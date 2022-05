Optimisation de la qualité de l’image grâce à l’IA et à la technologie d’amélioration de l’image – Samsung Global Newsroom

Samsung Electronics est à la tête de l’industrie de la télévision depuis plus d’une décennie avec les dernières technologies disponibles sur les téléviseurs et les écrans grand public. En 2022, Samsung a encore une fois assuré la première place en termes de part de marché pendant 16 années consécutives.1 Au cœur des écrans Samsung se trouve l’innovation centrée sur le client, qui permet aux écrans Samsung, y compris Neo QLED 8K, d’offrir une qualité d’image immaculée et réaliste. Samsung Newsroom s’est entretenu avec les ingénieurs pour leur présenter en profondeur les fonctionnalités innovantes qui font de Neo QLED 8K le téléviseur qu’il est aujourd’hui, avec une qualité d’image de niveau supérieur et des fonctionnalités uniques alimentées par l’intelligence artificielle (IA).

Quantum Matrix Technology Pro offre un contraste ultra-fin avec des détails dans les noirs les plus sombres et les blancs les plus clairs

Samsung a continué d’ouvrir la voie à l’innovation en matière de qualité d’image en appliquant des technologies de pointe à ses derniers téléviseurs. Le nouveau Neo QLED 8K est une version améliorée de son précédent téléviseur QLED et est livré avec une large gamme de fonctionnalités innovantes. Au centre de cette avancée se trouve Quantum Matrix Technology Pro, qui tire parti de la gradation 14 bits améliorée pour un meilleur contrôle de la source de lumière miniaturisée – les Quantum Mini LED. Cela permet au téléviseur de contrôler son éclairage sur 16 384 pas, soit quatre fois plus que les écrans 12 bits conventionnels à 4 096 pas, offrant des couleurs fidèles à la réalité jamais vues auparavant.

Shape Adaptive Light et Real Depth Enhancer ajoutent de la profondeur pour des images vives et réalistes

Les technologies nouvellement introduites, à savoir Shape Adaptive Light et Real Depth Enhancer, ont porté la qualité d’image offerte par les téléviseurs Samsung à de nouveaux sommets. Ces nouvelles fonctionnalités optimisent le contraste et produisent des images nettes et percutantes, ajoutant une sensation de profondeur plus réaliste à votre écran.

Real Depth Enhancer améliore la qualité de l’image en séparant un objet d’un arrière-plan. “Chaque image a un objet et un arrière-plan avec des exigences différentes pour faire ressortir la qualité d’image optimale”, a déclaré Jo. “Real Depth Enhancer sépare l’objet de l’arrière-plan pour améliorer le contraste de l’objet, le rendant clair. Ce faisant, nous pouvons clairement distinguer l’objet de l’arrière-plan, créant une plus grande sensation de profondeur et faisant ressortir les images.

Shape Adaptive Light analyse une scène et estime la différence dans la couche de lumière par chaque section d’une scène pour contrôler la source de lumière. Shape Adaptive Light crée l’effet de synergie avec la dernière Mini LED Quantum pour contrôler et optimiser avec précision la source lumineuse pour un contraste précis. « En termes simples, les zones lumineuses restent lumineuses et les espaces sombres qui l’entourent restent sombres. De plus, la technologie permet des niveaux de contraste optimaux et des détails dans les noirs les plus profonds, produisant une qualité d’image réaliste », a déclaré Jo.

Le processeur quantique neuronal amélioré permet une mise à l’échelle personnalisée de l’IA pour n’importe quelle scène donnée

Les prouesses technologiques nous ont permis de profiter d’une qualité d’image 8K dans le confort de votre foyer. Bien que toutes les émissions et tous les films ne soient pas réalisés en 8K, les utilisateurs peuvent profiter pleinement de la dernière technologie TV que Samsung a à offrir. En fait, la valeur réelle des téléviseurs 8K provient de la technologie de conversion ascendante AI de Samsung, qui offre une qualité d’image de niveau supérieur en analysant l’image en temps réel et en la mettant à niveau vers une qualité d’image supérieure ou même 8K, quelle que soit la qualité d’image d’origine. Neo QLED 8K a fait passer le nombre de réseaux de neurones de 16 à 20 pour renforcer la capacité d’analyse et de mise à l’échelle des images. Les réseaux d’IA multi-intelligents du processeur quantique neuronal améliorent non seulement les images, mais également les jeux cloud en résolution 8K pour un gameplay fluide et naturel.

