2020 a été l’année qui a mis la vie des gens du monde entier en suspens avec coronavirus pandémie. Ce fut une année où le mot «sans précédent» décrivait la plupart des développements.

La pandémie, les incendies de forêt, les manifestations de masse et une guerre entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan ont été quelques-uns des faits saillants de l’année 2020. Par conséquent, alors que nous saluons 2021, les internautes ont partagé leurs résolutions de nouvel an qui sont tirées des leçons que nous avons apprises dans le année précédente.

Certains internautes souhaitent mener une vie saine, tandis que d’autres expriment leur souhait d’acquérir une nouvelle compétence ou d’atteindre un objectif pour lequel ils travaillent depuis longtemps. Jetons un coup d’œil à certains d’entre eux:

L’une des résolutions les plus courantes du nouvel an est la remise en forme et cette femme ici est déjà dessus:

Cet utilisateur a décidé d’un régime alimentaire fixe pour l’année 2021 et cela implique d’avoir deux tranches de pain.

Un autre utilisateur a des conseils pour toutes ces personnes qui définissent des résolutions pour la nouvelle année. L’utilisateur nommé Brittany King a tweeté qu’elle avait rencontré son médecin à la veille du nouvel an, qui lui avait conseillé de ne pas fixer de résolution, mais plutôt de fixer des objectifs à long terme qui peuvent être réalisés par de petites étapes qui permettent de légères erreurs à la place. Brittany a mentionné que les conseils lui ont enlevé un poids important, car la plupart d’entre nous ressentons une certaine pression pour nous renouveler ou nous fixer un objectif pour la nouvelle année.

J’ai vu mon médecin à NYE et elle m’a conseillé de ne pas fixer de résolution pour le Nouvel An, mais de fixer des objectifs à long terme qui peuvent être réalisés par de petites étapes qui permettent plutôt des dérapages et qui ont soulagé mes épaules d’un poids important. Partage ici au cas où quelqu’un d’autre aurait besoin d’entendre ça! – Roi de Bretagne (@brittkingz) 4 janvier 2021

L’acteur Simu Liu a partagé cette photo sur son compte Twitter et a déclaré que sa résolution du nouvel an était de boire plus de lait.

Alors que pour certains, il s’agit simplement d’être optimiste. Cette utilisatrice a déclaré que beaucoup de gens ne résonnaient pas avec elle lorsqu’elle parlait des résolutions ou des objectifs du Nouvel An, mais elle a déclaré que cela ne l’empêcherait pas de se fixer des objectifs et de croire que 2021 peut et sera incroyable. Elle a en outre écrit qu’il y a de la joie dans tout si nous choisissons de la chercher.

Beaucoup de gens grognent quand je parle de résolutions ou d’objectifs du Nouvel An. Cela ne m’empêchera pas de me fixer des objectifs et de croire que cette année peut et sera incroyable. Il y a de la joie dans tout si vous choisissez de la chercher. # 2021objectifs #nouvel An – Taylor Wilken (@MrsWilken) 4 janvier 2021

Pour ceux d’entre nous qui sont trop durs avec nous-mêmes, lisez ce tweet qui peut être une parfaite résolution du nouvel an.

La résolution de ma nouvelle année est d’arrêter de me demander si je suis assez bien pour les autres et de commencer à me demander s’ils sont assez bons pour moi. – Alex Ledesma (@ alexledesma315) 3 janvier 2021

Et pour ceux d’entre vous qui se soucient trop de l’opinion des gens sur vous, voici un tweet qui pourrait vous inspirer:

Résolution du Nouvel An: Je décide de cesser de me soucier autant des opinions des personnes que je n’ai jamais rencontrées. – Carol Howard Merritt (@CarolHoward) 3 janvier 2021

Cependant, nous savons tous que ces résolutions sont difficiles à suivre, comme le montre ce tweet hilarant:

Mais comme chaque année, nous souhaitons toujours en 2021 nous aider à réaliser certaines de nos résolutions, ou comme certains diraient, des objectifs à long terme.