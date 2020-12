Voici un cadeau de Noël spécial de notre part pour vous – ou plutôt pour votre PC. Nous nous sommes associés à nos collègues de PC-Welt pour offrir aux lecteurs Tech Advisor une licence pour Ashampoo WinOptimizer 2020, d’une valeur de 29,99 $ (22,43 £), mais la vôtre est entièrement gratuite à télécharger et à conserver.

Cependant, il y a un hic: cette offre n’est valable qu’aujourd’hui et doit finir le mardi 22 décembre à 23h59.

D’autres goodies logiciels arrivent demain – gardez les yeux ouverts pour les offres!

Télécharger Ashampoo WinOptimizer

Pourquoi installer Ashampoo WinOptimizer 2020?

Windows peut ralentir avec le temps. Cela est souvent causé par l’encombrement des fichiers inutiles et des entrées de registre désordonnées laissées par les fichiers et les programmes, même après leur suppression. WinOptimizer est un utilitaire d’optimisation pour votre PC, nettoyant le système et accélérant les performances.

En plus de supprimer l’encombrement, d’effacer et de chiffrer les données (également utile à des fins de confidentialité), il peut vous aider à contrôler les programmes qui se lancent au démarrage de Windows pour être opérationnel plus rapidement.

Il y a 23 modules dans Ashampoo WinOptimizer, tous conçus pour vous aider à booster et personnaliser Windows, et tous facilement accessibles depuis une seule interface.

La dernière édition comprend un tuner Internet pour optimiser vos paramètres réseau, ainsi que deux benchmarks de performances.

Éliminez les traces de navigation sur le Web

Configurer les paramètres de confidentialité

Défragmenter le registre Windows

Gérer les processus en cours

Optimiser les temps de démarrage

Supprimer les fichiers en toute sécurité

Optimiser les connexions Internet

Afficher des informations détaillées sur le système

Traquer les porcs de mémoire

Analyser les performances du système

Comment profiter de cette offre gratuite

Téléchargez Ashampoo WinOptimizer 2020, puis double-cliquez sur le fichier .exe et suivez les instructions pour installer le logiciel.

Pendant le processus d’installation, vous serez redirigé vers une page Web d’inscription, où il vous sera demandé de saisir votre adresse e-mail. Saisissez les informations requises pour recevoir votre clé de licence par e-mail, puis procédez à l’installation.

Articles connexes pour plus de lecture