“Alors que le nombre de réseaux a augmenté, nous avons pu mettre à l’échelle une plus large gamme de contenus pour offrir une meilleure expérience de visionnage aux utilisateurs”, a déclaré Jeong. “Samsung a ajouté des réseaux de neurones pour rendre l’image des jeux en nuage plus vivante et réduire le bruit. Les réseaux de neurones analysent immédiatement une image, optimisent un réseau et le mettent à l’échelle à 8K afin que les utilisateurs puissent profiter d’une image de jeu plus propre.

Jeong a partagé l’ambition de Samsung d’offrir une meilleure expérience de visionnage : “Le réseau d’intelligence artificielle multi-intelligence de Samsung est configuré pour s’étendre en permanence, offrant une technologie de qualité d’image optimale en fonction de l’environnement de visualisation et des dernières tendances en matière de contenu.”

Les téléviseurs QLED 2022 de Samsung, les premiers écrans HDR au monde avec l’approbation ‘Pantone Validated’

La couleur est un facteur important dans l’évaluation de la qualité d’image d’un téléviseur. Samsung a atteint un volume de couleurs de 100 % depuis 2017 et affiche des couleurs précises et vives. Les tout nouveaux modèles QLED 2022 de Samsung, y compris Neo QLED 8K, sont devenus les premiers écrans HDR au monde avec la certification « Pantone Validated ». Pantone est spécialisé dans la couleur et fournit une norme de couleur mondiale, PMS (Pantone Matching System). La certification signifie que la capacité de Samsung à exprimer avec précision les couleurs est officiellement reconnue. Neo QLED 8K a été reconnu pour son expression précise de 2 161 couleurs Pantone et 110 nuances de teint.

“La certification Pantone Validated suggère que l’expression des couleurs de Neo QLED 8K est presque à égalité avec les couleurs que nous sommes capables de détecter avec nos yeux”, a déclaré Lee. “Les avancées technologiques du processeur Neo Quantum, associées au matériau Quantum Dot, aident nos téléviseurs à exprimer avec précision plus de 2 000 couleurs reconnues par Pantone, ainsi que 110 tons chair, les couleurs les plus compliquées et les plus délicates.”

Étalonnage intelligent — Étalonnez et optimisez automatiquement la qualité de l’image de manière simple et pratique

Samsung offre une qualité d’image de pointe grâce à l’innovation technique. Un exemple classique est Smart Calibration, qui est intégré dans les derniers modèles de téléviseurs en 2022.

Smart Calibration permet à toute personne possédant un Samsung Neo QLED de calibrer son écran en utilisant simplement son smartphone.2 Cela permet aux utilisateurs de calibrer leurs téléviseurs pour une superbe qualité d’image grâce à un processus simple étape par étape avec la fonction Smart Calibration de l’application Smart Things. Tout ce que les utilisateurs ont à faire est d’ouvrir la fonction Smart Calibration dans l’application SmartThings et de pointer la caméra de leur smartphone vers le téléviseur, l’application SmartThings simplifiera alors le processus pour optimiser la qualité de l’image. Les utilisateurs peuvent choisir entre le « Mode de base » et le « Mode professionnel » en fonction de la précision avec laquelle ils souhaitent régler la qualité de l’image. Le mode de base offre un étalonnage rapide en 15 secondes, tandis que le mode professionnel optimise plus de détails de l’image et ne prend que 5 à 8 minutes.

« L’étalonnage d’image nécessite normalement des équipements coûteux, tels qu’un instrument de mesure et un générateur de motifs. Le calibrage intelligent permet aux utilisateurs de régler la qualité de l’image facilement et commodément avec leur smartphone uniquement. Samsung a développé cette solution pour aider tout le monde à calibrer facilement ses écrans et à profiter d’images précises », a déclaré Jung. “Les professionnels qui travaillent avec les couleurs comme les photographes ont tendance à calibrer leurs appareils assez fréquemment – une fois tous les trois mois ou tous les six mois. Bien que cela ne soit pas nécessaire pour les utilisations ordinaires, il sera idéal pour les utilisateurs de calibrer leurs écrans à l’aide de Smart Calibration lorsqu’ils achètent le téléviseur pour la première fois ou lorsqu’ils déplacent le téléviseur vers un autre emplacement.

