires fascinantes et leurs personnages populaires chez Zee et cet engagement se développe à travers les écrans et les formats. Le jeu est l’un de ces formats qui a connu une croissance significative et n’est plus limité aux seuls joueurs sérieux. L’équipe des solutions OptimiZEE ainsi que les équipes de contenu et les partenaires techniques ont travaillé rapidement pour développer ce format afin de s’engager avec les fans de Happu. Cela nous a obligé à plonger dans le monde de Happu pour choisir des attributs qui conviendraient au format de jeu et donneraient aux fans une expérience de jeu agréable. L’équipe a choisi une solution Web pour un meilleur accès aux fans de l’émission. Ce n’est que la première de nombreuses solutions qui, nous l’espérons, raviront notre public. Cela créera de la valeur pour nos clients ainsi que pour les marques qui recherchent des moyens innovants d’interagir avec les consommateurs. Au cours de l’année dernière, le jeu occasionnel a véritablement fait son chemin du sous-sol aux salles de réunion. Les solutions en cours offriront aux marques des intégrations dans le jeu pour interagir avec le public immergé. »

À propos de cette nouvelle initiative, Vishnu Shankar, directeur commercial de &TV, a déclaré : « Le ventru Daroga Happu Singh a fait rire nos téléspectateurs comme aucun autre. Son timing comique incroyable, ses bizarreries et son dialecte de Kanpuria en font un favori du public. Compte tenu de son attrait de masse et des téléspectateurs qui recherchent toujours de nouvelles opportunités de dialoguer avec leurs personnages de télévision bien-aimés, le lancement de « Happu Ki Nikali Savaari », un jeu hyper-décontracté, était une étape naturelle pour nous. Le jeu permettra à ses fans de se plonger dans un tout nouveau monde passionnant de Happu Singh. Chez &TV, nous sommes extrêmement fiers du fait que Happu Singh est le premier personnage du bouquet ZEE sur lequel un jeu a été développé.

Yogesh Tripathi, ‘Daroga Happu Singh’ dans ‘Happu Ki Ultan Paltan’ de &TV a déclaré: « Vous avez tous aimé Daroga Happu Singh, ses cheveux huilés qui virevoltent parfaitement sur son front, son sourire maladroit qui met en valeur sa moustache atypique à ses one-liners typiques de Kanpuria – Niyocchavar Kar Do, Arrey Dada, Gurde Chheel Denge. Vous avez maintenant une autre raison de vous réjouir et de vous divertir du bout des doigts. Happu Ki Ultan Paltan était un rêve devenu réalité pour moi et maintenant, être immortalisé sous la forme d’un personnage de jeu remplit mon cœur d’une immense gratitude. Je suis sûr que notre jeu hyperdécontracté ajoutera plusieurs moments de rire et de plaisir à la vie des fans. J’espère que nos fans porteront le même amour et la même affection à ‘Happu Ki Nikali Savaari’ qu’à ‘Happu Ki Ultan Paltan’ et continueront à profiter à la fois du spectacle et du jeu. »

Dans le cadre des promotions, les fans sont invités à participer à un concours passionnant sur les réseaux sociaux. Tout ce que vous avez à faire est de jouer au jeu et de publier vos scores au classement via une simple connexion sur Facebook. Les meilleurs buteurs de la semaine recevront un message de &TV et un gagnant à la fin du mois pour gagner une chance exclusive de rencontrer Happu lui-même !