Optimisation du déploiement continu chez Uber : automatisation des microservices dans les grands monorepos

Dans une récente posteUber a expliqué comment l’équipe de développement gère le déploiement continu des microservices, en relevant les défis liés au travail avec de grands monorepos.

L’architecture de microservices d’Uber, composée de milliers de services, nécessite un système fiable et efficace pour déployer les mises à jour, les correctifs de sécurité et les nouvelles fonctionnalités. Pour garantir la sécurité et la rapidité de ce processus, Uber a adopté le déploiement continu (CD), en automatisant les déploiements en production. Cela a été essentiel pour maintenir la qualité du code et minimiser les retards dans la livraison des modifications. Cependant, à mesure que la base de code et les demandes de services d’Uber ont augmenté, le système de déploiement existant a été confronté à des défis liés à l’échelle, à la normalisation et à la sécurité, en particulier dans les grands monorepos hébergeant plusieurs microservices.

Uber a reconnu la nécessité d’un système de déploiement continu plus rationalisé et automatisé. En 2022, l’entreprise a entrepris un projet de refonte de son processus de déploiement continu, visant à créer une solution plus uniforme et automatisée pour le déploiement de microservices. À l’époque, Uber gérait environ 4 500 microservices sur trois monorepos, traitant 5 600 commits et 7 000 déploiements par semaine. Pourtant, seulement 7 % de ces services étaient déployés automatiquement à l’aide du déploiement continu, de nombreux déploiements nécessitant une intervention manuelle. Ce système décentralisé et très flexible entraînait des inefficacités et des risques de sécurité, d’autant plus qu’il existait plus de 100 modèles de déploiement uniques sans normes à l’échelle de l’entreprise.

Le système nouvellement conçu, nommé En haut CD a été conçu pour améliorer l’automatisation et la sécurité. Il est étroitement intégré à la plateforme cloud interne d’Uber et aux outils d’observabilité, garantissant que les déploiements suivent un processus standardisé et reproductible par défaut. Le nouveau système a privilégié la simplicité et la transparence, notamment dans la gestion des monorepos. L’une des principales améliorations a été l’optimisation des déploiements en examinant les services affectés par chaque commit, plutôt que de déployer chaque service à chaque modification de code. Cela a réduit les builds inutiles et a donné aux ingénieurs plus de clarté sur les changements impactant leurs services.

Up a introduit un flux de validation unifié pour tous les services, garantissant que chaque service progresse à travers une série d’étapes de déploiement, chacune avec ses propres contrôles de sécurité. Ces conditions comprenaient des délais, des fenêtres de déploiement et des alertes de service, garantissant que les déploiements n’étaient déclenchés que lorsque cela était sûr. Chaque étape fonctionnait indépendamment, permettant une flexibilité dans la personnalisation des flux de déploiement tout en préservant la sécurité. Cette nouvelle approche a réduit les erreurs manuelles et a fourni une expérience de déploiement plus structurée.

L’un des éléments clés du succès d’Up CD a été son interface conviviale, qui a donné aux ingénieurs une vue intuitive de l’historique des commits et de l’état de déploiement de leur service. L’interface a réduit les commits non essentiels, facilitant ainsi le suivi des modifications et l’identification des problèmes potentiels. Les ingénieurs pouvaient également voir les mises à jour en temps réel sur l’état des déploiements, ce qui leur permettait d’identifier rapidement les commits qui avaient été déployés et dans quels environnements.

Depuis le lancement d’Up CD, Uber a constaté une augmentation spectaculaire de l’automatisation des déploiements de services. Le pourcentage de services déployés automatiquement est passé de moins de 10 % à près de 70 % en un an. Malgré la fréquence accrue des déploiements, le taux d’incidents de production a chuté de plus de 50 % pour 1 000 modifications de code, ce qui met en évidence la capacité du système à gérer en toute sécurité des déploiements plus fréquents. Cependant, la vitesse accrue de déploiement des modifications, en particulier celles affectant le code partagé dans les monorepos, a introduit de nouveaux risques. Uber a répondu à ces risques en échelonnant le déploiement de ces modifications sur plusieurs niveaux de service, en interrompant les déploiements si des problèmes survenaient dans les services de moindre priorité.

Travailler avec des monorepos est un défi, d’autres entreprises technologiques ont également développé leurs propres outils internes pour améliorer le processus de développement, comme TikTok qui publie Épargne un outil pour optimiser les performances des opérations git pour les grands monorepos.

En conclusion, le système de déploiement continu repensé d’Uber a réussi à automatiser et à standardiser les déploiements à grande échelle, augmentant considérablement la sécurité, l’efficacité et la transparence du déploiement des microservices. En s’intégrant étroitement aux outils existants et en donnant la priorité à l’automatisation, Up CD a permis à Uber de gérer une croissance rapide tout en minimisant les incidents de production.