Samsung Neo QLED 8K, le premier téléviseur à recevoir le certificat « Eye Care » par les meilleurs instituts de certification mondiaux

Il y a maintenant plus de contenu incroyable disponible via les services OTT que jamais auparavant, et par conséquent, de plus en plus de personnes passent leur temps libre à regarder ce contenu sur les téléviseurs. Par conséquent, une expérience de visionnement confortable devient un facteur important influençant les décisions d’achat de téléviseurs.

Les téléviseurs Samsung QLED 2021 et 2022, y compris Neo QLED 8K, ont remporté la certification «Eye Care» de Verband Deutscher Elektrotechniker (VDE) en Allemagne, une association de test et de certification. Cela en fait l’un des premiers téléviseurs à recevoir un certificat spécifique aux soins oculaires. La certification « Eye Care » de VDE comprend « Sécurité pour les yeux », « Doux pour les yeux », le niveau de scintillement,3 uniformité4 et fidélité des couleurs5 évaluations. La certification « Sécurité pour les yeux » est attribuée aux produits dont les niveaux d’émission de lumière bleue, de rayons ultraviolets et de rayons infrarouges appartiennent au « groupe exempté » selon la classification des limites d’émission fixées par la Commission électrotechnique internationale (CEI).

La certification « Doux pour les yeux » prouve que la quantité de suppression de mélatonine d’un appareil est conforme à la norme de la Commission internationale de l’éclairage (CIE).

“Alors que les téléviseurs deviennent de plus en plus un centre de divertissement à la maison, il y a une demande croissante d’écrans avec une qualité d’image de premier plan qui minimise la fatigue oculaire. Une expérience visuelle confortable devient rapidement un facteur clé dans les décisions d’achat, en plus de la qualité d’image et des performances. Neo QLED 8K, avec sa certification “Eye Care”, répond à ces critères, offrant une expérience de visionnage plus confortable aux utilisateurs », a déclaré Jung.

De plus, le mode Eye Comfort sur Neo QLED 8K ajuste la luminosité de l’écran. Il limite la lumière bleue pour offrir une expérience visuelle plus agréable, le tout automatiquement par le processeur quantique neuronal du téléviseur. “La technologie AI ajuste automatiquement la luminosité et la température de couleur d’un écran en fonction d’un environnement de visualisation afin que les utilisateurs puissent profiter confortablement de leur contenu préféré sur leur téléviseur”, a déclaré Lee. “Après le coucher du soleil, vous verrez des couleurs nettement plus chaudes et une luminosité réduite, tandis que pendant la journée, l’écran sera plus lumineux et plus vif.”

Technologie AI pour offrir une expérience de visionnement parfaite avec un minimum d’effort de la part des utilisateurs

À mesure que les écrans s’agrandissent et que la technologie d’amélioration de la qualité de l’image s’améliore, la norme pour une bonne qualité d’image s’améliore également. “L’objectif ultime de l’avancement de notre technologie en matière de qualité d’image est de permettre à nos téléviseurs d’ajuster automatiquement leur propre qualité d’image à son réglage optimal, produisant une image réaliste. Nous continuerons à développer une technologie de pointe pour offrir une qualité d’image réaliste à nos consommateurs », a déclaré Lee.

“L’expérience visuelle globale de nos utilisateurs est tout aussi importante que la précision des couleurs et la netteté”, a déclaré Jo. Cela signifie qu’il est essentiel d’aider les utilisateurs à profiter facilement de la meilleure qualité d’image. “Nous nous efforçons constamment de créer une expérience de visionnage où les utilisateurs peuvent simplement profiter du contenu n’importe où, dans n’importe quel environnement. Samsung s’engage à faire progresser la technologie IA pour fournir une qualité d’image parfaite avec un minimum d’effort de la part des utilisateurs.

1 Selon les données publiées par la société d’études de marché Omdia

2 Nécessite les modèles des séries Galaxy S, Note, Z Flip ou Z Fold sortis après janvier 2019, ou un iPhone prenant en charge Face ID. Les modèles pris en charge peuvent différer selon la situation. Pour plus d’informations, veuillez consulter le manuel du produit à l’adresse samsung.com/support.

3 Selon la norme de la Commission électrotechnique internationale (CEI)

4 Selon la norme de l’Organisation internationale de normalisation (ISO)

5 Selon la norme IDMS (Information Display Measurement Standard)