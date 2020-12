Les scientifiques ont découvert que choisir un régime sans viande pouvait être dû à une mutation génétique plutôt qu’à un simple choix de mode de vie.

L’analyse des génomes des végétariens britanniques a trouvé un lien entre leur rejet de la viande et des mutations dans leur ADN qui les distinguent des carnivores.

Les chercheurs ont comparé les génomes de 5 642 végétariens britanniques à ceux de plus de 360 ​​000 mangeurs de viande. Ils ont découvert qu’une seule mutation, près d’un gène étiqueté VRK2, était fortement associée aux personnes souhaitant devenir végétariennes.

La même étude, réalisée par des scientifiques de l’Université d’Oxford et publiée par Wellcome Open Research, a également révélé que les végétariens ont tendance à être plus intelligents, à obtenir des qualifications académiques plus élevées que la moyenne et à mieux réussir.

L’analyse des génomes des végétariens britanniques a trouvé un lien entre leur rejet de la viande et des mutations dans leur ADN qui les distinguent des carnivores [File photo]

Les régimes sans viande sont déjà populaires parmi les plus performants du monde des arts, avec des adeptes tels que la musicienne végétarienne Ellie Goulding et les acteurs végétaliens Benedict Cumberbatch et Thandie Newton.

L’équipe, dirigée par Georgina Fensom du Nuffield Department of Populations Health d’Oxford, a déclaré qu’il était important de savoir pourquoi les gens choisissent certains régimes alimentaires, car la nourriture a un tel impact sur la santé.

Les résultats des chercheurs montrent que la mutation est associée au fait que les personnes deviennent végétariennes, mais cela ne signifie pas qu’elle est la cause réelle de leur changement de mode de vie.

Le gène VRK2 est cependant déjà connu pour être lié au développement du cerveau et de la personnalité ainsi qu’au goût pour la consommation de viande.

«Des études antérieures ont signalé une association avec des différences dans la consommation de bœuf, d’agneau, de mouton, de porc et de viande transformée», ont-ils déclaré.

Cela suggère que la variante trouvée par les chercheurs pourrait prédisposer les personnes atteintes de la « mutation végétarienne » à adopter un mode de vie sans viande.

Le végétarisme, autrefois considéré comme une excentricité, est en train de devenir un courant dominant – en partie à cause de préoccupations environnementales.

Les 1,4 million de végétariens britanniques rejettent la viande, le poisson et certains produits d’origine animale tels que la gélatine ou les graisses animales, mais peuvent encore manger des œufs et des produits laitiers.

Les végétaliens – qui rejettent les produits laitiers et les œufs ainsi que la viande – auraient quadruplé entre 2014 et 2019, totalisant désormais environ 600000 personnes au Royaume-Uni, selon des enquêtes de la Vegan Society et de la Food Standards Agency.

Commentant cette découverte, Robbie Locke, cofondateur et directeur de Plant Based News, un site Web d’actualités végétalien, a déclaré: « Des recherches supplémentaires sont nécessaires, mais cela confirme que se passer de la viande est une décision intelligente pour la planète, santé personnelle et publique et bien-être animal. »