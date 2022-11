Optimiser le traitement du cancer du poumon inopérable

Osimertinib ( Tagrisso ). Une autre option prometteuse est l’utilisation d’un type de médicament connu sous le nom d’inhibiteur de la tyrosine kinase (TKI) après la chimiothérapie et la radiothérapie. Cela semble avoir les meilleurs résultats chez les patients atteints d’un certain type de cancer du poumon appelé cancer EGFR-positif. L’EGFR est une protéine sur les cellules qui les aide à se développer. Si vous avez une mutation du gène EGFR, vos cellules peuvent se détraquer et grossir trop, ce qui provoque le cancer. Il semble offrir des avantages significatifs aux patients atteints de cancers EGFR-positifs à un stade avancé, mais des recherches sont en cours pour déterminer s’il présente également des avantages pour les cancers non opératoires à un stade précoce.

Gérer les effets secondaires

Les effets secondaires du traitement du cancer du poumon inopérable sont assez uniques en raison du double coup de chimio et de radiothérapie. Le cancer du poumon à un stade précoce implique généralement une intervention chirurgicale, suivie d’une courte série de radiations pouvant entraîner des effets secondaires mineurs tels qu’une irritation de la peau. Mais le cancer du poumon inopérable nécessite une dose plus élevée, pendant de plus longues périodes. Cela peut provoquer des effets secondaires tels qu’une irritation des poumons – qui

apporte un essoufflement et/ou une toux – et même une irritation de l’œsophage, ce qui peut rendre la déglutition assez douloureuse. La chimiothérapie peut provoquer des effets secondaires tels que la fatigue, l’anémie, la perte de cheveux et, plus grave, un risque plus élevé d’infection grave en raison d’une diminution de la numération globulaire.

Compte tenu de tous ces effets secondaires désagréables, on s’attendrait à ce que les patients aient du mal à suivre leur traitement. Étonnamment, ils ne le sont pas. Je pense que l’une des raisons est que les patients tombent dans une routine presque naturelle – radiothérapie tous les jours du lundi au vendredi et chimiothérapie chaque semaine. Ils n’ont pas le temps de trop y penser. Mais j’insiste toujours auprès de mes patients sur le fait qu’il n’est pas nécessaire d’être un héros. Beaucoup de nos patients peuvent être stoïques. Leur instinct est de suivre le courant et de ne pas soulever de problèmes.

Si vous subissez une chimiothérapie et une radiothérapie pour votre cancer du poumon inopérable, il est très important de communiquer régulièrement avec votre médecin. Informez-les de tout effet secondaire dès les premiers signes. Si vous commencez à ressentir des douleurs lors de la déglutition, par exemple, n’attendez pas de pouvoir à peine manger ou boire avant d’en informer votre médecin. Il existe des médicaments que nous pouvons prescrire pour soulager certains de ces symptômes afin de faciliter l’ensemble du processus. Cela vous permettra ensuite de respecter plus facilement l’ensemble de votre plan de traitement.