Optimisez vos entraînements cet été avec un Fitbit Sense 2 à prix réduit pour 229 $

L’été est le moment idéal pour se concentrer sur sa condition physique. Le temps chaud signifie que vous pouvez vraiment vous lancer dans toutes sortes d’exercices en plein air comme la course, le vélo, la natation et la randonnée. Et si vous souhaitez suivre vos progrès cette saison, il peut être intéressant d’investir dans un tracker de fitness solide. Le Fitbit Sense 2 est l’une des options les plus avancées sur le marché, et en ce moment, vous pouvez l’accrocher en vente pour 229 $, ce qui vous fait économiser 71 $ par rapport au prix habituel. Il n’y a pas d’expiration définie pour cette offre, il n’y a donc aucune garantie pendant combien de temps elle restera disponible. Nous vous recommandons de passer votre commande le plus tôt possible si vous ne voulez pas manquer ces économies.

Avec des outils pour surveiller la santé cardiaque, la gestion du stress et même la température de la peau, c’est un peu comme avoir un assistant médical autour de votre poignet en tout temps. Il s’agit de la deuxième génération de la smartwatch axée sur la santé de Fitbit, et l’interface mise à jour et le retour du bouton de navigation physique rendent ce portable particulièrement attrayant, surtout lorsqu’il est en vente. En plus de surveiller de près la fibrillation auriculaire (irrégularités de la fréquence cardiaque), ce Fitbit comprend un capteur cEDA qui détecte l’activité électrodermique, qui est souvent corrélée à la réponse de votre corps au stress. Vous pouvez également voir vos niveaux d’oxygène dans le sang nocturne en un coup d’œil.

Il possède toujours toutes les fonctionnalités intéressantes offertes par la première génération de Sense, comme le GPS intégré pour les randonnées, le vélo et la conduite. La montre intègre également Amazon Alexa pour les mises à jour des actualités, les rappels et les alarmes à l’heure du coucher, et elle peut également contrôler les appareils domestiques intelligents. Il dispose également d’une autonomie de batterie impressionnante, d’une durée de six jours complets sur une seule charge, et une charge d’une journée complète ne prend que 12 minutes. La smartwatch est livrée avec une variété d’options de cadran d’horloge et est disponible en or, platine ou graphite, avec toutes les couleurs actuellement à prix réduit. Et vous pouvez consulter notre tour d’horizon complet de toutes les meilleures offres Fitbit disponibles actuellement pour encore plus de bonnes affaires sur les trackers de fitness les mieux notés.